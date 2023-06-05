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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Сковде АИК
1:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
10' Желтая карточка
Мааруф Самир
1:0
49' Гол
Видьеског Исак
76' Желтая карточка
Anton Ekeroth
76' Желтая карточка
Elias Lindell
80' Желтая карточка
Hugo Engstroem
90' Желтая карточка
Robin Sundgren
90'+7
30
David
Engelbrektsson
22
Elias
Lindell
5
Броман
Густав
3
Filip
Schyberg
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
21
Видьеског
Исак
4
Башич
Алдин
10
Elmar
Abraham
14
Mikael
Moerk
7
Darrell
Kamdem
Tibell
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
19
Leo
Lif
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
14
Oskar
Lindberg
9
Карлссон
Аджей
Симон
Сковде АИК
4-5-1
Сирианска Эскильстуна
3-5-2

История личных встреч

Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
4:0
С
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 2 0.18
Filip Schyberg 2 0.18
Видьеског Исак 2 0.18
Mikael Moerk 1 0.09
Emil Bellander 1 0.09
Yoann Fellrath 1 0.09
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.18
Карлссон Аджей Симон 1 0.09
Armin Culum 1 0.09
Модиг Йеспер 1 0.09
Якубу Алию 1 0.09
Паломино Марсело 1 (1) 0.09
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 4 0
Oscar Lennerskog 2 1
Hugo Engstroem 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 2 0
Видьеског Исак 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Броман Густав 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Мааруф Самир 3 0
Robin Sundgren 3 0
Anton Ekeroth 2 0
Oskar Lindberg 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Якубу Алию 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2
Сковде АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сирианска Эскильстуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

0
3
Сковде АИК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1
Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2

Результаты матчей

Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Треллеборг
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
8.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
9.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
10.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
13.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Robin Sundgren получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Hugo Engstroem уходит с поля. Oscar Lennerskog выходит вместо него
  • 88'
    Darrell Kamdem Tibell уходит с поля. Yoann Fellrath выходит вместо него
  • Желтая карточка
    80'
    Hugo Engstroem получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    76'
    Elias Lindell получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    76'
    Anton Ekeroth получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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