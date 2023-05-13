Тур: 9. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
0:1
66' ГолКрстович Никола
67' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
87' Желтая карточкаLukas Leginus
89' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
90' Желтая карточкаДэвис Эрик
90'+6
Ход матча
66'
87'
89'
90'
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
33 Кахут ДемианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Riquelme
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Жилина
ДАК
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
35 матчей
20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.68
1.44
Среднее время на гол
53
62
Всего голов
62
44
Голов в среднем за матч
1.77
1.26
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|1
|Качер Мирослав
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1
ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1
Результаты матчей
Жилина
ДАК
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жилина
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|1
|ДАК
|Качер Мирослав
|0 (1)
|ДАК
|Блэкмэн Сезар
|1
|ДАК
|Дэвис Эрик
|1
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1
|ДАК
|Lukas Leginus
|1