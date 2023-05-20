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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 11649 Главный судья: Писарро Валентин
Жирона
1:2
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
9' Гол
Пино Йереми
23' Желтая карточка
Пино Йереми
1:1
24' Гол
Давид Лопес
55' Желтая карточка
Давид Лопес
71' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:2
90' Гол
Морено Херард
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Пино Йереми
(Джексон Николас)
23'
 
Пино Йереми
24'
Давид Лопес
(Мартинес Арнау)
1:1
55'
Давид Лопес
 
59'
Стуани Кристиан
Кастельянос Валентин
 
59'
Эррера Янгель
Давид Лопес
 
62'
 
Ло Чельсо Джовани
Террац Рамон
62'
 
Морено Херард
Чуквезе Саму
63'
 
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
68'
 
Фемения Кико
Фойт Хуан
71'
Эррера Янгель
 
72'
Рейньер Жезус
Коуто Ян
 
78'
Эрнандес Хави
Гутьеррес Мигель
 
80'
 
Тригерос Мануэль
Пино Йереми
90'
1:2
Морено Херард
(Джексон Николас)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 402 Количество передач 506
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Жирона 22.3% (25)
X 31.3% (35)
Вильярреал 46.4% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
5
Давид
Лопес
20
Коуто
Ян
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
39
Террац
Рамон
6
Капу
Этьен
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
Жирона
4-1-4-1
Вильярреал
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Вильярреал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
0:1
КК
0:3
П
0:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
С
4:1
С
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.89
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
73

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.37
Стуани Кристиан 8 (4) 0.23
Рикельме Родриго 4 0.11
Цыганков Виктор 3 0.09
Мартинес Арнау 3 0.09
Мартин Иван 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Эррера Янгель 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Коуто Ян 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 9 0.26
Морено Херард 7 (1) 0.2
Моралес Луис 7 0.2
Чуквезе Саму 6 0.17
Баэна Алехандро 6 0.17
Пино Йереми 4 0.11
Парехо Даниэль 3 (2) 0.09
Капу Этьен 3 0.09
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 11 0
Мартинес Арнау 11 0
Ромеу Ориоль 9 1
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Эррера Янгель 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Мичел Мигель 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 10 0
Пино Йереми 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Джексон Николас 4 1
Парехо Даниэль 5 0
Морено Альберто 5 0
Педраса Альфонсо 4 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Капу Этьен 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Вильярреал
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

8
6
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

13
30
Жирона
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
54% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Вильярреал
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
20% (7)
54% (19)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

21
36

Голы по времени матча

Забито

33
22
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 24
2
6%
3
14%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
8
24%
2
9%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
7
21%
9
41%
76-90

Пропущено

25
20
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
16%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
16%
7
35%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
7
28%
5
25%
61-75
7
28%
1
5%
76-90

Забито

19
31
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
4
21%
8
26%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
5
26%
10
32%
76-90

Пропущено

28
17
20 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
25%
3
18%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
7
25%
6
35%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Забито

52
53
23 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 10
4
8%
5
9%
1-15
7
13%
4
8%
16-30
12
23%
7
13%
31-45
8
15%
11
21%
46-60
9
17%
7
13%
61-75
12
23%
19
36%
76-90

Пропущено

53
37
28 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 15
21 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 25
11
21%
4
11%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
11
21%
13
35%
31-45
5
9%
5
14%
46-60
9
17%
9
24%
61-75
11
21%
1
3%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Жирона - Мальорка 2:1 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2
Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3

Результаты матчей

Жирона
Вильярреал

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 40%
0
8 раз 23%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
7
1.5
10
7
4
14
2.5
4
13
2
16
3.5
3
14
1
17
4.5
1
16
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
8
9
1.5
7
11
1
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
26
9
19
16
1.5
17
18
5
30
2.5
7
28
2
33
3.5
3
32
1
34
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 35 12 8 15 33 - 38 44
13.
Альмерия
 1:0 Заявка 35 11 6 18 44 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Хетафе
 1:0 Заявка 35 9 10 16 31 - 43 37
18.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 0:1 Заявка 35 4 7 24 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 1:0 Заявка 18 10 2 6 27 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 0:1 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 18 7 5 6 19 - 18 26
14.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
15.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
16.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
17.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 0:1 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 18 4 3 11 15 - 26 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 0:1 Заявка 18 1 3 14 10 - 38 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вильярреал вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Жирона: 45%, Вильярреал: 55%.
  • 95'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Команда Вильярреал забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 94'
    Джексон Николас сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Жирона 22.3% (25)
    X 31.3% (35)
    Вильярреал 46.4% (52)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Жирона 1:2 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:2 Вильярреал

    Исход игры
    Жирона
    22.3% (25)
    Ничья
    31.3% (35)
    Вильярреал
    46.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    25.9% (29)
    2:1 Жирона
    11.6% (13)
    1:0 Жирона
    8.9% (10)
    0:1 Вильярреал
    8% (9)
    0:2 Вильярреал
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    1:3 Вильярреал
    1.8% (2)
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