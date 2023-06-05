Тур: 11. Стадион: Эледа.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
38
Болин
Уго
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Jamie Bichis
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Мальмё
Дегерфорс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
3.75
3.5
Среднее время на гол
24
25
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.73
|Веккья Стефано
|4
|0.36
|Нанаси Себастьян
|4 (1)
|0.36
|Али Таха Абди
|2
|0.18
|Рикс Сёрен
|1
|0.09
|Кристиансен Андерс
|1
|0.09
|Сейдиу Патриот
|1
|0.09
|Ларссон Хуго
|1
|0.09
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукоевич Диян
|3
|0.25
|Эрквист Расмус
|3
|0.25
|Diego Campos2
|2 (1)
|0.17
|Гравиус Христос
|1
|0.08
|Бузаине Элиас
|1
|0.08
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.08
|Павлович Дамьян
|1
|0.08
|Салмон Джастин
|1
|0.08
|Гранат Густав
|0
|0
|Oscar Wallin
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Ларссон Хуго
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|2
|1
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Seid Korac
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Diego Campos2
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дегерфорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
2
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дегерфорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
10
11
Мальмё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Дегерфорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
1
6%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
30%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
7
32%
2
14%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Пропущено
10
26
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
2
20%
8
31%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2
Результаты матчей
Мальмё
Дегерфорс
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
32
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
47
46
110
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|26 - 9
|26
|2.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|29 - 13
|23
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|11
|4
|0
|7
|9 - 13
|12
|12.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 27
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|13 - 18
|11
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|0:0
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Дегерфорс
Исход игры
Мальмё
98.2% (110)
Ничья
0% (0)
Дегерфорс
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
2:0 Мальмё
47.3% (53)
2:1 Мальмё
20.5% (23)
3:1 Мальмё
12.5% (14)
3:0 Мальмё
7.1% (8)
1:0 Мальмё
5.4% (6)
4:1 Мальмё
1.8% (2)
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