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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Хетафе
1:0
Первый тайм: 29'
Эльче

Ход матча

8'
Мунир Эль-Хаддади
(Дамиан Суарес)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 110
Хетафе 89.1% (98)
X 9.1% (10)
Эльче 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Эльче
3.75
6.20
7.16
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Мунир
Эль-Хаддади
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
13
Бадия
Эдгар
6
Бигас
Педро
7
Магальян
Лисандро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
2
Бланко
Лаутаро
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
18
Нтекья
Ранди
Хетафе
4-4-2
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Хетафе
Эльче

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ТМК
0:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
С
2:0
С
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

98
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.4
Майораль Борха 8 0.23
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Аленья Карлес 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.17
Бое Лукас 4 0.11
Понсе Эсекель 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.09
Моренте Тете 3 0.09
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 10 1
Аленья Карлес 10 1
Дьене Даконам 8 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 6 1
Милья Луис 5 1
Иглесиас Хуан 6 0
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Унал Энес 5 0
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Роко Энсо 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эльче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

8
9
Хетафе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

7
12
Хетафе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
47% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Эльче
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

23
20

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
4
21%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
26%
4
40%
76-90

Пропущено

17
37
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
5
29%
29%
2
5%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
1
6%
13
35%
31-45
5
29%
29%
6
16%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
2
12%
7
19%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
8%
5
28%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
7
29%
29%
2
8%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
5
21%
7
28%
61-75
4
17%
3
12%
76-90

Забито

32
28
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
5
16%
6
21%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
10
31%
5
18%
76-90

Пропущено

41
62
18 В 1-м тайме 33
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 31
7
17%
6
10%
1-15
3
7%
12
19%
16-30
8
20%
15
24%
31-45
9
22%
8
13%
46-60
8
20%
11
18%
61-75
6
15%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2
Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0
Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Эльче

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
13 раз 38%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
3
14
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
8
9
2
15
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
18
16
8
26
1.5
5
29
1
33
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 35 12 8 15 33 - 38 44
13.
Альмерия
 1:0 Заявка 35 11 6 18 44 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Хетафе
 1:0 Заявка 35 9 10 16 31 - 43 37
18.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 0:1 Заявка 35 4 7 24 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 1:0 Заявка 18 10 2 6 27 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 0:1 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 18 7 5 6 19 - 18 26
14.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
15.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
16.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
17.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 0:1 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 18 4 3 11 15 - 26 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 0:1 Заявка 18 1 3 14 10 - 38 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Контроль мяча: Хетафе: 35%, Эльче: 65%.
    • 24'
      Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 23'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Дамиан Суарес должен был забить с этой позиции.
    • 22'
      Дамиан Суарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Нванкво Джон выиграл воздушное противоборство у Аленья Карлес.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 51.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 110
    Хетафе 89.1% (98)
    X 9.1% (10)
    Эльче 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Эльче
    3.75
    6.20
    7.16
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 1:0 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эльче

    Исход игры
    Хетафе
    89.1% (98)
    Ничья
    9.1% (10)
    Эльче
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (27)
    Меньше
    75% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    30.56% (33)
    Нет
    69.44% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    51.8% (57)
    2:1 Хетафе
    20.9% (23)
    2:0 Хетафе
    12.7% (14)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Хетафе
    1.8% (2)
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    Хетафе
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