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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Хетафе
1:1
Конец матча
Эльче
0'
1:0
8' Гол
Мунир Эль-Хаддади
1:1
45' Гол
Бое Лукас
45' Желтая карточка
Унал Энес
49' Желтая карточка
Бигас Педро
50' Желтая карточка
Дамиан Суарес
77' Желтая карточка
Хосе Бордалас
90' Желтая карточка
Дьене Даконам
90'+4

Ход матча

8'
Мунир Эль-Хаддади
(Дамиан Суарес)
1:0
37'
Иглесиас Хуан
Арамбарри Мауро
 
45'
1:1
Бое Лукас
45'
Унал Энес
 
46'
 
Фернандес Николас
Бланко Лаутаро
46'
 
Фернандес Хосан
Магальян Лисандро
49'
 
Бигас Педро
50'
Дамиан Суарес
 
56'
Порту Кристиан
Дамиан Суарес
 
57'
Майораль Борха
Мунир Эль-Хаддади
 
69'
Вильяр Гонсало
Аленья Карлес
 
69'
Латаса Хуан
Альварес Гастон
 
73'
 
Милья Пере
Нтекья Ранди
77'
Хосе Бордалас
 
79'
 
Верду Гонсало
Моренте Тете
79'
 
Гутьеррес Хосе
Фидель Чавес
90'
Дьене Даконам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 254 Количество передач 412
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Хетафе 89.1% (98)
X 9.1% (10)
Эльче 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Мунир
Эль-Хаддади
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
13
Бадия
Эдгар
6
Бигас
Педро
7
Магальян
Лисандро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
2
Бланко
Лаутаро
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
18
Нтекья
Ранди
Хетафе
4-4-2
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Хетафе
Эльче

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ТМК
0:1
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:3
С
2:0
С
2:2
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

98
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.4
Майораль Борха 8 0.23
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Аленья Карлес 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.17
Бое Лукас 5 0.14
Понсе Эсекель 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.09
Моренте Тете 3 0.09
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 10 1
Аленья Карлес 10 1
Дьене Даконам 9 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 6 1
Милья Луис 5 1
Дамиан Суарес 6 0
Унал Энес 6 0
Иглесиас Хуан 6 0
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Эльче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
10
Хетафе
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

7
12
Хетафе
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Эльче
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

23
20

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 26
5
25%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
3
27%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Пропущено

18
38
8 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
5
28%
3
8%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
2
11%
13
34%
31-45
5
28%
6
16%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
2
11%
7
18%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
1
8%
5
28%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
4
22%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
8%
4
16%
1-15
2
8%
7
28%
16-30
7
29%
29%
2
8%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
5
21%
7
28%
61-75
4
17%
3
12%
76-90

Забито

33
29
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 12
13 Не забивали 15
6
18%
6
21%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
5
15%
7
24%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
3
9%
4
14%
61-75
10
30%
5
17%
76-90

Пропущено

42
63
19 В 1-м тайме 34
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 32
7
17%
7
11%
1-15
3
7%
12
19%
16-30
9
21%
15
24%
31-45
9
21%
8
13%
46-60
8
19%
11
17%
61-75
6
14%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2
Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0
Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Эльче

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
14 раз 40%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
7
6
12
1.5
3
14
1
17
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
9
2
15
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
19
16
8
27
1.5
5
30
1
34
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 35 27 4 4 64 - 14 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 35 19 8 8 46 - 31 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 18 14 3 1 33 - 3 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
14.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 91'
    Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Фернандес Николас из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Хетафе: 38%, Эльче: 62%.
  • 90'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Вильяр Гонсало нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Хетафе 89.1% (98)
    X 9.1% (10)
    Эльче 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Хетафе 1:1 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Эльче

    Исход игры
    Хетафе
    89.1% (98)
    Ничья
    9.1% (10)
    Эльче
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (27)
    Меньше
    75% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    30.56% (33)
    Нет
    69.44% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    51.8% (57)
    2:1 Хетафе
    20.9% (23)
    2:0 Хетафе
    12.7% (14)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:1 Хетафе
    1.8% (2)
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