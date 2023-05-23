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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Реал Сосьедад
1:0
Перерыв
Альмерия
0'
34' Undefined phrase: football_event_
Суарес Луис
36' Красная карточка
Суарес Луис
1:0
45' Гол
Кубо Такефуса

Ход матча

20'
Браис Мендес
Сильва Давид
 
34'
 
Суарес Луис
36'
 
Суарес Луис
45'
Кубо Такефуса
(Пачеко Хон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 289 Количество передач 115
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 133
Реал Сосьедад 97.7% (130)
X 2.3% (3)
Альмерия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Альмерия
5.13
5.20
9.67
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
9
Фернандес
Карлос
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
23
Саму
Кошта
18
Пуигмаль
Арнау
8
Портильо
Франсиско
14
Лазаро
16
Суарес
Луис
III
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Альмерия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
П
2:2
П
1:2
П
4:3
П
3:0
П
2:0
КК
2:1
КК
2:3
П
2:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 11 0.31
Кубо Такефуса 9 0.25
Браис Мендес 7 0.19
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.11
Барренечеа Андер 3 0.08
Мерино Микель 2 0.06
Сильва Давид 2 0.06
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Пачеко Хон 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.17
Лазаро 6 0.17
Суарес Луис III 4 0.11
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.11
Баптистао Лео 4 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.08
Бабич Срджан 3 0.08
Умар Садик 3 0.08
Робертоне Лукас 2 0.06
Эмбарба Адриан 2 0.06
Портильо Франсиско 2 0.06
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 12 0
Субельдия Игор 10 0
Мерино Микель 5 1
Фернандес Карлос 6 0
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Ильяраменди Асьер 5 0
Сорлот Александр 4 0
Барренечеа Андер 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 9 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Суарес Луис III 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
15
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

21
25
Реал Сосьедад
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Альмерия
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

27
40

Голы по времени матча

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Пропущено

16
39
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
3
19%
5
13%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
3
19%
8
21%
31-45
1
6%
6
15%
46-60
3
19%
8
21%
61-75
4
25%
7
18%
76-90

Забито

23
29
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
4
17%
4
14%
1-15
5
22%
7
24%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
22%
7
24%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
2
9%
4
14%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Забито

45
46
25 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
8
18%
7
15%
1-15
10
22%
8
17%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
10
22%
11
24%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
5
11%
6
13%
76-90

Пропущено

34
61
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 32
4
12%
7
11%
1-15
5
15%
9
15%
16-30
7
21%
9
15%
31-45
4
12%
11
18%
46-60
6
18%
12
20%
61-75
8
24%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Альмерия

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
9
9
1
16
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
8
10
1.5
5
12
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
27
8
16
19
1.5
14
21
3
32
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 0:1 Заявка 36 13 9 14 55 - 51 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Сельта
 1:0 Заявка 36 11 9 16 41 - 50 42
14.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
15.
Альмерия
 0:1 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 0:1 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Сельта
 1:0 Заявка 18 7 5 6 24 - 19 26
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
17.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
18.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 1:0 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 0:1 Заявка 18 3 6 9 21 - 27 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 0:1 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Такефуса Кубо!!! Шикарное исполнение! Отличное смещение японского футболиста справа в центр и удар с левой ноги в самую девятку! Блестяще!
  • 45'
    Стандарт королевского клуба. На Мерино навес, скидка, удар Фернандеса через себя! Мимо ворот.
  • Угловой
    45'
    Подача альмерийцев с угла поля, нет удара, есть только попытка, безуспешная.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлено. 
  • 44'
    Подача не очень удачная, зато угловой будет, что тоже неплохо для гостей сегодня.
  • Фол, нарушение
    43'
    Редкий выход "Альмерии" на чужую половину и фол. Субименди сбил оппонента метрах в 20 от штрафной.
  • 42'
    71 на 29 по владению в пользу Сосьедада. Внушительное преимущество.
  • Опасный момент
    41'
    Моментище! Передача в штрафную, там маленькая скидка, Фернандес дотягивается до мяча и бьет метров с пяти! Выше! Ну как?! Из такой-то позиции...
  • Угловой
    40'
    Очередной угловой команды Альгуасила, прямой навес, скидка, на замыкание никого.
  • 38'
    Больше пространства стало у "Реала" после удаления. Пытаются этим воспользоваться передачей на Оярсабаля по левому краю. Офсайд.
  • Красная карточка
    37'
    Прямая красная карточка Луису Суаресу! Прямой ногой в ногу соперника вошел футболист и это удаление!
  • Видеоповтор
    36'
    Опа... ВАР включается в дело. Луису Суаресу сейчас могут дать красную.
  • Желтая карточка
    35'
    Луис Суарес получает желтую за грубый фол в центре поля. 
  • 34'
    Все больше нажимают "бело-голубые" на оборону оппонента, но количеством пока берут альмерийцы. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Заброс с центра на Мендеса на линию штрафной, игрок в желтой форме головой выбивает
    • 32'
      "Реал" никуда не спешит, легкий прессинг соперника позволяет подержать мяч.
    • 31'
      Удар "Альмерии" от ворот в самый центр поля, не удается гостям зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      30'
      Угловой удар "Реал Сосьедада", навес на ближнюю, оборона первая на мяче. 
    • 29'
      Подача со стандарта уже поближе, в штрафной мяч ненадолго.
    • Фол, нарушение
      28'
      "Альмерия" разыгрывает штрафной на своей половине, сильный заброс вперед, а там фол Сосьедада. 
    • 26'
      Горосабель подключается на фланге, с Таке пытается отыграть, накрывают защитники. 
    • Офсайд
      25'
      Пас на Такефусу Кубо, не так много защитников перед ним, смещение и удар с левой в ближний, тащит Фернандо, а там еще и офсайд был. 
    • 24'
      Точка-то отличная, а вот подача сильно подкачала. Мяч ровно за лицевую улетел.
    • Фол, нарушение
      23'
      Фолит "Альмерия" на своей половине. Отличная точка для подачи в штрафную.
    • 22'
      Акиеме вошел в штрафную слева после классной стеночки, выдал на партнера, а на пути мяча оказался защитник. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Пачеко грубовато на ногу наступил сопернику. Неумышленно, конечно, но выглядело больно.
    • Замена
      20'
      К сожалению вынужденная замена у нас. Давид Сильва покинул поле. Вышел Брайс Мендес.
    • 19'
      К Горосабелю мяч в штрафной отскочил, в касание пробил футболист, сильно смазался удар. 
    • 18'
      Левый фланг "бело-голубых" работает чуть больше, вот подключили вновь Кубо справа, но ненадолго, большими силами обороняется "Альмерия".
    • 17'
      Легко хозяева поля возвращают себе мяч после потери, они сегодня однозначно и ожидаемо будут играть первым номером. 
    • 16'
      Крайне неудачная передача "Реала" по левому флангу, мяч ушел за лицевую.
    • 14'
      В центре поля застрял мяч, больше все же под владением Сосьедада. 
    • Угловой
      13'
      Вот и корнер. Розыгрыш низом, далее уже подача, без удара обходимся.
    • 12'
      Лазаро на скорости пролетел по левому краю, Горосабель оттеснил его, но угловой все же удалось заработать. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Сильное вбрасывание из-за боковой, и фол Фернандеса в атаке против Родриго Эли. 
    • 10'
      На Фернандеса передача, чуть обратно отдает форвард, далее навес, мяч в ауте
    • 9'
      Хозяева владеют мячом в центре поля, продвинуться вперед не получается, выдавливает их "Альмерия". 
    • 8'
      Муньос классно своим навесом нашел Фернандеса, удар головой. Мимо ворот. 
    • 7'
      Опять пробует обострить Такефуса Кубо, подает в штрафную, мяч вылетает оттуда, подбор за Сосьедадом. 
    • 6'
      Кубо здорово прошел по правому флангу, сместился в штрафную, сильно в центр выдал, там только защита. 
    • 5'
      Прострел "Реала" с левого края штрафной, по задумке как надо все, однако мяч прилетел прямо в руки Фернандо. 
    • 4'
      Иманола Альгуасила нам демонстрируют, полная концентрация у главного тренера Сосьедада на первых минутах. 
    • Опасный момент
      3'
      Лазаро Винисиус Маркес бьет издали, в створ даже попадает, но там Ремиро на месте. Опасно было!
    • 2'
      Блестящий подкат Самуэла Косты на старте матча. "Альмерия" забирает мяч. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Альмерия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    97.7% (130)
    Ничья
    2.3% (3)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.72% (57)
    Меньше
    53.28% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    45.9% (56)
    Нет
    54.1% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Сосьедад
    29.3% (39)
    2:1 Реал Сосьедад
    28.6% (38)
    1:0 Реал Сосьедад
    18.8% (25)
    3:1 Реал Сосьедад
    8.3% (11)
    3:2 Реал Сосьедад
    2.3% (3)
    3:0 Реал Сосьедад
    1.5% (2)
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    Реал Сосьедад
    Альмерия
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