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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Треллеборг
1:0
Конец матча
Браге
0'
21' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
1:0
45' Пенальти
Бркич Харис
47' Желтая карточка
Malte Persson
62' Желтая карточка
Бьорквист Маркус
85' Желтая карточка
Асанте Эйрик
90'+7
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
3
Асанте
Эйрик
4
Malte
Persson
21
Henry
Sletsjoee
17
Pontus
Jonsson1
8
Хеллберг
Сет
10
Берггрен
Густав
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
Треллеборг
4-3-3
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Треллеборг
Браге

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.55
Бркич Харис 3 (1) 0.27
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.27
Халльберг Херман 1 0.09
Мортенсен Николас 1 0.09
Андерссон Маттиас 1 0.09
Оффия Генри 1 0.09
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samouil Izountouemoi 3 0.27
Хеллберг Сет 2 0.18
Берггрен Густав 2 0.18
Ieltsin Camoes 2 (1) 0.18
Pontus Jonsson1 1 0.09
Kevin Appiah Nyarko 1 0.09
Тамими Джонатан 0 0
Jacob Stensson 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халльберг Херман 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Filip Bohman 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Бьорквист Маркус 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 2 1
Редин Понтус 3 0
Samouil Izountouemoi 2 0
Malte Persson 2 0
Henry Sletsjoee 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Jacob Stensson 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Браге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
2
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Браге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
6
Треллеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Браге
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
6
38%
2
18%
31-45
3
19%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2

Результаты матчей

Треллеборг
Браге

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
4:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Треллеборг
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
8.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
9.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
10.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
13.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • 75'
    Оффия Генри уходит с поля. Liam Olausson выходит вместо него
  • 66'
    Pontus Jonsson уходит с поля. Filip Sjoeberg выходит вместо него
  • 66'
    Johan Arvidsson уходит с поля. Samouil Izountouemoi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Бьорквист Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Malte Persson получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Бркич Харис из команды Треллеборг забивает с точки!
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    • Желтая карточка
      21'
      Henry Sletsjoee получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Треллеборг 1:0 Браге онлайн

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