Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМааруф Самир
1:0
49' ГолВидьеског Исак
76' Желтая карточкаAnton Ekeroth
76' Желтая карточкаElias Lindell
80' Желтая карточкаHugo Engstroem
90' Желтая карточкаRobin Sundgren
90'+7
Ход матча
10'
49'
1:0
76'
76'
80'
90'
14
Mikael
Moerk
21
Сульич
Али
19
Leo
Lif
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Leo LifПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
-
23 Armin Culum
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|2
|0.18
|Filip Schyberg
|2
|0.18
|Видьеског Исак
|2
|0.18
|Mikael Moerk
|1
|0.09
|Emil Bellander
|1
|0.09
|Yoann Fellrath
|1
|0.09
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.18
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.09
|Armin Culum
|1
|0.09
|Модиг Йеспер
|1
|0.09
|Якубу Алию
|1
|0.09
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.09
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|4
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|1
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Броман Густав
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Robin Sundgren
|3
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Oskar Lindberg
|2
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
2
Сковде АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
0
3
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1
Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Результаты матчей
Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
29
29
110
110
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5