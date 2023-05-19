Тур: 30. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Jens Grabski Maae
0:1
Конец матча
0'
42' Undefined phrase: football_event_Тордарсон Стефан-Тейтюр
45' Желтая карточкаГомес Джеймс
54' Желтая карточкаТенгстедт Сёрен
59' Желтая карточкаОпондо Мозес
76' Undefined phrase: football_event_Маттссон Пелле
80' Желтая карточкаБуш Александер Магнус
0:1
90' ГолОггесен Андреас
90'+7
Ход матча
45'
54'
59'
76'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
361 Количество передач 490
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Силькеборг
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
33 матча
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.35
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
43
47
Голов в среднем за матч
1.3
1.42
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
69
63
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.23
|Сигурдарсон Арон
|7 (5)
|0.23
|Thomas Santos
|4
|0.13
|Мусонда Лубамба
|3
|0.1
|Йенсен Магнус
|3
|0.1
|Опондо Мозес
|2
|0.07
|Макиенок Симон
|1
|0.03
|Геммер Йонас
|1
|0.03
|Лассен Миккель
|1
|0.03
|Гомес Джеймс
|1
|0.03
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.33
|Валлис Николай
|6
|0.2
|Хелениус Никлас
|6
|0.2
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.2
|Сонне Оливер
|4
|0.13
|Сальквист Тобиас
|2
|0.07
|Энгель Лукас
|1
|0.03
|Клинг Андерс
|1
|0.03
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.03
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.03
|Маттссон Пелле
|1
|0.03
|Линд Александр
|1
|0.03
|Оггесен Андреас
|1
|0.03
|Буш Александер Магнус
|1
|0.03
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|6
|1
|Гомес Джеймс
|5
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Опондо Мозес
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Samson Iyede
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Клинг Андерс
|4
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Буш Александер Магнус
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
10
11
Хорсенс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Силькеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
12
Волевые поражения
4
17
Хорсенс
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Силькеборг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
31
14
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
14%
4
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
5
24%
7
37%
76-90
Пропущено
28
22
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
6
21%
7
32%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
6
21%
4
18%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
3
11%
3
14%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
9%
2
10%
1-15
3
27%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
1
9%
4
20%
76-90
Пропущено
28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
4
16%
1-15
7
25%
2
8%
16-30
4
14%
5
20%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
5
18%
4
16%
61-75
4
14%
5
20%
76-90
Забито
32
39
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
4
13%
6
15%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
5
16%
6
15%
31-45
7
22%
6
15%
46-60
5
16%
6
15%
61-75
6
19%
11
28%
76-90
Пропущено
56
47
28 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 25
8
14%
11
23%
1-15
12
21%
4
9%
16-30
8
14%
9
19%
31-45
12
21%
9
19%
46-60
9
16%
6
13%
61-75
7
13%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1
Результаты матчей
Хорсенс
Силькеборг
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
69
78
411
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
237
822
1317
426
426
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|4
|9
|54 - 30
|52
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|29
|14
|7
|8
|42 - 32
|49
|4.
|29
|13
|8
|8
|33 - 23
|47
|5.
|29
|10
|10
|9
|37 - 40
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|11
|7
|46 - 34
|44
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|5.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|6.
|29
|5
|9
|15
|28 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|14 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6