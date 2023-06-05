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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Сковде АИК
0:0
Первый тайм: 25'
Сирианска Эскильстуна
0'
10' Желтая карточка
Мааруф Самир
11' Желтая карточка
Видьеског Исак

Ход матча

6'
 
Мааруф Самир
Фрайерс Зеки
10'
 
Мааруф Самир
11'
Видьеског Исак
 
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.30
3.55
3.40
Все Коэффициенты
30
David
Engelbrektsson
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
4
Башич
Алдин
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
7
Darrell
Kamdem
Tibell
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
19
Leo
Lif
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
14
Oskar
Lindberg
9
Карлссон
Аджей
Симон
Сковде АИК
4-5-1
Сирианска Эскильстуна
3-5-2

История личных встреч

Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
4:0
С
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.18
Filip Schyberg 2 0.18
Mikael Moerk 1 0.09
Emil Bellander 1 0.09
Видьеског Исак 1 0.09
Yoann Fellrath 1 0.09
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.18
Карлссон Аджей Симон 1 0.09
Armin Culum 1 0.09
Модиг Йеспер 1 0.09
Якубу Алию 1 0.09
Паломино Марсело 1 (1) 0.09
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Lennerskog 2 1
Видьеског Исак 3 0
Elias Lindell 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Hugo Engstroem 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Броман Густав 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Мааруф Самир 3 0
Robin Sundgren 2 0
Oskar Lindberg 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2
Сковде АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

0
3
Сковде АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1
Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Браге
 0:0 11 4 3 4 11 - 15 15
8.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
9.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
10.
Треллеборг
 0:0 11 4 2 5 16 - 18 14
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 11 2 6 3 8 - 13 12
14.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 0:0 11 0 4 7 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Треллеборг
 0:0 6 3 1 2 9 - 7 10
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 0:0 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 6 1 3 2 5 - 10 6
9.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Браге
 0:0 6 1 2 3 4 - 11 5
11.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Треллеборг
 0:0 5 1 1 3 7 - 11 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 0:0 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.30
3.55
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сковде АИК 0:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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Сирианска Эскильстуна
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