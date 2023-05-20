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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 11649 Главный судья: Писарро Валентин
Жирона
1:1
Второй тайм: 61'
Вильярреал
0'
0:1
9' Гол
Пино Йереми
23' Желтая карточка
Пино Йереми
1:1
24' Гол
Давид Лопес
55' Желтая карточка
Давид Лопес

Ход матча

9'
0:1
Пино Йереми
(Джексон Николас)
23'
 
Пино Йереми
24'
Давид Лопес
(Мартинес Арнау)
1:1
55'
Давид Лопес
 
59'
Стуани Кристиан
Кастельянос Валентин
 
60'
Эррера Янгель
Давид Лопес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 186 Количество передач 244
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 112
Жирона 22.3% (25)
X 31.3% (35)
Вильярреал 46.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Вильярреал
3.90
3.96
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
5
Давид
Лопес
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
39
Террац
Рамон
6
Капу
Этьен
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
Жирона
4-1-4-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Вильярреал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
73

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.37
Стуани Кристиан 8 (4) 0.23
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.09
Мартинес Арнау 3 0.09
Мартин Иван 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Эррера Янгель 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 9 0.26
Моралес Луис 7 0.2
Чуквезе Саму 6 0.17
Баэна Алехандро 6 0.17
Морено Херард 6 (1) 0.17
Пино Йереми 4 0.11
Парехо Даниэль 3 (2) 0.09
Капу Этьен 3 0.09
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 10 0
Пино Йереми 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Джексон Николас 4 1
Парехо Даниэль 5 0
Морено Альберто 5 0
Педраса Альфонсо 4 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Капу Этьен 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Жирона
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Вильярреал
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
6
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

13
30
Жирона
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (12)
53% (18)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Вильярреал
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
21% (7)
56% (19)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
8

Волевые поражения

20
36

Голы по времени матча

Забито

32
20
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
2
6%
2
10%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
7
22%
3
15%
61-75
7
22%
8
40%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
7
30%
5
26%
61-75
6
26%
1
5%
76-90

Забито

19
31
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
4
21%
8
26%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
5
26%
10
32%
76-90

Пропущено

28
17
20 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
25%
3
18%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
7
25%
6
35%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Забито

51
51
22 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
4
8%
4
8%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
12
24%
7
14%
31-45
8
16%
11
22%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
12
24%
18
35%
76-90

Пропущено

51
36
27 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 24
10
20%
4
11%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
11
22%
13
36%
31-45
5
10%
5
14%
46-60
9
18%
9
25%
61-75
10
20%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2
Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3

Результаты матчей

Жирона
Вильярреал

Точный счет

2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 41%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
10
7
4
13
2.5
4
13
2
15
3.5
3
14
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
6
11
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
25
9
19
15
1.5
16
18
5
29
2.5
7
27
2
32
3.5
3
31
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 1:1 Заявка 35 17 7 11 53 - 36 58
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Жирона
 1:1 Заявка 35 13 10 12 55 - 49 49
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
15.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
16.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 1:1 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 1:1 Заявка 18 10 4 4 34 - 23 34
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
8.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
10.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Вильярреал
 1:1 Заявка 18 6 5 7 21 - 20 23
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 1:1 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Жирона 22.3% (25)
    X 31.3% (35)
    Вильярреал 46.4% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Вильярреал
    3.90
    3.96
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Жирона
    22.3% (25)
    Ничья
    31.3% (35)
    Вильярреал
    46.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    25.9% (29)
    2:1 Жирона
    11.6% (13)
    1:0 Жирона
    8.9% (10)
    0:1 Вильярреал
    8% (9)
    0:2 Вильярреал
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    1:3 Вильярреал
    1.8% (2)
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