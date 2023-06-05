Подавал с фланга Нанаси со штрафного на ближнюю штангу, но здесь пробить Болину помешал в силовой борьбе Ольссон.

Накрутил соперника на фланге Нанаси и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в руки голкиперу.

Перед чужой штрафной получил по ногам Али Таха в борьбе против Граната. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Али Таха. Потребуется ему помощь медиков.

Со штрафного попытался Ларссон закрутить в дальний нижний угол, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Ларссон, но здесь на выходе спокойно вынес сферу кулаками в сторону Ольссон.

С дальней дистанции пробивал Болин после скидки от Веккьи, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

10' На фланге грамотно подставился Болин и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

9' Отдавал пас Вукоевич на правый фланг, куда забегал Эрквист, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

8' На фланге получил по голове Ларссон в верховой борьбе против Граната. Штрафной удар исполнять будут игроки "Мальмё".

7' Убежал в контратаку на скорости Вукоевич и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

6' С центра поля забросил Нанаси в штрафную на ход Веккья, но того опередил Ольссон и вынес сферу на фланг.

5' Сместился с фланга к линии штрафной Болин и пробил в дальний нижний угол, но сфера оказалась точно в руках голкипера.

4' Диагональ исполнял Пенья на ход Болину по правой бровке, но его опередил Шауш и головой вынес сферу в аут.