Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Рауль Гарсия получил желтую карточку от судьи

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Мигель Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Сельта

44' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Юри Берчиче нанес удар головой, но Иван Вильяр спокойно отбил мяч.

42' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Нико Уильямс получил желтую карточку от судьи

38' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Сельта

37' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Паредес Айтор получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Сельта

33' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Габриэль Вейга пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

31' Удар от ворот произведет Сельта

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

27' Сансет Ойян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Де Маркос Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Беренгер Алекс пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем

18' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нико Уильямс из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Пейнадо Франсиско навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Серви Франко не смог попасть в створ ударом издали

12' Пейнадо Франсиско навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сельта

10' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Сельта

9' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Де Маркос Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Муньяин Икер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Сельта

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола