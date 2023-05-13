Тур: 9. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
0:1
66' ГолКрстович Никола
68' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
87' Желтая карточкаLukas Leginus
89' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
Ход матча
66'
87'
89'
90'
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
33 Кахут ДемианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Riquelme
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Жилина
ДАК
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
35 матчей
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.68
1.44
Среднее время на гол
53
62
Всего голов
62
44
Голов в среднем за матч
1.77
1.26
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|1
|Качер Мирослав
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1
ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|1
|ДАК
|Качер Мирослав
|0 (1)
|ДАК
|Блэкмэн Сезар
|1
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1
|ДАК
|Lukas Leginus
|1