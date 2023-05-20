Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Эльче

83' Вильяр Гонсало навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Хетафе

80' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Майораль Борха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Латаса Хуан пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

78' Удар от ворот произведет Эльче

78' Вильяр Гонсало навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Рефери не любит споров - именно за это Pepe Bordalas сейчас получил желтую

75' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Оооо... вот это был удар! Майораль Борха должен был забить с этой позиции.

75' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Иглесиас Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Фернандес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Эльче

67' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Хетафе

59' Удар от ворот произведет Эльче

59' Порту Кристиан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Удар от ворот произведет Хетафе

59' Нтекья Ранди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Моренте Тете из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

58' Аленья Карлес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Эльче

53' Удар от ворот произведет Хетафе

52' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Гумбау Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Бигас Педро . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Дамиан Суарес получил желтую карточку от судьи

50' Мунир Эль-Хаддади навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Унал Энес бьет со штрафного в створ, но Эдгар Бадия держит все под контролем

49' Бигас Педро получил желтую карточку от судьи

49' Аленья Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Эльче

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Унал Энес бьет со штрафного в створ, но Эдгар Бадия держит все под контролем