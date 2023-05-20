Тур: 35. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 12791 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
7' Желтая карточкаЭли Родриго
1:0
12' ГолЛазаро
2:0
42' ГолЛазаро
3:0
58' ГолЛазаро
67' Желтая карточкаКан-Ин Ли
83' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
90'+5
Ход матча
7'
12'
1:0
42'
2:0
58'
3:0
67'
70'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
335 Количество передач 270
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Кошта
14
Лазаро
15
Маффео
Пабло
23
Дьедью
Амат
12
Баба
Иддрису
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
- Нападающий
-
-
29 Marcos Pena
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
43 Luis Montiel
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Мальорка
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.64
Среднее время на гол
50
141
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
1.11
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
1.85
0.85
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.17
|Лазаро
|6
|0.17
|Суарес Луис III
|4
|0.11
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.11
|Баптистао Лео
|4
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Бабич Срджан
|3
|0.09
|Робертоне Лукас
|2
|0.06
|Эмбарба Адриан
|2
|0.06
|Портильо Франсиско
|2
|0.06
|Умар Садик
|2
|0.06
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Эли Родриго
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|13 (4)
|0.37
|Кан-Ин Ли
|6
|0.17
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Маффео Пабло
|2
|0.06
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Дьедью Амат
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|9
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Де ла Ос Сесар
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мендес Убулан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Лазаро
|1
|0
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|12
|0
|Коста Хауме
|10
|0
|Кан-Ин Ли
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Маффео Пабло
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Мальорка
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
6
8
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Мальорка
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
32
5
Волевые поражения
8
16
Альмерия
75.9%
24.1%
22 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
46% (16)
14% (5)
Мальорка
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
40
6
Волевые поражения
14
24
Голы по времени матча
Забито
29
15
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
4
14%
1
7%
1-15
7
24%
2
13%
16-30
5
17%
3
20%
31-45
7
24%
2
13%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
4
14%
3
20%
76-90
Пропущено
22
28
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
2
9%
4
14%
1-15
4
18%
2
7%
16-30
1
5%
7
25%
31-45
5
23%
7
25%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
6
27%
6
21%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
7
41%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Пропущено
39
13
18 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
5
13%
3
23%
1-15
5
13%
2
15%
16-30
8
21%
1
8%
31-45
6
15%
2
15%
46-60
8
21%
2
15%
61-75
7
18%
3
23%
76-90
Забито
46
32
24 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
8 Не забивали 13
7
15%
1
3%
1-15
8
17%
6
19%
16-30
9
20%
4
13%
31-45
11
24%
9
28%
46-60
5
11%
6
19%
61-75
6
13%
6
19%
76-90
Пропущено
61
41
25 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 25
7
11%
7
17%
1-15
9
15%
4
10%
16-30
9
15%
8
20%
31-45
11
18%
9
22%
46-60
12
20%
4
10%
61-75
13
21%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2
Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1
Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0
Результаты матчей
Альмерия
Мальорка
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
1
17 раз 49%
0
12 раз 34%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
99
215
513
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
108
512
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2312
1421
629
530
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|35
|27
|4
|4
|64 - 14
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|1:0 Заявка
|35
|19
|8
|8
|46 - 31
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|16.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|18
|14
|3
|1
|33 - 3
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 3:0 Мальорка
Исход игры
Альмерия
55% (61)
Ничья
36.9% (41)
Мальорка
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (38)
2:1 Альмерия
24.3% (27)
1:0 Альмерия
24.3% (27)
1:2 Мальорка
5.4% (6)
2:0 Альмерия
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:2 Мальорка
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!