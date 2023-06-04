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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Гойяс
0:0
Первый тайм: 14'
Куяба
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Куяба
2.30
3.60
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
19
Bruno
Melo
6
Sander
10
Паласиос
Хулиан
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
5
Ze
Ricardo2
7
Vinicius
XII
99
Gabriel
Novaes
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
Гойяс
4-4-2
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Куяба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
ТМС
0:2
К
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магиньо 2 0.25
Bruno Melo 2 0.25
Matheus Peixoto 1 0.13
Аподи Диаллиссон 1 0.13
Lucas Halter 1 0.13
Диего Рибас 0 0
Sander 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.13
Fernando Sobral 1 0.13
Дейверсон Силва 1 0.13
Matheusinho 1 0.13
Роналд 1 0.13
Raniele 1 0.13
Кафу Жонатан 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 3 1
Lucas Halter 3 1
Bruno Melo 3 0
Ze Ricardo2 3 0
Диего Рибас 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Willian VI 1 0
Лукас Джонни 1 0
Alesson Batista 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patric Calmon 2 1
Денилсон Невес 3 0
Matheusinho 3 0
Филипе Аугусто 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Marllon 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Роналд 2 0
Raniele 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Antonio Oliveira 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Matheus Alexandre 1 0

Результаты матчей

Гойяс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
1
Гойяс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

1
2
Гойяс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
3
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
5
36%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8
Куяба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4
Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0

Результаты матчей

Гойяс
Куяба

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 9 4 5 0 17 - 7 17
5.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
7.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
8.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
9.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
11.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 14 - 13 13
12.
Сантос
 9 3 3 3 9 - 8 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
14.
Куяба
 0:0 9 2 3 4 7 - 13 9
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 0:0 9 2 2 5 7 - 15 8
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 0:0 9 0 4 5 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 0:0 4 2 1 1 5 - 7 7
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Куяба
 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 4 0 3 1 6 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Коритиба Парана
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 0:0 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
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