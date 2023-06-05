Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
10'
11'
14
Mikael
Moerk
21
Сульич
Али
19
Leo
Lif
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Leo LifПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
-
23 Armin Culum
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.18
|Filip Schyberg
|2
|0.18
|Mikael Moerk
|1
|0.09
|Emil Bellander
|1
|0.09
|Видьеског Исак
|1
|0.09
|Yoann Fellrath
|1
|0.09
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.18
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.09
|Armin Culum
|1
|0.09
|Модиг Йеспер
|1
|0.09
|Якубу Алию
|1
|0.09
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.09
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Видьеског Исак
|3
|0
|Elias Lindell
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Hugo Engstroem
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Броман Густав
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Robin Sundgren
|2
|0
|Oskar Lindberg
|2
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Anton Ekeroth
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
2
Сковде АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
0
3
Сковде АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сирианска Эскильстуна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1
Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Результаты матчей
Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|12
|7
|1
|4
|25 - 17
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|10.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|13.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|8 - 13
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|15.
|10
|1
|3
|6
|5 - 10
|6
|16.
|0:0
|11
|0
|4
|7
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5