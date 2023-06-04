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  3. Португалия: Кубок Португалии: Финал
Брага
0:0
Первый тайм: 21'
Порту
0'
Прогнозы 123
Брага 8.1% (10)
X 12.2% (15)
Порту 79.7% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Порту
6.00
5.10
4.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
14
Рамош
Клаудиу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
46
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
Брага
Порту

История личных встреч

Брага
Порту

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 22 победы

41 матч

24.4%
19.5%
56.1%
10 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

24.4%
22%
53.6%
10 побед 9 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
КП
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
100

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.25
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

65
42

Голов в среднем за матч

1.59
1.02

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

56
87

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0
Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1
Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
    Бражане потеряли мяч на своей половине, тут же прошёл пас на правый край штрафной площади на Эванилсона, который с разворота мощно пробивал в ближний угол, но Матеус Лима парировал мяч на угловой.
  • 21'
    Обе команды прекратили попытки быстрых атак, начав уже больше перепасовываться поперёк поля, на своих половинах.
  • Судья
    20'
    Сержиу Консейсау завёлся в своей технической зоне. Главный арбитр был вынужден немного отвлечься, чтобы призвать главного тренера "Порту" к порядку.
  • Опасный момент
    19'
    Урибе решил бросить по воротам соперника из центрального круга, заметив, что Матеус Лима далеко вышел из ворот, но мяч пролетел рядом с правой "девяткой".
  • 18'
    У букмекеров "Порту" считается достаточно большим фаворитом в этом финале. Но в последние минуты мы наблюдаем за совершенно равной борьбой.
  • 17'
    Много единоборств в средней зоне продолжается, которые выигрываются с переменным успехом. Регулярно мяч выходит за пределы поля.
  • 16'
    Не очень большой стадион в Оэйраше, но болельщики обеих команд ведут себя максимально активно, изо всех сил поддерживая своих любимцев.
  • 15'
    Постепенно стартовый сумбур на поле пошёл на убыль. Игра начала перетекать в более спокойное русло.
  • Судья
    14'
    Отавио в середине поля грубовато сыграл против Медейруша. Арбитр почему-то в этом эпизоде не усмотрел нарушение правил.
  • 13'
    Контратаку правым флангом разогнала "Брага", после чего пыталась проникнуть в чужую штрафную площадку, но там Пепе Кеплер чётко сыграл на перехвате.
  • Угловой
    12'
    На левом фланге новый угловой команда Сержиу Консейсау разыграла накоротке, но ни к чему опасному в итоге это не привело.
  • 11'
    "Порту" уже очень жёсткий высокий прессинг организует, с которым не справляются бражане, раз за разом теряя мяч на своей трети поля.
  • Угловой
    10'
    Угловой теперь на левом фланге заработали номинальные гости. Подача прошла на дальнюю штангу, откуда головой пробивал Урибе, но мяч полетел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Орты в районе центрального круга пытался сыграть на опережении против Эванилсона, но тот умело поставил корпус, заработав на себе штрафной удар.
  • 8'
    Очень много жёстких единоборств происходит практически на каждом участке поля. Футболисты совсем не щадят своих соперников.
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    • Угловой
      7'
      Первый угловой с правого фланга подали футболисты "Порту", но это стандартное положение ни к чему опасного не привело.
    • Опасный момент
      6'
      Правым флангом "драконы" впервые обострили игру. Прошёл пас в штрафную площадку на Тареми, который выполнил скидку под удар Эуштакиу, но с ударом последнего с линии штрафной площади сумел справиться Матеус Лима.
    • 5'
      Руис поднялся на ноги, но сильно прихрамывает пока что. Не исключено, что Артуру Жорже придётся производить быструю вынужденную замену.
    • Травма, повреждение
      4'
      Руис получил повреждение, столкнувшись с Пепе Кеплером. Надо оказать медицинскую помощь нападающему "Браги".
    • 3'
      Мадейруш пытался прорваться в атаку по правому краю, но Венделл сумел чисто выбить у него мяч из-под ног.
    • 2'
      Бражане сражу начали работать в высоком командном прессинге. Номинальные хозяева поля заряжены сегодня на успех максимально.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция финального матча Кубка Португалии, в котором "Брага" сыграет с "Порту". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Брага.
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    Прогнозы 123
    Брага 8.1% (10)
    X 12.2% (15)
    Порту 79.7% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Порту
    6.00
    5.10
    4.75
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 0:0 Порту

    Исход игры
    Брага
    8.1% (10)
    Ничья
    12.2% (15)
    Порту
    79.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.45% (83)
    Меньше
    26.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    50.4% (62)
    0:1 Порту
    12.2% (15)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    2:3 Порту
    5.7% (7)
    2:1 Брага
    4.9% (6)
    0:2 Порту
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Порту
    2.4% (3)
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