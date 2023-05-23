Редкий выход "Альмерии" на чужую половину и фол. Субименди сбил оппонента метрах в 20 от штрафной.

Подача не очень удачная, зато угловой будет, что тоже неплохо для гостей сегодня.

Подача альмерийцев с угла поля, нет удара, есть только попытка, безуспешная.

Стандарт королевского клуба. На Мерино навес, скидка, удар Фернандеса через себя! Мимо ворот.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Такефуса Кубо!!! Шикарное исполнение! Отличное смещение японского футболиста справа в центр и удар с левой ноги в самую девятку! Блестяще!

Все больше нажимают "бело-голубые" на оборону оппонента, но количеством пока берут альмерийцы.

Луис Суарес получает желтую за грубый фол в центре поля.

Опа... ВАР включается в дело. Луису Суаресу сейчас могут дать красную.

Прямая красная карточка Луису Суаресу! Прямой ногой в ногу соперника вошел футболист и это удаление!

Больше пространства стало у "Реала" после удаления. Пытаются этим воспользоваться передачей на Оярсабаля по левому краю. Офсайд.

Моментище! Передача в штрафную, там маленькая скидка, Фернандес дотягивается до мяча и бьет метров с пяти! Выше! Ну как?! Из такой-то позиции...

71 на 29 по владению в пользу Сосьедада. Внушительное преимущество.

Фолит "Альмерия" на своей половине. Отличная точка для подачи в штрафную.

Точка-то отличная, а вот подача сильно подкачала. Мяч ровно за лицевую улетел.

Пас на Такефусу Кубо, не так много защитников перед ним, смещение и удар с левой в ближний, тащит Фернандо, а там еще и офсайд был.

Горосабель подключается на фланге, с Таке пытается отыграть, накрывают защитники.

"Альмерия" разыгрывает штрафной на своей половине, сильный заброс вперед, а там фол Сосьедада.

Подача со стандарта уже поближе, в штрафной мяч ненадолго.

Угловой удар "Реал Сосьедада", навес на ближнюю, оборона первая на мяче.

Удар "Альмерии" от ворот в самый центр поля, не удается гостям зацепиться за мяч.

"Реал" никуда не спешит, легкий прессинг соперника позволяет подержать мяч.

Заброс с центра на Мендеса на линию штрафной, игрок в желтой форме головой выбивает

22' Акиеме вошел в штрафную слева после классной стеночки, выдал на партнера, а на пути мяча оказался защитник.

21' Пачеко грубовато на ногу наступил сопернику. Неумышленно, конечно, но выглядело больно.

20' К сожалению вынужденная замена у нас. Давид Сильва покинул поле. Вышел Брайс Мендес.

19' К Горосабелю мяч в штрафной отскочил, в касание пробил футболист, сильно смазался удар.

18' Левый фланг "бело-голубых" работает чуть больше, вот подключили вновь Кубо справа, но ненадолго, большими силами обороняется "Альмерия".

17' Легко хозяева поля возвращают себе мяч после потери, они сегодня однозначно и ожидаемо будут играть первым номером.

16' Крайне неудачная передача "Реала" по левому флангу, мяч ушел за лицевую.

14' В центре поля застрял мяч, больше все же под владением Сосьедада.

13' Вот и корнер. Розыгрыш низом, далее уже подача, без удара обходимся.

12' Лазаро на скорости пролетел по левому краю, Горосабель оттеснил его, но угловой все же удалось заработать.

11' Сильное вбрасывание из-за боковой, и фол Фернандеса в атаке против Родриго Эли.

10' На Фернандеса передача, чуть обратно отдает форвард, далее навес, мяч в ауте

9' Хозяева владеют мячом в центре поля, продвинуться вперед не получается, выдавливает их "Альмерия".

8' Муньос классно своим навесом нашел Фернандеса, удар головой. Мимо ворот.

7' Опять пробует обострить Такефуса Кубо, подает в штрафную, мяч вылетает оттуда, подбор за Сосьедадом.

6' Кубо здорово прошел по правому флангу, сместился в штрафную, сильно в центр выдал, там только защита.

5' Прострел "Реала" с левого края штрафной, по задумке как надо все, однако мяч прилетел прямо в руки Фернандо.

4' Иманола Альгуасила нам демонстрируют, полная концентрация у главного тренера Сосьедада на первых минутах.

3' Лазаро Винисиус Маркес бьет издали, в створ даже попадает, но там Ремиро на месте. Опасно было!

2' Блестящий подкат Самуэла Косты на старте матча. "Альмерия" забирает мяч.