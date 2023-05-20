Тур: 35. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 40759 Главный судья: Мелеро Марио
0'
1:0
5' ГолУильямс Иньяки
34' Желтая карточкаПаредес Айтор
39' Желтая карточкаУильямс Нико
1:1
50' ГолЛарсен Йорген
2:1
54' ГолБеренгер Алекс
65' Желтая карточкаДе ла Торре Лука
82' Желтая карточкаГарсия Дани
90' Желтая карточкаГарсия Рауль
90'+6
Ход матча
5'
34'
39'
50'
1:1
54'
2:1
65'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Сельта
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.85
1.17
Среднее время на гол
106
77
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.16
1.16
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|10 (1)
|0.29
|Сансет Ойян
|9 (2)
|0.26
|Уильямс Нико
|6
|0.17
|Гурусета Горка
|6
|0.17
|Беренгер Алекс
|4
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Гарсия Рауль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.34
|Вейга Габриэль
|9
|0.26
|Ларсен Йорген
|4
|0.11
|Сеферович Харис
|3
|0.09
|Айду Джозеф
|3
|0.09
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Вивиан Даниэль
|5
|1
|Сансет Ойян
|5
|1
|Де Маркос Оскар
|6
|0
|Гарсия Дани
|6
|0
|Эррера Андер
|4
|1
|Весга Микель
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Паредес Айтор
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|6
|1
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|5
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Галан Хави
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Карлос Карвалхал
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
8
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сельта
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
20
18
Атлетик Б
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Сельта
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
24
17
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
7
29%
29%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Пропущено
12
31
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
3
25%
7
23%
1-15
2
17%
2
6%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
17%
6
19%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
33%
8
26%
76-90
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
6
27%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
5
25%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
4
16%
3
15%
76-90
Забито
48
39
26 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
14 Не забивали 10
7
15%
4
10%
1-15
9
19%
6
15%
16-30
10
21%
8
21%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
8
17%
8
21%
61-75
8
17%
7
18%
76-90
Пропущено
37
51
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 26
6
16%
12
24%
1-15
8
22%
5
10%
16-30
3
8%
7
14%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Сельта
Точный счет
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 40%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
1
18 раз 51%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
152
711
512
414
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
117
710
315
314
216
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2114
Больше Меньше
269
1421
827
728
530
431
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|0:1 Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 38
|44
|13.
|1:0 Заявка
|35
|11
|6
|18
|44 - 61
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|16.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|17.
|1:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|0:1 Заявка
|35
|4
|7
|24
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|0:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|13.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|17.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|1:0 Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|0:1 Заявка
|18
|1
|3
|14
|10 - 38
|6
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Сельта
Исход игры
Атлетик Б
80.4% (90)
Ничья
16.1% (18)
Сельта
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
54.63% (59)
Нет
45.37% (49)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
34.8% (39)
2:1 Атлетик Б
33% (37)
1:1 Ничья
12.5% (14)
2:0 Атлетик Б
6.3% (7)
1:2 Сельта
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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