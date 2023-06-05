Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
1:0
45' ПенальтиБркич Харис
47' Желтая карточкаMalte Persson
62' Желтая карточкаБьорквист Маркус
85' Желтая карточкаАсанте Эйрик
90'+7
Ход матча
21'
45'
1:0
47'
62'
85'
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Треллеборг
Браге
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.55
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.27
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.27
|Халльберг Херман
|1
|0.09
|Мортенсен Николас
|1
|0.09
|Андерссон Маттиас
|1
|0.09
|Оффия Генри
|1
|0.09
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samouil Izountouemoi
|3
|0.27
|Хеллберг Сет
|2
|0.18
|Берггрен Густав
|2
|0.18
|Ieltsin Camoes
|2 (1)
|0.18
|Pontus Jonsson1
|1
|0.09
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.09
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халльберг Херман
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Бьорквист Маркус
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Редин Понтус
|3
|0
|Samouil Izountouemoi
|2
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Браге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Браге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
6
Треллеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Браге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
6
38%
2
18%
31-45
3
19%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2
Результаты матчей
Треллеборг
Браге
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
38
38
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5