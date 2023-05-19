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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Хорсенс
0:1
Конец матча
Силькеборг
0'
42' Undefined phrase: football_event_
Тордарсон Стефан-Тейтюр
45' Желтая карточка
Гомес Джеймс
54' Желтая карточка
Тенгстедт Сёрен
59' Желтая карточка
Опондо Мозес
76' Undefined phrase: football_event_
Маттссон Пелле
80' Желтая карточка
Буш Александер Магнус
0:1
90' Гол
Оггесен Андреас
90'+7

Ход матча

42'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
45'
Гомес Джеймс
 
54'
 
Тенгстедт Сёрен
59'
Опондо Мозес
 
65'
 
Кристенсен Лассе
Тенгстедт Сёрен
65'
 
Линд Александр
Адамсен Тонни
72'
Джаст Элайджа
Anders Jacobsen II
 
72'
Геммер Йонас
Опондо Мозес
 
76'
 
Маттссон Пелле
80'
 
Буш Александер Магнус
83'
Джанус Драчманн
Крузе Давид
 
86'
 
Оггесен Андреас
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'
0:1
Оггесен Андреас
90'
Буус Якоб
Киилерик Мальте
 
90'
 
Эстрём Робин
Клинг Андерс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 361 Количество передач 490
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
17
Лассен
Миккель
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
24
Мусонда
Лубамба
18
Thomas
Santos
9
Anders
Jacobsen
II
11
Сигурдарсон
Арон
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
10
Тенгстедт
Сёрен
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
Хорсенс
3-4-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Хорсенс
Силькеборг

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

33 матча

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:2
СД
3:2
СД
2:1
К
3:2
ТМК
0:0
К
1:1
СД
2:1
СД
0:3
ТМК
1:3
ТМК
2:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
0:1
ТМС
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.35

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

43
47

Голов в среднем за матч

1.3
1.42

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

69
63

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 7 (2) 0.23
Сигурдарсон Арон 7 (5) 0.23
Thomas Santos 4 0.13
Мусонда Лубамба 3 0.1
Йенсен Магнус 3 0.1
Опондо Мозес 2 0.07
Макиенок Симон 1 0.03
Геммер Йонас 1 0.03
Лассен Миккель 1 0.03
Гомес Джеймс 1 0.03
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.33
Валлис Николай 6 0.2
Хелениус Никлас 6 0.2
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.2
Сонне Оливер 4 0.13
Сальквист Тобиас 2 0.07
Энгель Лукас 1 0.03
Клинг Андерс 1 0.03
Тенгстедт Сёрен 1 0.03
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.03
Маттссон Пелле 1 0.03
Линд Александр 1 0.03
Оггесен Андреас 1 0.03
Буш Александер Магнус 1 0.03
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 6 1
Гомес Джеймс 5 1
Йенсен Магнус 6 0
Сигурдарсон Арон 5 0
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Опондо Мозес 4 0
Крузе Давид 4 0
Anders Jacobsen II 3 0
Лассен Миккель 3 0
Людвиг Александр 1 1
Джанус Драчманн 2 0
Делач Матей 2 0
Thomas Santos 2 0
Samson Iyede 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Клинг Андерс 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Буш Александер Магнус 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

10
11
Хорсенс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Силькеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
12

Волевые поражения

4
17
Хорсенс
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Силькеборг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

31
14

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
14%
4
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
5
24%
7
37%
76-90

Пропущено

28
22
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
6
21%
7
32%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
3
11%
3
14%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
4
16%
1-15
7
25%
2
8%
16-30
4
14%
5
20%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Забито

32
39
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
4
13%
6
15%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
7
22%
6
15%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
6
19%
11
28%
76-90

Пропущено

56
47
28 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 25
8
14%
11
23%
1-15
12
21%
4
9%
16-30
8
14%
9
19%
31-45
12
21%
9
19%
46-60
9
16%
6
13%
61-75
7
13%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1

Результаты матчей

Хорсенс
Силькеборг

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
23
7
8
22
1.5
13
17
4
26
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 29 14 7 8 42 - 32 49
4.
Орхус
 29 13 8 8 33 - 23 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
5.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
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