  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Жилина
0:1
Конец матча
ДАК
0'
0:1
66' Гол
Крстович Никола
67' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
87' Желтая карточка
Lukas Leginus
89' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
90' Желтая карточка
Дэвис Эрик
90'+6
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
29
Дурис
Давид
88
Галчик
Роланд
99
Петраш
Самуэл
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
16
Брунетти
Матеус
71
Lukas
Leginus
20
Веселовски
Доминик
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
18
Мендес
Алехандро
45
Крстович
Никола
9
Ниархос
Иоаннис
Жилина
3-4-3
ДАК
3-5-2

История личных встреч

Жилина
ДАК

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

35 матчей

20%
37.1%
42.9%
7 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.68
1.44

Среднее время на гол

53
62

Всего голов

62
44

Голов в среднем за матч

1.77
1.26

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 1
Качер Мирослав 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкмэн Сезар 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Lukas Leginus 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1
ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1

Результаты матчей

Жилина
ДАК

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жилина
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 0 - 0
2.
Жилина
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Жилина
 0 - 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 1
ДАК Качер Мирослав 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ДАК Блэкмэн Сезар 1
ДАК Дэвис Эрик 1
Жилина Стойчевски Андрей 1
ДАК Lukas Leginus 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 0:1 ДАК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     