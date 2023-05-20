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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Альмерия
1:0
Первый тайм: 29'
Мальорка
0'
7' Желтая карточка
Эли Родриго
1:0
13' Гол
Лазаро

Ход матча

7'
Эли Родриго
 
13'
Лазаро
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 111
Альмерия 55% (61)
X 36.9% (41)
Мальорка 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Мальорка
2.35
4.50
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
3
Мелеро
Гонсало
23
Саму
Кошта
5
Робертоне
Лукас
14
Лазаро
16
Суарес
Луис
III
10
Эмбарба
Адриан
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
5
Хаджикадунич
Деннис
6
Копете
Хосе
10
Санчес
Антонио
15
Маффео
Пабло
23
Дьедью
Амат
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
Альмерия
4-3-3
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Альмерия
Мальорка

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
П
3:1
П
4:1
КК
3:4
КК
4:3
П
1:1
П
3:1
П
2:0
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.64

Среднее время на гол

50
141

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1.11

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

1.85
0.85

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.17
Суарес Луис III 4 0.11
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.11
Баптистао Лео 4 0.11
Лазаро 4 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.09
Бабич Срджан 3 0.09
Робертоне Лукас 2 0.06
Эмбарба Адриан 2 0.06
Портильо Франсиско 2 0.06
Умар Садик 2 0.06
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 13 (4) 0.37
Кан-Ин Ли 6 0.17
Родригес Даниэль 3 0.09
Маффео Пабло 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 9 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Кан-Ин Ли 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0

Результаты матчей

Альмерия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Мальорка
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

6
8
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Мальорка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

32
5

Волевые поражения

8
16
Альмерия
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Мальорка
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

40
6

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

26
15
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
12%
1
7%
1-15
7
27%
2
13%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Пропущено

22
25
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
1
5%
6
24%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
6
27%
6
24%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
7
41%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
2
12%
3
18%
76-90

Пропущено

39
13
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
5
13%
3
23%
1-15
5
13%
2
15%
16-30
8
21%
1
8%
31-45
6
15%
2
15%
46-60
8
21%
2
15%
61-75
7
18%
3
23%
76-90

Забито

43
32
22 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
6
14%
1
3%
1-15
8
19%
6
19%
16-30
8
19%
4
13%
31-45
10
23%
9
28%
46-60
5
12%
6
19%
61-75
6
14%
6
19%
76-90

Пропущено

61
38
25 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 24
7
11%
6
16%
1-15
9
15%
4
11%
16-30
9
15%
7
18%
31-45
11
18%
8
21%
46-60
12
20%
4
11%
61-75
13
21%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1
Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0

Результаты матчей

Альмерия
Мальорка

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
3:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
1
17 раз 50%
0
11 раз 32%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
2
15
4
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
23
11
13
21
1.5
6
28
4
30
2.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 35 12 8 15 33 - 38 44
13.
Альмерия
 1:0 Заявка 35 11 6 18 44 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Хетафе
 1:0 Заявка 35 9 10 16 31 - 43 37
18.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 0:1 Заявка 35 4 7 24 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 1:0 Заявка 18 10 2 6 27 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 0:1 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 18 7 5 6 19 - 18 26
14.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
15.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
16.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
17.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 0:1 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 18 4 3 11 15 - 26 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 1:0 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 0:1 Заявка 18 1 3 14 10 - 38 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • 30'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 29'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Антонио Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Вальент Мартин нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.
  • 27'
    Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 111
    Альмерия 55% (61)
    X 36.9% (41)
    Мальорка 8.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Мальорка
    2.35
    4.50
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 1:0 Мальорка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Альмерия
    55% (61)
    Ничья
    36.9% (41)
    Мальорка
    8.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    67.59% (73)
    Нет
    32.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (38)
    2:1 Альмерия
    24.3% (27)
    1:0 Альмерия
    24.3% (27)
    1:2 Мальорка
    5.4% (6)
    2:0 Альмерия
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:2 Мальорка
    1.8% (2)
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    Мальорка
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