Тур: 35. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Главный судья: Иглесиас Хавьер
Ход матча
8'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
18
Нтекья
Ранди
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
11 Моренте ТетеЗащитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нтекья РандиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
34 Javi Pamies
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Эльче
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
98
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (5)
|0.4
|Майораль Борха
|8
|0.23
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.17
|Бое Лукас
|4
|0.11
|Понсе Эсекель
|4
|0.11
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.09
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Аленья Карлес
|10
|1
|Дьене Даконам
|8
|1
|Альдерете Омар
|9
|0
|Альварес Гастон
|6
|1
|Милья Луис
|5
|1
|Иглесиас Хуан
|6
|0
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Унал Энес
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Максимович Неманья
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Сеоане Хайме
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Фидель Чавес
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эльче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
8
9
Хетафе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
20
20
Волевые поражения
7
12
Хетафе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Эльче
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
23
20
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
26%
4
40%
76-90
Пропущено
17
37
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
5
29%
29%
2
5%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
1
6%
13
35%
31-45
5
29%
29%
6
16%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
2
12%
7
19%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
8%
5
28%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
1
6%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
7
29%
29%
2
8%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
5
21%
7
28%
61-75
4
17%
3
12%
76-90
Забито
32
28
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
5
16%
6
21%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
10
31%
5
18%
76-90
Пропущено
41
62
18 В 1-м тайме 33
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 31
7
17%
6
10%
1-15
3
7%
12
19%
16-30
8
20%
15
24%
31-45
9
22%
8
13%
46-60
8
20%
11
18%
61-75
6
15%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2
Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0
Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0
Результаты матчей
Хетафе
Эльче
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
13 раз 38%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
611
314
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
89
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
1816
826
529
133
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|0:1 Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 38
|44
|13.
|1:0 Заявка
|35
|11
|6
|18
|44 - 61
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|16.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|17.
|1:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|0:1 Заявка
|35
|4
|7
|24
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|1:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|0:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|13.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 18
|26
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|17.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 26
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|1:0 Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|0:1 Заявка
|18
|1
|3
|14
|10 - 38
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эльче
Исход игры
Хетафе
89.1% (98)
Ничья
9.1% (10)
Эльче
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
25% (27)
Меньше
75% (81)
Обе команды забьют
Да
30.56% (33)
Нет
69.44% (75)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
51.8% (57)
2:1 Хетафе
20.9% (23)
2:0 Хетафе
12.7% (14)
1:1 Ничья
5.5% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:1 Хетафе
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!