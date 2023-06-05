Тур: 9.
0'
18' Желтая карточкаRaniele
46' Желтая карточкаMatheus Alexandre
0:1
54' ГолДейверсон Силва
67' Желтая карточкаMarllon
82' Желтая карточкаГильерме Маркес
90' Желтая карточкаМагиньо
90'+8
Ход матча
18'
54'
0:1
67'
71'
73'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Тотал меньше 2.5
-
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
20
Диего
Рибас
12
Willian
VI
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Лукас ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 PhilippeНападающий
-
66 Hugo Farias
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Леон РикардоВратарь
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
34 АллисонЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
55 Calebe
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Гойяс
Куяба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магиньо
|2
|0.22
|Bruno Melo
|2
|0.22
|Matheus Peixoto
|1
|0.11
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.11
|Lucas Halter
|1
|0.11
|Диего Рибас
|0
|0
|Sander
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|2
|0.22
|Marllon
|1
|0.11
|Fernando Sobral
|1
|0.11
|Matheusinho
|1
|0.11
|Роналд
|1
|0.11
|Raniele
|1
|0.11
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|4
|1
|Lucas Halter
|3
|1
|Bruno Melo
|3
|0
|Ze Ricardo2
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Alesson Batista
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patric Calmon
|2
|1
|Денилсон Невес
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Matheus Alexandre
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Antonio Oliveira
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
1
Гойяс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Куяба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
1
2
Гойяс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Куяба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
3
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
5
36%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8
Куяба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4
Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0
Результаты матчей
Гойяс
Куяба
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
18
18
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3