Тур: 35. Стадион: Монтиливи. Зрители: 11649 Главный судья: Писарро Валентин
1:1
Второй тайм: 61'
0'
0:1
9' ГолПино Йереми
23' Желтая карточкаПино Йереми
1:1
24' ГолДавид Лопес
55' Желтая карточкаДавид Лопес
Ход матча
9'
0:1
23'
24'
1:1
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
186 Количество передач 244
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Хуанпе
Хуан
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
23
Манди
Аисса
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гарсия КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Вильярреал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.89
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
73
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.37
|Стуани Кристиан
|8 (4)
|0.23
|Рикельме Родриго
|4
|0.11
|Цыганков Виктор
|3
|0.09
|Мартинес Арнау
|3
|0.09
|Мартин Иван
|3
|0.09
|Давид Лопес
|3
|0.09
|Эррера Янгель
|2
|0.06
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|9
|0.26
|Моралес Луис
|7
|0.2
|Чуквезе Саму
|6
|0.17
|Баэна Алехандро
|6
|0.17
|Морено Херард
|6 (1)
|0.17
|Пино Йереми
|4
|0.11
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.09
|Капу Этьен
|3
|0.09
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|11
|0
|Мартинес Арнау
|11
|0
|Ромеу Ориоль
|9
|1
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|10
|0
|Пино Йереми
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Джексон Николас
|4
|1
|Парехо Даниэль
|5
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Капу Этьен
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Вильярреал
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
6
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
13
30
Жирона
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (12)
53% (18)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Вильярреал
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
21% (7)
56% (19)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
8
Волевые поражения
20
36
Голы по времени матча
Забито
32
20
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
2
6%
2
10%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
7
22%
3
15%
61-75
7
22%
8
40%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
13%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
7
30%
5
26%
61-75
6
26%
1
5%
76-90
Забито
19
31
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
4
21%
8
26%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
5
26%
10
32%
76-90
Пропущено
28
17
20 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
25%
3
18%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
7
25%
6
35%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
4
14%
0
0%
76-90
Забито
51
51
22 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
4
8%
4
8%
1-15
6
12%
4
8%
16-30
12
24%
7
14%
31-45
8
16%
11
22%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
12
24%
18
35%
76-90
Пропущено
51
36
27 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 24
10
20%
4
11%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
11
22%
13
36%
31-45
5
10%
5
14%
46-60
9
18%
9
25%
61-75
10
20%
1
3%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2
Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3
Результаты матчей
Жирона
Вильярреал
Точный счет
2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 41%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
116
107
413
413
215
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
89
611
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
259
1915
1618
529
727
232
331
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|1:1 Заявка
|35
|17
|7
|11
|53 - 36
|58
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|1:1 Заявка
|35
|13
|10
|12
|55 - 49
|49
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|15.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|16.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|26 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|1:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|1:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|10.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|1:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Вильярреал
Исход игры
Жирона
22.3% (25)
Ничья
31.3% (35)
Вильярреал
46.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
31.3% (35)
1:1 Ничья
25.9% (29)
2:1 Жирона
11.6% (13)
1:0 Жирона
8.9% (10)
0:1 Вильярреал
8% (9)
0:2 Вильярреал
4.5% (5)
2:2 Ничья
4.5% (5)
1:3 Вильярреал
1.8% (2)
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