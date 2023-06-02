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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Варберг БоИС
 
Позже
Хеккен
Прогнозы 46
Варберг БоИС 17.4% (8)
X 13% (6)
Хеккен 69.6% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Хеккен
7.30
7.70
1.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

Варберг БоИС
Хеккен

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:1
ТМК
4:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
4:2
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.56
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

35
62

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Ру Люк 1 0.1
Eliton Junior 1 0.1
Аль-Хамлави Ассад 1 0.1
Альфонси Оливер 1 0.1
Dion Krasniqi 1 0.1
Oemuer Pektas 1 0.1
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Vinicius Nogueira 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 10 (3) 0.91
Ларсен Ларс Олден 5 0.45
Рюгор Миккель 3 0.27
Ховланд Эвен 3 0.27
Ромео Аман 2 0.18
Садик Ибраим 2 0.18
Удденес Оскар 1 0.09
Сонко Момоду 1 0.09
Сандберг Симон 1 0.09
Дабо Понтус 1 0.09
Густафссон Самуэль 0 0
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Транберг Робин 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Maxime Sainte 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Станисич Оливер 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Leo Jansson 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Yassine El Ouatki 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Ромео Аман 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хеккен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
20
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хеккен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
23

Голы по времени матча

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

5
21
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
2
40%
2
10%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
25%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
30
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
29%
3
10%
1-15
1
14%
3
10%
16-30
1
14%
6
20%
31-45
1
14%
8
27%
46-60
2
29%
4
13%
61-75
0
0%
6
20%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
6
30%
2
17%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
6
30%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2
Хеккен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:4
Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2

Результаты матчей

Варберг БоИС
Хеккен

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
1
9
1.5
8
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Мьельбю
 10 3 3 4 8 - 9 12
11.
Хаммарбю
 11 3 3 5 15 - 20 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 11 - 13 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
8.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
11.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
12.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Варберг БоИС - Хеккен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Варберг БоИС 17.4% (8)
    X 13% (6)
    Хеккен 69.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Варберг БоИС
    Ничья
    Хеккен
    7.30
    7.70
    1.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Варберг БоИС - Хеккен онлайн

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    Прогнозы на матч Варберг БоИС - Хеккен

    Исход игры
    Варберг БоИС
    17.4% (8)
    Ничья
    13% (6)
    Хеккен
    69.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Хеккен
    34.8% (16)
    0:2 Хеккен
    13% (6)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:0 Варберг БоИС
    8.7% (4)
    0:1 Хеккен
    8.7% (4)
    2:1 Варберг БоИС
    6.5% (3)
    1:3 Хеккен
    4.3% (2)
    0:3 Хеккен
    4.3% (2)
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