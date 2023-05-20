Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

86' Анхель Луис из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

86' Анхель Луис пробует нанести удар издали, но Fernando Martinez держит все под контролем

84' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи

82' Эгуарас Иниго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

78' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Гренье Клеман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Альмерия

75' Тактическая замена. Лазаро уходит с поля и его заменяет Портильо Франсиско

73' Альмерия остается без одного игрока, потому что Лазаро уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

73' Лазаро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

72' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Мальорка

65' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Третий свой гол забил Лазаро. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

58' Г О О О О Л - Лазаро записал гол на свой счет!

58' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Суарес Луис III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Гонсалес Джованни

56' Бабич Срджан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Матч возобновлен

56' Сегодняшная посещаемость составляет 12791 болельщиков

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Мальорка

51' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Оооо... вот это был удар! Лазаро должен был забить с этой позиции.

48' Лазаро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.