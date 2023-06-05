"Динамо" из Владивостока не собирается останавливаться, продолжает атаковать и зарабатывает угловой на правом фланге.

"Рязань" находится не в своей тарелке, ей нужно некое взбадривание, чтобы вернуться в игру морально.

Честно говоря, в начале первого тайма показалось, что "Динамо" повторит свой матч с "Родиной-2" в плане неудачного его проведения, но, как видим, получается ровно наоборот.

Ислам Евлоев не может сохранить мяч впереди на левом фланге и ещё поскальзывается на искусственном газоне - возможно, не подобрал бутсы нападающий "Рязани".

Александр Барков попал в положение "вне игры", открываясь в чужую штрафную площадь по зоне правого полуфланга.

Защитник "Рязани" Владимир Рыбинский затылком ударился об резиновое покрытие беговой дорожки, когда его на фланге толкнул в сторону Максим Машнев. Медбригада оказывает помощь пострадавшему футболисту.

Ислам Евлоев опять не добился ничего хорошего в атаке, только теперь на правом фланге. Аут вбросит Фёдор Первушин из "Динамо".

"Динамо" долго пыталось сравнять счёт и наконец смогло сделать это, вернув в игру интригу образца самого начала матча, когда счёт ещё был по нолям.

Понятно, что так называемое эмоциональное преимущество сейчас на стороне "Динамо", которое восстановило статус-кво на последних минутах.

Ислам Евлоев и Дмитрий Доронин вступили в игру в составе "Рязани" вместо Егора Аксёнова и Дениса Сёмина.

Угловой заработали на левом фланге динамовцы. Дмитрий Котов слишком далёкую подачу делал, а потом Сергей Крамаренко с левого полуфланга обводящим образом пробивал в правый угол, эта его попытка была заблокирована.

Ислам Евлоев мелко нарушает правила в центре поля, после чего у владивостокцев следует бесхитростный заброс в чужую штрафную площадь, и мяч становится лёгкой добычей Леонида Балаганского.

Инициатива сейчас явно принадлежит динамовцам, которые, вкусив радость забитого мяча, хотят выйти вперёд в сегодняшней встрече.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Алексей Баев (дубль)! Подача у гостей с правого фланга от Машнева на дальнюю штангу, где Баев опережает Полякова и головой вколачивает мяч в сетку.

Рядом со стадионом в Коломне находятся многоэтажки, и из них можно наблюдать за ходом матча воочию, не приобретая билет на стадион.

Не смогли рязанцы нанести удара по чужим воротам после подачи корнера с левого края, зато был заработан ими аут на противоположной бровке.

Сергей Мосиян и Сослан Лысенко появились в перерыве на замены в составе владивостокского "Динамо" вместо Даниила Алимова и Ники Гиголаева.

Сергей Крамаренко двигался с правого фланга в центральную зону перед чужой штрафной и получил по ногам от Егора Аксёнова. Таким образом, есть перспективный штрафно у "Динамо".

Дмитрий Котов подавал штрафной удар с правого края к ближней штанге, и без эксцессов смогли отбиться рязанцы.

Максим Машнев врезался в Вячеслава Пурака в нескольких метрах перед штрафной площадью "Рязани" и получил жёлтую карточку за своё нарушение правил.

Павел Поляков мог упустить мяч на правом фланге на своей половине поля, но сохранил его в пределах поля и нормально отпасовал назад вратарю-партнёру Леониду Балаганскому.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Алексей Баев! С левого фланга от Первушина отправился заброс к ближнему углу вратарской, Поляков не смог прервать эту передачу, а Баев проткнул его в дальний угол.

Леонид Балаганский играет на выходе в своей штрафной площади, пытаясь опередить Сослана Лысенко, который находится в положении "вне игры".

Плюс ещё два игрока номинальных хозяев получили по жёлтой карточке: это Леонид Балаганский и Эдуард Рубчинский.

Опасный момент возникает у "Рязани". Егор Аксёнов проходит по зоне левого инсайда и пробивает низом, а Алил Магомедов ногами переводит мяч на угловой.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. Ничего интересного не произошло в компенсированное время, кроме нарушения правил Андрея Щербакова против Алексея Баева в середине поля. Команды уходят в раздевалки при счёте 1:0 в пользу "Рязани" по итогам первого тайма.

45' 1 минута добавляется главным арбитром к основному времени первого тайма.

44' Снова Денис Сёмин пытался сделать счёт 2:0. Он замыкал головой подачу с правого края, однако не смог переправить мяч в левый угол, опять вне створа у него получилось.

43' Денис Сёмин выходил на хорошую ударную позицию по зоне правого инсайда и нанёс такой удар по воротам, что не смог поразить ближний угол.

42' Сергей Крамаренко уронил на газон Никиту Супагина, когда отнимал у того мяч недалеко от штрафной площади "Рязани".

41' На протяжении большей части первого тайма позиционно атакует команда из Владивостока, однако создание острых ситуаций в нападении даётся ей с трудом.

40' Подача от "Динамо" в чужую штрафную площадь, где благополучно рязанцы отбиваются и откуда они нормально выносят мяч.

39' Конечно, в Первой лиге показывается футбол другого уровня, а тут ещё и середняки Второй лиги встречаются, а не лидеры.

38' Дмитрий Котов открывался в зоне правого инсайда возле лицевой и пробивал с острого угла, а мяч, отражённый Алилом Магомедовым, ушёл за пределы поля от игрока "Рязани", то есть углового не будет.

37' Заработали динамовцы угловой на левом фланге, была выполнена подача стандартного положения, и мяч спокойно опустился в руки Леонида Балаганского.

35' ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 1:0.

Алексей Баев открылся по центру, сместился влево, обвёл вратаря и послал мяч с острого угла в пустую сетку. Возможно, мяч пришёл к автору незасчитанного гола после рикошета от защитника, но разбора больше не будет.

34' Алексей Баев забирается в офсайд на правом фланге, и лайнсмен оперативно поднимает флажок впереди себя.

33' Потом быстро вернулось владение к динамовцам, но ненадолго. Провели контратаку футболисты "Рязани", однако не довели ситуацию до попытки удара по воротам.

32' Максим Машнев с правого полуфланга отдавал пас по направлению к чужой штрафной, однако упал на газон Сергей Крамаренко, и нет здесь штрафного удара.

31' Пара заблокированных ударов была со стороны рязанцев в последнее время, а теперь явно не хватает точности Александру Баркову, с пятнадцати метров направляющему мяч гораздо выше створа.

30' Владимир Рыбинский вышел на замену в составе "Рязани" вместо Романа Петрухина, которому недавно оказывалась медицинская помощь.

30' Егор Аксёнов пробивает по чужим воротам из пределов штрафной площади, и кручёный мяч следует недалеко от дальней штанги. Это опасный момент был в атаке у хозяев.

29' 63 процента игрового времени мячом владеет "Рязань", в то время как 37 процентов футбольный снаряд находится под контролем "Динамо" из Владивостока.

28' Денис Сёмин старался заработать угловой на правом полуфланге возле лицевой линии, но не получилось, от своих ворот совершит вынос Алил Магомедов.

27' "Динамо" осталось без главного тренера - из-за неудовлетворительных результатов в отставку подал Дмитрий Фомин. Уже конец сезона, и нового главного решили не назначать.

26' Положение "вне игры" на левом фланге фиксируется у владивостокского "Динамо", надо будет снова пробовать гостям взламывать оборону соперника.

26' Дмитрий Котов выполнил подачу ещё одного углового с правого фланга, далёким сейчас кросс получился и ни к какой опасности не привёл.

25' Полетела с правого края подача корнера у динамовцев на голову Алексея Подпругина, который не сумел должным образом подстроиться под мяч и отправил сферу левее створа.

24' "Динамо" из Владивостока играет с преимуществом и зарабатывает угловой на правом фланге. Посмотрим, чем обернётся это стандартное положение.

23' Алексей Подпругин в чужой штрафной площади сфолил против Андрея Щербакова, и сразу появились рядом с подстрадавшим игроком врачи "Рязани", находившиеся рядом, дали нашатырь понюхать.

22' Роману Петрухину потребовалась медицинская помощь, игрок ФК "Рязань" находится сейчас за пределами футбольного поля.

21' Вячеслав Пурак снова оказался в офсайде примерно в той же зоне, тут он выбирался один на один с Алилом Магомедовым и не смог опередить вратаря-соперника.

20' Положение "вне игры" фиксируется у Вячеслава Пурака близко к левому флангу. Таким способом оборвалась позиционная атака "Рязани".

19' Александр Барков отметился нарушением правил перед чужой штрафной площадкой против Фёдора Первушина, был жёсткий подкат, и сфоливший получил жёлтую карточку.

18' Максим Машнев производит дальний удар по воротам рязанского клуба, и выходит это неуспешно, мяч летит слишком высоко над перекладиной.

18' "Луч-Энергия" была из Владивостока, а в итоге бесславно завершился её путь. Теперь "Динамо" представляет столичный город Приморского края в профессиональном российском футболе.

16' Помним, что в Премьер-лиге на протяжении нескольких лет подряд выступала команда "Луч-Энергия". В 2007 году она в двух подряд домашних матчах разгромила ЦСКА и "Локомотив" - 4:0 и 3:0 соответственно.

15' У рязанцев теперь есть кросс с левого фланга, и мяч в этом случае не уходит за лицевую, однако и удара по воротам динамовцев не случилось.

14' Был бы ВАР - скорее всего, назначился бы одиннадцатиметровый. А пока неудачной оказывается заброс владивостокцев с левого края, мяч отправляется за лицевую.

13' Игрок "Динамо" упал на газон в чужой штрафной площадке в районе правой штанги. Это Алексей Баев, перед которым выставил ногу Павел Поляков, что видно на телеповторе. Но нет пенальти.

12' В турнирной таблице команды располагаются на смежных позициях и поменяются местами в случае победы "Рязани".

11' С правого фланга следует подача от рязанской команды, однако не удаётся Вячеславу Пураку дотянуться до мяча головой, чтобы нанести удар по воротам.

10' Матч проходит в Подмосковье, в Коломне. И ещё отметим, что на искусственном газоне играют команды.

9' Алексей Баев впереди на левом фланге оказал непозволительное давление на Павла Полякова в попытке отобрать у того мяч.

9' Нарушение правил фиксируется в середине поля, это рязанцы не по правилам действуют. Арбитр здесь ограничивается устным внушением, фол был мелкий.

8' Был угловой у "Динамо" на правом фланге, и далее продолжили гости атаковать вторым темпом и так далее, но в итоге смогли вынести мяч на чужую половину поля футболисты рязанского клуба.

7' Вячеслав Пурак откликался на прострел с правого фланга и не смог переправить мяч в сетку мимо Алила Магомедова, но всё равно там было положение "вне игры" у нападающего "Рязани".

6' Андрей Щербаков сейчас действует на отбой из своей штрафной площади. Потом Максим Крюков вбрасывает аут, мяч прыгает, и его в итоге забирает Леонид Балаганский.

5' Продолжает владивостокское "Динамо" калейдоскоп ошибок на футбольном после матча, в котором оно проиграло московской "Родине-2".

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Муслим Бамматгереев!

Капитан динамовцев Подругин отдал слабый пас назад вратарю, и перехвативший игровой снаряд Бамматгереев увёл сферу в левую сторону от Магомедова, после чего поразил пустой створ.

3' Ника Гиголаев затолкал на газон Романа Петрухина, когда бежал вперёд по правому флангу.

2' "Рязань" играет в белой форме, тогда как у "Динамо" из Владивостока синяя экипировка.