Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Брага
Порту
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 22 победы
41 матч
24.4%
19.5%
56.1%
10 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
24.4%
22%
53.6%
10 побед 9 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
0.95
0.9
Среднее время на гол
94
100
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
2.25
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
65
42
Голов в среднем за матч
1.59
1.02
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
56
87
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0
Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1
Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага - Порту
Исход игры
Брага
7.3% (3)
Ничья
9.8% (4)
Порту
82.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Порту
51.2% (21)
0:1 Порту
19.5% (8)
2:1 Брага
7.3% (3)
0:2 Порту
4.9% (2)
2:2 Ничья
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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