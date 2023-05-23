Тур: 36. Стадион: Аноэта. Главный судья: Гонсалес Пабло
1:0
Перерыв
0'
34' Undefined phrase: football_event_Суарес Луис
36' Красная карточкаСуарес Луис
1:0
45' ГолКубо Такефуса
Ход матча
34'
36'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
289 Количество передач 115
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Саму
Кошта
14
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лазаро ДиегоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пенья МаркосПолузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Альмерия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|11
|0.31
|Кубо Такефуса
|9
|0.25
|Браис Мендес
|7
|0.19
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.11
|Барренечеа Андер
|3
|0.08
|Мерино Микель
|2
|0.06
|Сильва Давид
|2
|0.06
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.17
|Лазаро
|6
|0.17
|Суарес Луис III
|4
|0.11
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.11
|Баптистао Лео
|4
|0.11
|Рамазани Ларжи
|3
|0.08
|Бабич Срджан
|3
|0.08
|Умар Садик
|3
|0.08
|Робертоне Лукас
|2
|0.06
|Эмбарба Адриан
|2
|0.06
|Портильо Франсиско
|2
|0.06
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Эли Родриго
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|12
|0
|Субельдия Игор
|10
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Фернандес Карлос
|6
|0
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Барренечеа Андер
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Кубо Такефуса
|3
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|9
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Де ла Ос Сесар
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Суарес Луис III
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мендес Убулан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Лазаро
|1
|0
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
15
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
21
25
Реал Сосьедад
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Альмерия
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
27
40
Голы по времени матча
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Пропущено
16
39
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
3
19%
5
13%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
3
19%
8
21%
31-45
1
6%
6
15%
46-60
3
19%
8
21%
61-75
4
25%
7
18%
76-90
Забито
23
29
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
4
17%
4
14%
1-15
5
22%
7
24%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
22%
7
24%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
2
9%
4
14%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Забито
45
46
25 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
8
18%
7
15%
1-15
10
22%
8
17%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
10
22%
11
24%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
5
11%
6
13%
76-90
Пропущено
34
61
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 32
4
12%
7
11%
1-15
5
15%
9
15%
16-30
7
21%
9
15%
31-45
4
12%
11
18%
46-60
6
18%
12
20%
61-75
8
24%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Альмерия
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
153
89
99
116
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
810
512
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
278
1619
1421
332
530
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|1:0 Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|0:1 Заявка
|36
|13
|9
|14
|55 - 51
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|44 - 49
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|1:0 Заявка
|36
|11
|9
|16
|41 - 50
|42
|14.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|15.
|0:1 Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|1:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|0:1 Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|0:1 Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 19
|26
|15.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|17.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|1:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|1:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|21 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|0:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|22 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Альмерия
Исход игры
Реал Сосьедад
97.7% (130)
Ничья
2.3% (3)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.72% (57)
Меньше
53.28% (65)
Обе команды забьют
Да
45.9% (56)
Нет
54.1% (66)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
29.3% (39)
2:1 Реал Сосьедад
28.6% (38)
1:0 Реал Сосьедад
18.8% (25)
3:1 Реал Сосьедад
8.3% (11)
3:2 Реал Сосьедад
2.3% (3)
3:0 Реал Сосьедад
1.5% (2)
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