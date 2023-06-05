Тур: 33.
1:2
Второй тайм: 72'
Ход матча
4'
54'
1:1
64'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аксёнов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сёмин ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Серёжкин Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баев АлексейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фомин Дмитрий
История личных встреч
Рязань
Динамо Владивосток
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Рязань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамматгереев Муслим
|2
|0.18
|Сёмин Денис
|1
|0.09
|Евлоев Ислам
|1
|0.09
|Поляков Павел
|1
|0.09
|Рубчинский Эдуард
|1
|0.09
|Пурак Вячеслав
|1
|0.09
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баев Алексей
|3
|0.27
|Миронов Денис
|2
|0.18
|Сергеев Никита
|1
|0.09
|Дудкин Сергей
|1
|0.09
|Машнев Максим
|1
|0.09
|Гиголаев Ника
|1
|0.09
|Мосиян Сергей
|1
|0.09
|Бабин Данил
|1
|0.09
|Лысенко Сослан
|1 (1)
|0.09
Карточки
Рязань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Владивосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Первушин Фёдор
|0
|1
|Лысенко Сослан
|0
|1
Результаты матчей
Рязань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Владивосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Рязань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Динамо Владивосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
3
5
Рязань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Динамо Владивосток
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рязань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - Рязань 2:0 Рязань - Калуга 0:1 ФК Космос Долгопрудный - Рязань 1:1 Рязань - Салют 0:4
Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Рязань - Сокол 0:1 Калуга - Рязань 1:2 Рязань - ФК Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Рязань 2:0 Рязань - Сатурн 2:1 Рязань - Новосибирск 1:1 Рязань - Металлург Липецк 2:0 Рязань - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Рязань 1:0 Рязань - Квант 1:1 Авангард Курск - Рязань 3:0 Арсенал-2 Тула - Рязань 1:0 Рязань - Пересвет Домодедово 0:0 Родина-2 Москва - Рязань 3:0 Рязань - Динамо Брянск 2:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0
Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1
Результаты матчей
Рязань
Динамо Владивосток
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рязань
Динамо Владивосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|1
|4
|14 - 11
|46
|2.
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|35
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 5
|35
|4.
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|34
|5.
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|34
|6.
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|33
|7.
|11
|5
|2
|4
|11 - 15
|30
|8.
|2:1
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|28
|9.
|1:2
|11
|3
|1
|7
|7 - 16
|23
|10.
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|19
|11.
|11
|1
|3
|7
|8 - 13
|19
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|27
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|27
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|27
|4.
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|21
|5.
|1:2
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|19
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|8.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|39
|2.
|6
|4
|1
|1
|7 - 8
|26
|3.
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|25
|4.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|19
|5.
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|15
|6.
|6
|0
|1
|5
|1 - 7
|14
|7.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
- — Выход в Первую лигу
|Калуга
|Хлебородов Иван
|6
|Сокол
|Ежков Данила
|5
|Металлург Липецк
|Глебов Илья
|5
|Сатурн
|Авраменко Дмитрий
|4
|Салют
|Сергеев Виктор
|4
|Авангард Курск
|Донцов Кирилл
|2
|Сокол
|Рябокобыленко Артур
|1
|ФК Сахалинец
|Марченко Александр
|1
|Динамо Владивосток
|Первушин Фёдор
|1
|Металлург Липецк
|Белов Антон
|1
Прогнозы на матч Рязань 1:2 Динамо Владивосток
Исход игры
Рязань
61.8% (68)
Ничья
25.5% (28)
Динамо Владивосток
12.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
25% (27)
Меньше
75% (81)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
1:0 Рязань
33.6% (37)
1:1 Ничья
25.5% (28)
2:1 Рязань
17.3% (19)
2:0 Рязань
7.3% (8)
0:1 Динамо Владивосток
6.4% (7)
1:2 Динамо Владивосток
5.5% (6)
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