Не очень большой стадион в Оэйраше, но болельщики обеих команд ведут себя максимально активно, изо всех сил поддерживая своих любимцев.

Много единоборств в средней зоне продолжается, которые выигрываются с переменным успехом. Регулярно мяч выходит за пределы поля.

У букмекеров "Порту" считается достаточно большим фаворитом в этом финале. Но в последние минуты мы наблюдаем за совершенно равной борьбой.

Урибе решил бросить по воротам соперника из центрального круга, заметив, что Матеус Лима далеко вышел из ворот, но мяч пролетел рядом с правой "девяткой".

Сержиу Консейсау завёлся в своей технической зоне. Главный арбитр был вынужден немного отвлечься, чтобы призвать главного тренера "Порту" к порядку.

Обе команды прекратили попытки быстрых атак, начав уже больше перепасовываться поперёк поля, на своих половинах.

Бражане потеряли мяч на своей половине, тут же прошёл пас на правый край штрафной площади на Эванилсона, который с разворота мощно пробивал в ближний угол, но Матеус Лима парировал мяч на угловой.

15' Постепенно стартовый сумбур на поле пошёл на убыль. Игра начала перетекать в более спокойное русло.

14' Отавио в середине поля грубовато сыграл против Медейруша. Арбитр почему-то в этом эпизоде не усмотрел нарушение правил.

13' Контратаку правым флангом разогнала "Брага", после чего пыталась проникнуть в чужую штрафную площадку, но там Пепе Кеплер чётко сыграл на перехвате.

12' На левом фланге новый угловой команда Сержиу Консейсау разыграла накоротке, но ни к чему опасному в итоге это не привело.

11' "Порту" уже очень жёсткий высокий прессинг организует, с которым не справляются бражане, раз за разом теряя мяч на своей трети поля.

10' Угловой теперь на левом фланге заработали номинальные гости. Подача прошла на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Урибе, но мяч полетел выше ворот.

9' Орты в районе центрального круга пытался сыграть на опережении против Эванилсона, но тот умело поставил корпус, заработав на себе штрафной удар.