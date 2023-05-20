Замена в перерыве произошла в составе "Басрелоны". Вместо Жюля Кунде на второй тайм вышел Маркос Алонсо.

Забросил в штрафную соперника с центра поля Ильяраменди, но здесь добраться до мяча Сорлоту не позволил Тер Штеген.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Левандовски и сбросил поперек на Кесси, но тому пробить не позволил Ле Норман.

Сместился с левого фланга в штрафную Дембеле и покатил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

Накрутил соперника Чо на фланге и навесил в центр штрафной, но здесь на выходе забрал мяч в свои руки Тер Штеген.

Судья ничего не компенсировал к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!

Перед своей штрафной Ильяраменди наступил грубо на ногу Кесси. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Со штрафного Де Йонг пытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

Диагональ исполнял Рико на чужую половину поля, куда забегал Чо, но мяч перехватил в последний момент Кунде.

Получил по ногам на фланге Рико в борьбе против Бальде. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реал Сосьедада".

Диагональный пас Кристенсен исполнял на правый фланг в направлении Бальде, но мяч еще в полете высочил за пределы поля.

Выводил Рафинья разрезным пасом в штрафную соперника Дембеле, но того опередил на выходе Ремиро.

Дембеле накрутил соперника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь Рафинья не смог дотянуться головой до мяча.

Отличным пасом запустил Чо в штрафную соперника Сорлота, но тот не смог оторваться от Кунде и в итоге потерял мяч.

Накрутил соперника на фланге Барренечеа и прострелил в центр, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Ушел от соперника по флангу финтом Рафинья и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил в падении Левандовски, но мяч полетел немного выше перекладины.

Обрезался в своей штрафной Кесси, подарив мяч Барренечеа, который пробил с разворота, но смог спасти свою команду Тер Штеген.

Ушел финтом от соперника на фланге Чо и смог прострелить в штрафную, но на выходе голкипер перехватил этот пас.

Убежал в контратаку по левой бровке Сорлот и прострелил в штрафную, где в касание пробил Чо. Успел сложиться Тер Штеген и отбил мяч ногами в сторону.

Сместился с фланга Чо в центр и отдал в штрафную на Берренечеа, который попытался перебросить голкипера, но не попал в створ ворот.

Ушел Мерино по флангу от защитника и подал в штрафную, но здесь Чо с ходу пробил намного выше перекладины.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кесси. Потребуется ему помощь медиков.

Ушел от соперника по флангу Дембеле и забросил вперед на Рафинью, но на выходе первым на мяче оказался Ремиро.

Тонко вырезал Де Йонг в штрафную на ход Кесси, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Ле Нормана.

26' Убегал в штрафную соперника Сорлот после паса от Мерино, но с острого угла пробил он точно в руки Тер Штегену.

25' Со штрафного попытался сам Левандовски закрутить в ближнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

24' Перед чужой штрафной оказался на газоне Левандовски в борьбе против Субельдии. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

23' Сместился Дембеле с фланга в штрафную и пробил с острого угла, но мяч точно в руках Ремиро оказался.

22' Дальний заброс исполнял Ильяраменди на ход Чо, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

21' В центре поля грамотно подставился Левандовски и вынудил нарушить правила Субименди. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

20' Угловой разыграли каталонцы, после чего Дембеле прострелил низом в штрафную, но мяч достался Субельдии.

19' Зацепился за мяч в чужой штрафной Де Йонг и сбросил поперек на Кесси, но тот в борьбе с защитником в касание пробил немного неточно.

18' Убежал по левой бровке Дембеле, сместился в штрафную, но напоролся на Ильяраменди, который в чистом подкате отобрал мяч.

17' После поперечного паса от Дембеле пробивал по воротам из пределов штрафной площади Кесси, но с линии ворот смог вынести сферу Ле Норман.

16' Прошел по флангу Рафинья, сместился в штрафную и подал на дальнюю штангу, но здесь Субельдия вынес сферу на угловой.

15' Ушел от соперника по флангу Чо и отдал в центр под удар Мерино, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бускетс.

14' Диагональ исполнял Ильяраменди на ход Чо, но того опередил Бальде и головой вынес сферу за пределы поля.

13' Отобрал мяч в центре поля Кесси и тут же забросил на ход Дембеле, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

12' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Де Йонг, но здесь головой пробить Левандовски не смог в борьбе против Рико.

11' Убегал в контратаку по флангу Дембеле, но его грубо сбил на газон в подкате Субельдия, за что получил желтую карточку.

10' С угла поля навесил Мерино на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Кунде и вынес сферу в центр поля.

9' Ушел от соперника по флангу Чо и подал в штрафную, но здесь Кристенсен головой вынес сферу за лицевую линию.

8' Прорвался по центру к штрафной соперника Дембеле и отдал поперек на Левандовски, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

6' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Микель Мерино! Поймали соперника на контратаке гости. Протащил мяч в штрафную соперника Сорлот, но вместо удара покатил поперек на свободного Мерино, которому никто не помешал пробить метров с десяти. Рикошетом от ноги Тер Штегена сфера влетела в сетку.

5' Убегал в атаку по правому флангу Мерино и прострелил в центр, но мяч спокойно перехватил в своей штрафной Кристенсен.

4' Тонким пасом выводил Кесси в штрафную соперника Альбу, но в последний момент перехватил сферу Элустондо.

3' В центре поля получил по ногам Де Йонг в борьбе против Берранечеа. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.