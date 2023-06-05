Фридрикссон справа выдал пас к воротам на Сонко, который с пяти метров пробил в Лукича.

Гости отошли с мячом на свою половину поля и немного покатали его там.

Густафссон справа верхом исполнил перевод на Ларсена, который головой пробил рядом с правой штангой.

19' Удар Ле Ру слева с двадцати четырёх метров в дальний угол получился очень неточным.

18' Ромео по центру продвинулся вперёд и выдал пас Траоре, который с линии штрафной площади пробил точно в Лукича.

17' 28%:-72% - преимущество гостей по владению мячом более чем приличное, но это никак не сказывается на количестве опасных моментов у ворот.

16' Транберг у центрального круга сбил Густафссона.

15' Ромео слева в штрафной площади получил мяч, но все его попытки ударов по воротам соперники заблокировали.

14' Траоре слева оказался в офсайде.

12' Подача Рюгора от углового флага тоже опасной не получилась. Мяч выбит хозяевами к центральному кругу.