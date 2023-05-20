Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

86' Морено Херард нанес удар головой, но Пауло Гассанига спокойно отбил мяч.

84' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

83' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Вильярреал

79' Эррера Янгель не смог попасть в створ ударом издали

77' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Рикельме Родриго пробует нанести удар издали, но Хосе Рейна держит все под контролем

74' Рикельме Родриго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Рикельме Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Жирона

64' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

62' Террац Рамон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Эррера Янгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Arnau Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Давид Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Капу Этьен пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

52' Педраса Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Жирона

50' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Цыганков Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чуквезе Саму выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Баэна Алехандро наказан за толчок Arnau Martinez

47' Сегодняшная посещаемость составляет 11649 болельщиков

47' Удар от ворот произведет Жирона

47' Террац Рамон не смог попасть в створ ударом издали