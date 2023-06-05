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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Мальмё
0:0
Первый тайм: 14'
Дегерфорс
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 111
Мальмё 98.2% (109)
X 0% (0)
Дегерфорс 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Дегерфорс
6.90
7.80
9.80
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
31
Ларссон
Хуго
38
Болин
Уго
21
Веккья
Стефано
22
Али
Таха
Абди
25
Ольссон
Йонас
XI
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
47
Павлович
Дамьян
22
Салмон
Джастин
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Кампос
Диего
Мальмё
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Дегерфорс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:2
А
0:2
А
3:0
А
0:5
К
3:2
КШ
7:1

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

3.75
3.5

Среднее время на гол

24
25

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 0.73
Веккья Стефано 4 0.36
Нанаси Себастьян 4 (1) 0.36
Али Таха Абди 2 0.18
Рикс Сёрен 1 0.09
Кристиансен Андерс 1 0.09
Сейдиу Патриот 1 0.09
Ларссон Хуго 1 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 3 0.25
Эрквист Расмус 3 0.25
Diego Campos2 2 (1) 0.17
Гравиус Христос 1 0.08
Бузаине Элиас 1 0.08
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.08
Павлович Дамьян 1 0.08
Салмон Джастин 1 0.08
Гранат Густав 0 0
Oscar Wallin 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Кристиансен Андерс 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Ларссон Хуго 2 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 2 1
Павлович Дамьян 3 0
Seid Korac 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Diego Campos2 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дегерфорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дегерфорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

10
11
Мальмё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Дегерфорс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
33%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
1
6%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
30%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
7
32%
2
14%
1-15
1
5%
4
29%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Пропущено

10
26
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
2
20%
8
31%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2

Результаты матчей

Мальмё
Дегерфорс

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
2
2.5
1
6
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
4
7
4
6
2.5
1
10
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 9 26
2.
Мальмё
 0:0 11 8 2 1 23 - 9 26
3.
Хеккен
 0:0 12 7 2 3 29 - 13 23
4.
Юргорден
 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Дегерфорс
 0:0 12 3 3 6 13 - 27 12
13.
Сириус
 11 2 5 4 13 - 18 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 0:0 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 0:0 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 0:0 6 4 2 0 13 - 5 14
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Дегерфорс
 0:0 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 0:0 6 0 4 2 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 0:0 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 0:0 6 2 2 2 8 - 5 8
6.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 0:0 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
15.
Дегерфорс
 0:0 5 0 1 4 2 - 17 1
16.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    С дальней дистанции пробивал Болин после скидки от Веккьи, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 16'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Ларссон, но здесь на выходе спокойно вынес сферу кулаками в сторону Ольссон.
  • Угловой
    15'
    Со штрафного попытался Ларссон закрутить в дальний нижний угол, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.
  • 14'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Али Таха. Потребуется ему помощь медиков.
  • 13'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Али Таха в борьбе против Граната. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 12'
    Накрутил соперника на фланге Нанаси и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в руки голкиперу.
  • 11'
    Подавал с фланга Нанаси со штрафного на ближнюю штангу, но здесь пробить Болину помешал в силовой борьбе Ольссон.
  • 10'
    На фланге грамотно подставился Болин и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • Офсайд
    9'
    Отдавал пас Вукоевич на правый фланг, куда забегал Эрквист, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 8'
    На фланге получил по голове Ларссон в верховой борьбе против Граната. Штрафной удар исполнять будут игроки "Мальмё".
  • 7'
    Убежал в контратаку на скорости Вукоевич и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 6'
    С центра поля забросил Нанаси в штрафную на ход Веккья, но того опередил Ольссон и вынес сферу на фланг.
  • 5'
    Сместился с фланга к линии штрафной Болин и пробил в дальний нижний угол, но сфера оказалась точно в руках голкипера.
  • 4'
    Диагональ исполнял Пенья на ход Болину по правой бровке, но его опередил Шауш и головой вынес сферу в аут.
  • 3'
    В центре поля получил по ногам Нанаси в борьбе против Павловича. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
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    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В одном из поединков игрового дня чемпионата Швеции нас ждет противостояние "Мальмё" и "Дегерфорса". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
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      • Прогнозы 111
      Мальмё 98.2% (109)
      X 0% (0)
      Дегерфорс 1.8% (2)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Мальмё
      Ничья
      Дегерфорс
      6.90
      7.80
      9.80
      Все Коэффициенты
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё 0:0 Дегерфорс

    Исход игры
    Мальмё
    98.2% (110)
    Ничья
    0% (0)
    Дегерфорс
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    38.53% (42)
    Нет
    61.47% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Мальмё
    47.3% (53)
    2:1 Мальмё
    20.5% (23)
    3:1 Мальмё
    12.5% (14)
    3:0 Мальмё
    7.1% (8)
    1:0 Мальмё
    5.4% (6)
    4:1 Мальмё
    1.8% (2)
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    Мальмё
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