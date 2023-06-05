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  4. Вторая лига. Группа 3. Повышение 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 3. Повышение

Тур: 33.
Рязань
1:2
Второй тайм: 72'
Динамо Владивосток

Ход матча

4'
Бамматгереев Муслим
1:0
54'
1:1
Баев Алексей
64'
1:2
Баев Алексей
Прогнозы 110
Рязань 61.8% (68)
X 25.5% (28)
Динамо Владивосток 12.7% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рязань
Ничья
Динамо Владивосток
4.50
3.25
9.00
Все Коэффициенты
Рязань
Динамо Владивосток

История личных встреч

Рязань
Динамо Владивосток

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ВЛГ3П
1:0
ВЛРГ3П2
0:0
ВЛРГ3П2
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Рязань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамматгереев Муслим 2 0.18
Сёмин Денис 1 0.09
Евлоев Ислам 1 0.09
Поляков Павел 1 0.09
Рубчинский Эдуард 1 0.09
Пурак Вячеслав 1 0.09
Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 3 0.27
Миронов Денис 2 0.18
Сергеев Никита 1 0.09
Дудкин Сергей 1 0.09
Машнев Максим 1 0.09
Гиголаев Ника 1 0.09
Мосиян Сергей 1 0.09
Бабин Данил 1 0.09
Лысенко Сослан 1 (1) 0.09

Карточки

Рязань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Первушин Фёдор 0 1
Лысенко Сослан 0 1

Результаты матчей

Рязань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Владивосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Рязань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Динамо Владивосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

3
5
Рязань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Динамо Владивосток
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рязань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - Рязань 2:0 Рязань - Калуга 0:1 ФК Космос Долгопрудный - Рязань 1:1 Рязань - Салют 0:4
Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Рязань - Сокол 0:1 Калуга - Рязань 1:2 Рязань - ФК Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Рязань 2:0 Рязань - Сатурн 2:1 Рязань - Новосибирск 1:1 Рязань - Металлург Липецк 2:0 Рязань - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Рязань 1:0 Рязань - Квант 1:1 Авангард Курск - Рязань 3:0 Арсенал-2 Тула - Рязань 1:0 Рязань - Пересвет Домодедово 0:0 Родина-2 Москва - Рязань 3:0 Рязань - Динамо Брянск 2:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0
Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1

Результаты матчей

Рязань
Динамо Владивосток

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рязань
Динамо Владивосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 11 6 1 4 14 - 11 46
2.
Салют
 11 8 1 2 20 - 7 35
3.
Динамо Брянск
 11 6 2 3 17 - 5 35
4.
Авангард Курск
 11 5 2 4 16 - 12 34
5.
Металлург Липецк
 11 5 2 4 15 - 14 34
6.
Родина-2 Москва
 11 6 2 3 18 - 10 33
7.
Калуга
 11 5 2 4 11 - 15 30
8.
Динамо Владивосток
 2:1 11 5 2 4 13 - 15 28
9.
Рязань
 1:2 11 3 1 7 7 - 16 23
10.
Сатурн
 11 2 2 7 13 - 23 19
11.
ФК Космос Долгопрудный
 11 1 3 7 8 - 13 19
12.
ФК Сахалинец
 11 3 2 6 11 - 22 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 6 4 0 2 12 - 3 27
2.
Авангард Курск
 6 3 1 2 7 - 3 27
3.
Металлург Липецк
 6 3 1 2 8 - 6 27
4.
Родина-2 Москва
 6 2 2 2 10 - 7 21
5.
Рязань
 1:2 6 2 0 4 4 - 9 19
6.
Салют
 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Динамо Владивосток
 2:1 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
ФК Сахалинец
 6 1 1 4 5 - 12 9
9.
Сокол
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
ФК Космос Долгопрудный
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Сатурн
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Калуга
 5 1 1 3 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 6 4 0 2 8 - 5 39
2.
Калуга
 6 4 1 1 7 - 8 26
3.
Салют
 6 5 0 1 11 - 4 25
4.
Динамо Владивосток
 2:1 6 2 2 2 7 - 8 19
5.
Сатурн
 6 1 1 4 6 - 14 15
6.
ФК Космос Долгопрудный
 6 0 1 5 1 - 7 14
7.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 8 - 3 12
8.
Динамо Брянск
 5 2 2 1 5 - 2 8
9.
Авангард Курск
 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
ФК Сахалинец
 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Рязань
 1:2 5 1 1 3 3 - 7 4
  • — Выход в Первую лигу

Топ бомбардиров
Калуга Хлебородов Иван 6
Сокол Ежков Данила 5
Металлург Липецк Глебов Илья 5
Сатурн Авраменко Дмитрий 4
Салют Сергеев Виктор 4
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Донцов Кирилл 2
Сокол Рябокобыленко Артур 1
ФК Сахалинец Марченко Александр 1
Динамо Владивосток Первушин Фёдор 1
Металлург Липецк Белов Антон 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Ислам Евлоев опять не добился ничего хорошего в атаке, только теперь на правом фланге. Аут вбросит Фёдор Первушин из "Динамо".
  • Травма, повреждение
    70'
    Защитник "Рязани" Владимир Рыбинский затылком ударился об резиновое покрытие беговой дорожки, когда его на фланге толкнул в сторону Максим Машнев. Медбригада оказывает помощь пострадавшему футболисту.
  • Офсайд
    69'
    Александр Барков попал в положение "вне игры", открываясь в чужую штрафную площадь по зоне правого полуфланга.
  • 68'
    Ислам Евлоев не может сохранить мяч впереди на левом фланге и ещё поскальзывается на искусственном газоне - возможно, не подобрал бутсы нападающий "Рязани".
  • 67'
    Честно говоря, в начале первого тайма показалось, что "Динамо" повторит свой матч с "Родиной-2" в плане неудачного его проведения, но, как видим, получается ровно наоборот.
  • 66'
    "Рязань" находится не в своей тарелке, ей нужно некое взбадривание, чтобы вернуться в игру морально.
  • Угловой
    65'
    "Динамо" из Владивостока не собирается останавливаться, продолжает атаковать и зарабатывает угловой на правом фланге.
  • 64'
    Рядом со стадионом в Коломне находятся многоэтажки, и из них можно наблюдать за ходом матча воочию, не приобретая билет на стадион.
  • 2 гола - дубль!
    63'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Алексей Баев (дубль)!
    Подача у гостей с правого фланга от Машнева на дальнюю штангу, где Баев опережает Полякова и головой вколачивает мяч в сетку.
  • 63'
    Инициатива сейчас явно принадлежит динамовцам, которые, вкусив радость забитого мяча, хотят выйти вперёд в сегодняшней встрече.
  • Фол, нарушение
    62'
    Ислам Евлоев мелко нарушает правила в центре поля, после чего у владивостокцев следует бесхитростный заброс в чужую штрафную площадь, и мяч становится лёгкой добычей Леонида Балаганского.
  • Угловой
    60'
    Угловой заработали на левом фланге динамовцы. Дмитрий Котов слишком далёкую подачу делал, а потом Сергей Крамаренко с левого полуфланга обводящим образом пробивал в правый угол, эта его попытка была заблокирована.
  • Замена
    60'
    Ислам Евлоев и Дмитрий Доронин вступили в игру в составе "Рязани" вместо Егора Аксёнова и Дениса Сёмина.
  • 58'
    Понятно, что так называемое эмоциональное преимущество сейчас на стороне "Динамо", которое восстановило статус-кво на последних минутах.
  • 57'
    "Динамо" долго пыталось сравнять счёт и наконец смогло сделать это, вернув в игру интригу образца самого начала матча, когда счёт ещё был по нолям.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Плюс ещё два игрока номинальных хозяев получили по жёлтой карточке: это Леонид Балаганский и Эдуард Рубчинский.
    • Желтая карточка
      55'
      Полузащитник "Рязани" Денис Сёмин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.
    • Офсайд
      55'
      Леонид Балаганский играет на выходе в своей штрафной площади, пытаясь опередить Сослана Лысенко, который находится в положении "вне игры".
    • Описание гола
      53'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Алексей Баев!
      С левого фланга от Первушина отправился заброс к ближнему углу вратарской, Поляков не смог прервать эту передачу, а Баев проткнул его в дальний угол. 
    • 52'
      Павел Поляков мог упустить мяч на правом фланге на своей половине поля, но сохранил его в пределах поля и нормально отпасовал назад вратарю-партнёру Леониду Балаганскому.
    • Желтая карточка
      51'
      Максим Машнев врезался в Вячеслава Пурака в нескольких метрах перед штрафной площадью "Рязани" и получил жёлтую карточку за своё нарушение правил.
    • 50'
      Дмитрий Котов подавал штрафной удар с правого края к ближней штанге, и без эксцессов смогли отбиться рязанцы.
    • Фол, нарушение
      49'
      Сергей Крамаренко двигался с правого фланга в центральную зону перед чужой штрафной и получил по ногам от Егора Аксёнова. Таким образом, есть перспективный штрафно у "Динамо".
    • Замена
      48'
      Сергей Мосиян и Сослан Лысенко появились в перерыве на замены в составе владивостокского "Динамо" вместо Даниила Алимова и Ники Гиголаева.
    • Угловой
      47'
      Не смогли рязанцы нанести удара по чужим воротам после подачи корнера с левого края, зато был заработан ими аут на противоположной бровке.
    • Опасный момент
      46'
      Опасный момент возникает у "Рязани". Егор Аксёнов проходит по зоне левого инсайда и пробивает низом, а Алил Магомедов ногами переводит мяч на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Ничего интересного не произошло в компенсированное время, кроме нарушения правил Андрея Щербакова против Алексея Баева в середине поля. Команды уходят в раздевалки при счёте 1:0 в пользу "Рязани" по итогам первого тайма.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута добавляется главным арбитром к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      44'
      Снова Денис Сёмин пытался сделать счёт 2:0. Он замыкал головой подачу с правого края, однако не смог переправить мяч в левый угол, опять вне створа у него получилось.
    • Опасный момент
      43'
      Денис Сёмин выходил на хорошую ударную позицию по зоне правого инсайда и нанёс такой удар по воротам, что не смог поразить ближний угол.
    • Фол, нарушение
      42'
      Сергей Крамаренко уронил на газон Никиту Супагина, когда отнимал у того мяч недалеко от штрафной площади "Рязани".
    • 41'
      На протяжении большей части первого тайма позиционно атакует команда из Владивостока, однако создание острых ситуаций в нападении даётся ей с трудом.
    • 40'
      Подача от "Динамо" в чужую штрафную площадь, где благополучно рязанцы отбиваются и откуда они нормально выносят мяч.
    • 39'
      Конечно, в Первой лиге показывается футбол другого уровня, а тут ещё и середняки Второй лиги встречаются, а не лидеры.
    • Опасный момент
      38'
      Дмитрий Котов открывался в зоне правого инсайда возле лицевой и пробивал с острого угла, а мяч, отражённый Алилом Магомедовым, ушёл за пределы поля от игрока "Рязани", то есть углового не будет.
    • Угловой
      37'
      Заработали динамовцы угловой на левом фланге, была выполнена подача стандартного положения, и мяч спокойно опустился в руки Леонида Балаганского.
    • Офсайд
      35'
      ГОЛ! 1:1! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 1:0.
      Алексей Баев открылся по центру, сместился влево, обвёл вратаря и послал мяч с острого угла в пустую сетку. Возможно, мяч пришёл к автору незасчитанного гола после рикошета от защитника, но разбора больше не будет.
    • Офсайд
      34'
      Алексей Баев забирается в офсайд на правом фланге, и лайнсмен оперативно поднимает флажок впереди себя.
    • 33'
      Потом быстро вернулось владение к динамовцам, но ненадолго. Провели контратаку футболисты "Рязани", однако не довели ситуацию до попытки удара по воротам.
    • 32'
      Максим Машнев с правого полуфланга отдавал пас по направлению к чужой штрафной, однако упал на газон Сергей Крамаренко, и нет здесь штрафного удара.
    • 31'
      Пара заблокированных ударов была со стороны рязанцев в последнее время, а теперь явно не хватает точности Александру Баркову, с пятнадцати метров направляющему мяч гораздо выше створа.
    • Замена
      30'
      Владимир Рыбинский вышел на замену в составе "Рязани" вместо Романа Петрухина, которому недавно оказывалась медицинская помощь.
    • Опасный момент
      30'
      Егор Аксёнов пробивает по чужим воротам из пределов штрафной площади, и кручёный мяч следует недалеко от дальней штанги. Это опасный момент был в атаке у хозяев.
    • 29'
      63 процента игрового времени мячом владеет "Рязань", в то время как 37 процентов футбольный снаряд находится под контролем "Динамо" из Владивостока.
    • 28'
      Денис Сёмин старался заработать угловой на правом полуфланге возле лицевой линии, но не получилось, от своих ворот совершит вынос Алил Магомедов.
    • Судья
      27'
      "Динамо" осталось без главного тренера - из-за неудовлетворительных результатов в отставку подал Дмитрий Фомин. Уже конец сезона, и нового главного решили не назначать.
    • Офсайд
      26'
      Положение "вне игры" на левом фланге фиксируется у владивостокского "Динамо", надо будет снова пробовать гостям взламывать оборону соперника.
    • Угловой
      26'
      Дмитрий Котов выполнил подачу ещё одного углового с правого фланга, далёким сейчас кросс получился и ни к какой опасности не привёл.
    • Опасный момент
      25'
      Полетела с правого края подача корнера у динамовцев на голову Алексея Подпругина, который не сумел должным образом подстроиться под мяч и отправил сферу левее створа.
    • Угловой
      24'
      "Динамо" из Владивостока играет с преимуществом и зарабатывает угловой на правом фланге. Посмотрим, чем обернётся это стандартное положение.
    • Травма, повреждение
      23'
      Алексей Подпругин в чужой штрафной площади сфолил против Андрея Щербакова, и сразу появились рядом с подстрадавшим игроком врачи "Рязани", находившиеся рядом, дали нашатырь понюхать.
    • Травма, повреждение
      22'
      Роману Петрухину потребовалась медицинская помощь, игрок ФК "Рязань" находится сейчас за пределами футбольного поля.
    • Офсайд
      21'
      Вячеслав Пурак снова оказался в офсайде примерно в той же зоне, тут он выбирался один на один с Алилом Магомедовым и не смог опередить вратаря-соперника.
    • Офсайд
      20'
      Положение "вне игры" фиксируется у Вячеслава Пурака близко к левому флангу. Таким способом оборвалась позиционная атака "Рязани".
    • Желтая карточка
      19'
      Александр Барков отметился нарушением правил перед чужой штрафной площадкой против Фёдора Первушина, был жёсткий подкат, и сфоливший получил жёлтую карточку.
    • 18'
      Максим Машнев производит дальний удар по воротам рязанского клуба, и выходит это неуспешно, мяч летит слишком высоко над перекладиной.
    • 18'
      "Луч-Энергия" была из Владивостока, а в итоге бесславно завершился её путь. Теперь "Динамо" представляет столичный город Приморского края в профессиональном российском футболе.
    • 16'
      Помним, что в Премьер-лиге на протяжении нескольких лет подряд выступала команда "Луч-Энергия". В 2007 году она в двух подряд домашних матчах разгромила ЦСКА и "Локомотив" - 4:0 и 3:0 соответственно.
    • 15'
      У рязанцев теперь есть кросс с левого фланга, и мяч в этом случае не уходит за лицевую, однако и удара по воротам динамовцев не случилось.
    • 14'
      Был бы ВАР - скорее всего, назначился бы одиннадцатиметровый. А пока неудачной оказывается заброс владивостокцев с левого края, мяч отправляется за лицевую.
    • Судья
      13'
      Игрок "Динамо" упал на газон в чужой штрафной площадке в районе правой штанги. Это Алексей Баев, перед которым выставил ногу Павел Поляков, что видно на телеповторе. Но нет пенальти.
    • 12'
      В турнирной таблице команды располагаются на смежных позициях и поменяются местами в случае победы "Рязани".
    • 11'
      С правого фланга следует подача от рязанской команды, однако не удаётся Вячеславу Пураку дотянуться до мяча головой, чтобы нанести удар по воротам.
    • 10'
      Матч проходит в Подмосковье, в Коломне. И ещё отметим, что на искусственном газоне играют команды.
    • 9'
      Алексей Баев впереди на левом фланге оказал непозволительное давление на Павла Полякова в попытке отобрать у того мяч.
    • Судья
      9'
      Нарушение правил фиксируется в середине поля, это рязанцы не по правилам действуют. Арбитр здесь ограничивается устным внушением, фол был мелкий.
    • Угловой
      8'
      Был угловой у "Динамо" на правом фланге, и далее продолжили гости атаковать вторым темпом и так далее, но в итоге смогли вынести мяч на чужую половину поля футболисты рязанского клуба.
    • Офсайд
      7'
      Вячеслав Пурак откликался на прострел с правого фланга и не смог переправить мяч в сетку мимо Алила Магомедова, но всё равно там было положение "вне игры" у нападающего "Рязани".
    • 6'
      Андрей Щербаков сейчас действует на отбой из своей штрафной площади. Потом Максим Крюков вбрасывает аут, мяч прыгает, и его в итоге забирает Леонид Балаганский.
    • 5'
      Продолжает владивостокское "Динамо" калейдоскоп ошибок на футбольном после матча, в котором оно проиграло московской "Родине-2".
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Муслим Бамматгереев!
      Капитан динамовцев Подругин отдал слабый пас назад вратарю, и перехвативший игровой снаряд Бамматгереев увёл сферу в левую сторону от Магомедова, после чего поразил пустой створ.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ника Гиголаев затолкал на газон Романа Петрухина, когда бежал вперёд по правому флангу.
    • 2'
      "Рязань" играет в белой форме, тогда как у "Динамо" из Владивостока синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 11-м туре подгруппы A группы 3 Второй лиги России друг против друга сыграют "Рязань" и "Динамо" из Владивостока. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогнозы 110
    Рязань 61.8% (68)
    X 25.5% (28)
    Динамо Владивосток 12.7% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рязань
    Ничья
    Динамо Владивосток
    4.50
    3.25
    9.00
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    Прогнозы на матч Рязань 1:2 Динамо Владивосток

    Исход игры
    Рязань
    61.8% (68)
    Ничья
    25.5% (28)
    Динамо Владивосток
    12.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (27)
    Меньше
    75% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    50.93% (55)
    Нет
    49.07% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Рязань
    33.6% (37)
    1:1 Ничья
    25.5% (28)
    2:1 Рязань
    17.3% (19)
    2:0 Рязань
    7.3% (8)
    0:1 Динамо Владивосток
    6.4% (7)
    1:2 Динамо Владивосток
    5.5% (6)
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    Динамо Владивосток
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