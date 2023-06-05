Тур: 11. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
22
Янссон
Лео
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Перссон Йоаким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Варберг БоИС
Хеккен
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.67
Среднее время на гол
27
54
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.56
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
35
62
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Ру Люк
|1
|0.09
|Жуниор Элитон
|1
|0.09
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.09
|Альфонси Оливер
|1
|0.09
|Красники Дион
|1
|0.09
|Oemuer Pektas
|1
|0.09
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|10 (3)
|0.83
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.42
|Рюгор Миккель
|3
|0.25
|Ховланд Эвен
|3
|0.25
|Ромео Аман
|2
|0.17
|Садик Ибраим
|2
|0.17
|Удденес Оскар
|1
|0.08
|Сонко Момоду
|1
|0.08
|Сандберг Симон
|1
|0.08
|Дабо Понтус
|1
|0.08
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуниор Элитон
|3
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Транберг Робин
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Станисич Оливер
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Ногейра Винисиус
|1
|0
|Эль Уатки Яссин
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хеккен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
20
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хеккен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
23
Голы по времени матча
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
5
21
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
2
40%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
30
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
29%
3
10%
1-15
1
14%
3
10%
16-30
1
14%
6
20%
31-45
1
14%
8
27%
46-60
2
29%
4
13%
61-75
0
0%
6
20%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
6
30%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2
Результаты матчей
Варберг БоИС
Хеккен
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
19
83
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|29 - 13
|23
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|11
|4
|0
|7
|9 - 13
|12
|12.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 27
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|13 - 18
|11
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Варберг БоИС 0:0 Хеккен
Исход игры
Варберг БоИС
11.7% (13)
Ничья
10.8% (12)
Хеккен
77.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
35.1% (39)
0:2 Хеккен
21.6% (24)
1:3 Хеккен
8.1% (9)
1:1 Ничья
7.2% (8)
0:1 Хеккен
7.2% (8)
1:0 Варберг БоИС
6.3% (7)
2:1 Варберг БоИС
4.5% (5)
0:3 Хеккен
2.7% (3)
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