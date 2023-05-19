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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Кадис
0:0
Второй тайм: 46'
Вальядолид
0'
33' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
0:0
36' Не забитый пенальти
Алькарас Рубен

Ход матча

33'
 
Эль-Ямик Джавад
36'
Алькарас Рубен
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 93 Количество передач 86
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 113
Кадис 54.9% (62)
X 29.2% (33)
Вальядолид 15.9% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вальядолид
2.75
3.58
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
17
Эскаланте
Гонсало
4
Алькарас
Рубен
7
Собрино
Рубен
16
Рамос
Кристофер
19
Гвардиола
Серхи
1
Масип
Хорди
24
Хоакин
Фернандес
5
Санчес
Хавьер
15
Эль-Ямик
Джавад
39
Роза
Лукас
4
Перес
Кике
20
Онгла
Мартин
8
Мончу
Рамон
18
Эскудеро
Серхио
7
Леон
Серхио
25
Ларин
Кайл
Кадис
4-4-2
Вальядолид
3-5-2

История личных встреч

Кадис
Вальядолид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.75

Среднее время на гол

270
120

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
0.57

Тотал матчей

0.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

157
157

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эскаланте Гонсало 3 0.09
Гвардиола Серхи 3 0.09
Перес Лукас 3 0.09
Алекс Фернандес 3 (1) 0.09
Алькарас Рубен 3 (2) 0.09
Бонгонда Тео 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 7 (1) 0.2
Леон Серхио 6 (1) 0.17
Мончу Рамон 3 0.09
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 1
Собрино Рубен 10 0
Сан Эметерио Феде 10 0
Алькарас Рубен 8 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Хименес Фали 5 0
Лосано Энтони 4 0
Мари Хосе 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Парра Рауль 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 9 0
Перес Кике 9 0
Онгла Мартин 5 1
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Эль-Ямик Джавад 1 1
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Кадис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Вальядолид
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
6
Кадис
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Вальядолид
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

26
17

Волевые поражения

6
15
Кадис
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Вальядолид
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

28
20

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
4
24%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
6
35%
2
17%
76-90

Пропущено

22
36
3 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
2
9%
11
31%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
5
23%
3
8%
46-60
6
27%
4
11%
61-75
8
36%
10
28%
76-90

Забито

9
19
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
44%
1
5%
46-60
1
11%
6
32%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Пропущено

28
23
12 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
7
25%
11
48%
76-90

Забито

26
31
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 14
17 Не забивали 15
5
19%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
2
8%
7
23%
61-75
8
31%
7
23%
76-90

Пропущено

50
59
15 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
2
4%
2
3%
1-15
4
8%
14
24%
16-30
9
18%
8
14%
31-45
8
16%
8
14%
46-60
12
24%
6
10%
61-75
15
30%
21
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1 Кадис - Осасуна 0:1
Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1
Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0

Результаты матчей

Кадис
Вальядолид

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 47%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кадис
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
8
1
16
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
16
0.5
Больше Меньше
19
15
7
27
1.5
7
27
1
33
2.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
15.
Кадис
 0:0 Заявка 35 8 12 15 26 - 50 36
16.
Вальядолид
 0:0 Заявка 35 10 6 19 30 - 60 36
17.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
8.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
10.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 0:0 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
18.
Кадис
 0:0 Заявка 18 5 7 6 16 - 23 22
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
8.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Вальядолид
 0:0 Заявка 18 3 3 12 12 - 36 12
17.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Кадис играла лучше в этом тайме.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Кадис.
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      2.16 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Кадис 54.9% (62)
    X 29.2% (33)
    Вальядолид 15.9% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Вальядолид
    2.75
    3.58
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кадис 0:0 Вальядолид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вальядолид

    Исход игры
    Кадис
    54.9% (62)
    Ничья
    29.2% (33)
    Вальядолид
    15.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.97% (31)
    Меньше
    71.03% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    50.47% (54)
    Нет
    49.53% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Кадис
    34.5% (39)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    2:1 Кадис
    14.2% (16)
    1:2 Вальядолид
    8.8% (10)
    0:1 Вальядолид
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Вальядолид
    1.8% (2)
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