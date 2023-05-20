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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 40759 Главный судья: Мелеро Марио
Атлетик Б
2:1
Конец матча
Сельта
0'
1:0
5' Гол
Уильямс Иньяки
34' Желтая карточка
Паредес Айтор
39' Желтая карточка
Уильямс Нико
1:1
50' Гол
Ларсен Йорген
2:1
54' Гол
Беренгер Алекс
65' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
82' Желтая карточка
Гарсия Дани
90' Желтая карточка
Гарсия Рауль
90'+6

Ход матча

5'
Уильямс Иньяки
(Де Маркос Оскар)
1:0
24'
 
Де ла Торре Лука
Пейнадо Франсиско
34'
Паредес Айтор
 
39'
Уильямс Нико
 
46'
 
Родригес Мигель
Серви Франко
46'
 
Мингеса Оскар
Васкес Кевин
50'
1:1
Ларсен Йорген
(Родригес Мигель)
54'
Беренгер Алекс
(Уильямс Иньяки)
2:1
59'
Эррера Андер
Уильямс Нико
 
61'
 
Сеферович Харис
Ларсен Йорген
65'
 
Де ла Торре Лука
75'
Весга Микель
Эррера Андер
 
77'
 
Пасьенса Гонсало
Вейга Габриэль
82'
Гарсия Дани
 
82'
Саррага Ойер
Гарсия Дани
 
83'
Арес Малком
Уильямс Иньяки
 
83'
Гарсия Рауль
Муньяин Икер
 
90'
Гарсия Рауль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Атлетик Б 80.4% (90)
X 16.1% (18)
Сельта 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
31
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
7
Перес
Карлес
24
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
18
Ларсен
Йорген
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Сельта

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
КК
0:2
КК
2:4
П
1:1
П
0:0
КК
4:0
КК
1:0
П
3:2
П
1:1
П
1:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.85
1.17

Среднее время на гол

106
77

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.16
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 10 (1) 0.29
Сансет Ойян 9 (2) 0.26
Уильямс Нико 6 0.17
Гурусета Горка 6 0.17
Беренгер Алекс 4 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.09
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.34
Вейга Габриэль 9 0.26
Ларсен Йорген 4 0.11
Сеферович Харис 3 0.09
Айду Джозеф 3 0.09
Перес Карлес 2 0.06
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Вивиан Даниэль 5 1
Сансет Ойян 5 1
Де Маркос Оскар 6 0
Гарсия Дани 6 0
Эррера Андер 4 1
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Паредес Айтор 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 6 1
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 5 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Галан Хави 5 0
Де ла Торре Лука 5 0
Аспас Яго 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Карлос Карвалхал 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сведберг Виллиот 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сельта
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
8
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сельта
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

20
18
Атлетик Б
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Сельта
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

24
17
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
7
29%
29%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Пропущено

12
31
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
3
25%
7
23%
1-15
2
17%
2
6%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
17%
6
19%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
33%
8
26%
76-90

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
21%
6
27%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
12%
5
25%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
7
28%
2
10%
61-75
4
16%
3
15%
76-90

Забито

48
39
26 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
14 Не забивали 10
7
15%
4
10%
1-15
9
19%
6
15%
16-30
10
21%
8
21%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
8
17%
8
21%
61-75
8
17%
7
18%
76-90

Пропущено

37
51
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 26
6
16%
12
24%
1-15
8
22%
5
10%
16-30
3
8%
7
14%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
8
22%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0
Реал Мадрид - Сельта 2:0 Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Сельта

Точный счет

0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 40%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
1
18 раз 51%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
5
12
4
14
2.5
3
14
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
7
7
10
1.5
3
15
3
14
2.5
2
16
2
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
14
0.5
Больше Меньше
26
9
14
21
1.5
8
27
7
28
2.5
5
30
4
31
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 35 12 8 15 33 - 38 44
13.
Альмерия
 1:0 Заявка 35 11 6 18 44 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Хетафе
 1:0 Заявка 35 9 10 16 31 - 43 37
18.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 0:1 Заявка 35 4 7 24 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 1:0 Заявка 18 10 2 6 27 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 0:1 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 18 7 5 6 19 - 18 26
14.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
15.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
16.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
17.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 0:1 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 18 4 3 11 15 - 26 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 0:1 Заявка 18 1 3 14 10 - 38 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 112
    Атлетик Б 80.4% (90)
    X 16.1% (18)
    Сельта 3.6% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Сельта

    Исход игры
    Атлетик Б
    80.4% (90)
    Ничья
    16.1% (18)
    Сельта
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    54.63% (59)
    Нет
    45.37% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Атлетик Б
    34.8% (39)
    2:1 Атлетик Б
    33% (37)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    2:0 Атлетик Б
    6.3% (7)
    1:2 Сельта
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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