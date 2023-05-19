Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Серен Тенгстедт получил желтую карточку от судьи

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Александр Линд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Джеймс Гомес задерживает мяч рукой

48' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Джеймс Гомес получает желтую карточку за игру рукой

47' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

42' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

39' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

38' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Крузе Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Йенсен Магнус наказан за толчок Серен Тенгстедт

24' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Силькеборг

22' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Крузе Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Киилерик Мальте получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Буш Александер Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Киилерик Мальте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' Крузе Давид из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Силькеборг

8' Оооо... вот это был удар! Андерс К. Якобсен должен был забить с этой позиции.

8' Андерс К. Якобсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Мусонда Лубамба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

7' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

7' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Тордарсон Стефан-Тейтюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

1' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хорсенс начинает с центра поля