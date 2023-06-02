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  3. Португалия: Кубок Португалии: Финал
Брага
 
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Порту
Прогнозы 40
Брага 7.5% (3)
X 10% (4)
Порту 82.5% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Порту
3.50
3.70
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брага
Порту

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 22 победы

41 матч

24.4%
19.5%
56.1%
10 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

24.4%
22%
53.6%
10 побед 9 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
КП
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
100

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.25
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

65
42

Голов в среднем за матч

1.59
1.02

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

56
87

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0
Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1
Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2023, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Брага.
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    • Прогнозы 40
    Брага 7.5% (3)
    X 10% (4)
    Порту 82.5% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Порту
    3.50
    3.70
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брага - Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага - Порту

    Исход игры
    Брага
    7.3% (3)
    Ничья
    9.8% (4)
    Порту
    82.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    51.2% (21)
    0:1 Порту
    19.5% (8)
    2:1 Брага
    7.3% (3)
    0:2 Порту
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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