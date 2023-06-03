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  4. Вторая лига. Группа 3. Повышение 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 3. Повышение

Тур: 33.
Рязань
 
Позже
Динамо Владивосток
Прогнозы 50
Рязань 74% (37)
X 20% (10)
Динамо Владивосток 6% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Рязань
Динамо Владивосток

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ВЛГ3П
1:0
ВЛРГ3П2
0:0
ВЛРГ3П2
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Рязань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёмин Денис 1 0.1
Евлоев Ислам 1 0.1
Поляков Павел 1 0.1
Бамматгереев Муслим 1 0.1
Рубчинский Эдуард 1 0.1
Пурак Вячеслав 1 0.1
Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 2 0.2
Миронов Денис 2 0.2
Сергеев Никита 1 0.1
Дудкин Сергей 1 0.1
Машнев Максим 1 0.1
Гиголаев Ника 1 0.1
Мосиян Сергей 1 0.1
Бабин Данил 1 0.1
Лысенко Сослан 1 (1) 0.1

Карточки

Рязань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Первушин Фёдор 0 1
Лысенко Сослан 0 1

Результаты матчей

Рязань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Владивосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Рязань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Динамо Владивосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

3
5
Рязань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Динамо Владивосток
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рязань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сокол - Рязань 2:0 Рязань - Калуга 0:1 ФК Космос Долгопрудный - Рязань 1:1 Рязань - Салют 0:4
Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Рязань - Сокол 0:1 Калуга - Рязань 1:2 Рязань - ФК Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Рязань 2:0 Рязань - Сатурн 2:1 Рязань - Новосибирск 1:1 Рязань - Металлург Липецк 2:0 Рязань - Спартак Тамбов 0:0 Строгино - Рязань 1:0 Рязань - Квант 1:1 Авангард Курск - Рязань 3:0 Арсенал-2 Тула - Рязань 1:0 Рязань - Пересвет Домодедово 0:0 Родина-2 Москва - Рязань 3:0 Рязань - Динамо Брянск 2:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Владивосток - Родина-2 Москва 1:4 Динамо Владивосток - Авангард Курск 0:2 Динамо Владивосток - Металлург Липецк 3:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0
Динамо Владивосток - Рязань 1:0 Родина-2 Москва - Динамо Владивосток 2:0 Авангард Курск - Динамо Владивосток 1:1 Металлург Липецк - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 2:4 Динамо Владивосток - Академия Онустик 3:0 Динамо Владивосток - Урал-2 0:1 Коломна - Динамо Владивосток 3:2 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Динамо Махачкала - Динамо Владивосток 0:0 Динамо Владивосток - Зенит Пенза 1:0 Динамо Владивосток - Сокол 0:1 Салют - Динамо Владивосток 0:1 Калуга - Динамо Владивосток 1:0 Динамо Владивосток - ФК Космос Долгопрудный 2:1

Результаты матчей

Рязань
Динамо Владивосток

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рязань
Динамо Владивосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 10 5 1 4 11 - 11 43
2.
Салют
 10 8 1 1 20 - 5 35
3.
Динамо Брянск
 10 5 2 3 10 - 5 32
4.
Авангард Курск
 10 4 2 4 14 - 12 31
5.
Металлург Липецк
 10 4 2 4 13 - 14 31
6.
Родина-2 Москва
 10 5 2 3 14 - 9 30
7.
Калуга
 10 5 2 3 11 - 8 30
8.
Динамо Владивосток
 10 4 2 4 11 - 14 25
9.
Рязань
 10 3 1 6 6 - 14 23
10.
Сатурн
 10 2 2 6 12 - 19 19
11.
ФК Космос Долгопрудный
 10 1 3 6 8 - 11 19
12.
ФК Сахалинец
 10 3 2 5 11 - 19 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 5 3 0 2 5 - 3 24
2.
Авангард Курск
 5 2 1 2 5 - 3 24
3.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 6 - 6 24
4.
Рязань
 5 2 0 3 3 - 7 19
5.
Родина-2 Москва
 5 1 2 2 6 - 6 18
6.
Салют
 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Динамо Владивосток
 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
ФК Сахалинец
 5 1 1 3 5 - 9 9
9.
Сокол
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
ФК Космос Долгопрудный
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Сатурн
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Калуга
 5 1 1 3 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 5 3 0 2 5 - 5 36
2.
Калуга
 5 4 1 0 7 - 1 26
3.
Салют
 5 5 0 0 11 - 2 25
4.
Динамо Владивосток
 5 1 2 2 5 - 7 16
5.
Сатурн
 5 1 1 3 5 - 10 15
6.
ФК Космос Долгопрудный
 5 0 1 4 1 - 5 14
7.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 8 - 3 12
8.
Динамо Брянск
 5 2 2 1 5 - 2 8
9.
Авангард Курск
 5 2 1 2 9 - 9 7
10.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 7 - 8 7
11.
ФК Сахалинец
 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Рязань
 5 1 1 3 3 - 7 4
  • — Выход в Первую лигу

Топ бомбардиров
Калуга Хлебородов Иван 6
Металлург Липецк Глебов Илья 5
Сатурн Авраменко Дмитрий 4
Салют Сергеев Виктор 4
Родина-2 Москва Морозов Владислав 4
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Донцов Кирилл 2
Сокол Рябокобыленко Артур 1
ФК Сахалинец Марченко Александр 1
Динамо Владивосток Первушин Фёдор 1
Металлург Липецк Белов Антон 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 11-м туре подгруппы A группы 3 Второй лиги России друг против друга сыграют "Рязань" и "Динамо" из Владивостока. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рязань - Динамо Владивосток от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 2 минуты.



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Прогнозы 50
Рязань 74% (37)
X 20% (10)
Динамо Владивосток 6% (3)
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Где смотреть матч Рязань - Динамо Владивосток онлайн

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Прогнозы на матч Рязань - Динамо Владивосток

Исход игры
Рязань
73.5% (36)
Ничья
20.4% (10)
Динамо Владивосток
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (13)
Меньше
72.34% (34)
Обе команды забьют
Да
48.94% (23)
Нет
51.06% (24)
Популярный счёт
1:0 Рязань
36.7% (18)
2:1 Рязань
22.4% (11)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:0 Рязань
8.2% (4)
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Рязань
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