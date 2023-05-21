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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 43
Реал Сосьедад 95.3% (41)
X 4.7% (2)
Альмерия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Альмерия
4.60
4.70
7.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
Альмерия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
П
2:2
П
1:2
П
4:3
П
3:0
П
2:0
КК
2:1
КК
2:3
П
2:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 11 0.31
Кубо Такефуса 8 0.23
Браис Мендес 7 0.2
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.11
Барренечеа Андер 3 0.09
Мерино Микель 2 0.06
Сильва Давид 2 0.06
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.17
Лазаро 6 0.17
Суарес Луис III 4 0.11
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.11
Баптистао Лео 4 0.11
Рамазани Ларжи 3 0.09
Бабич Срджан 3 0.09
Умар Садик 3 0.09
Робертоне Лукас 2 0.06
Эмбарба Адриан 2 0.06
Портильо Франсиско 2 0.06
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 12 0
Субельдия Игор 10 0
Мерино Микель 5 1
Фернандес Карлос 6 0
Ле Норман Робен 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Ильяраменди Асьер 5 0
Сорлот Александр 4 0
Барренечеа Андер 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Горосабел Андони 3 0
Кубо Такефуса 3 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 9 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Альмерия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
15
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Альмерия
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

21
25
Реал Сосьедад
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Альмерия
24.1%
75.9%
7 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

27
40

Голы по времени матча

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Пропущено

16
39
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
3
19%
5
13%
1-15
2
13%
5
13%
16-30
3
19%
8
21%
31-45
1
6%
6
15%
46-60
3
19%
8
21%
61-75
4
25%
7
18%
76-90

Забито

23
29
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
4
17%
4
14%
1-15
5
22%
7
24%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
5
22%
7
24%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
2
9%
4
14%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
2
9%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Забито

45
46
25 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
8
18%
7
15%
1-15
10
22%
8
17%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
10
22%
11
24%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
5
11%
6
13%
76-90

Пропущено

34
61
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 32
4
12%
7
11%
1-15
5
15%
9
15%
16-30
7
21%
9
15%
31-45
4
12%
11
18%
46-60
6
18%
12
20%
61-75
8
24%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2
Альмерия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2
Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Альмерия

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
9
9
1
16
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
5
8
10
1.5
5
12
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
27
8
16
19
1.5
14
21
3
32
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
14.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 43
    Реал Сосьедад 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Альмерия
    4.60
    4.70
    7.20
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Альмерия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (20)
    Нет
    52.38% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    34.9% (15)
    2:0 Реал Сосьедад
    27.9% (12)
    1:0 Реал Сосьедад
    23.3% (10)
    3:1 Реал Сосьедад
    7% (3)
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    Реал Сосьедад
    Альмерия
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