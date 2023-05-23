Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Мигель Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Г О О О О Л - Перес Карлес наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

42' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Жирона

41' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

40' Коуто Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Габриэль Вейга наказан за толчок Arnau Martinez

36' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Сельта

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бернардо Эспиноса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Arnau Martinez наказан за толчок Мигель Родригес

32' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Габриэль Вейга наказан за толчок Мартин Иван

29' Фернандес Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мигель Родригес выиграл воздушное противоборство у Arnau Martinez.

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мальо Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Мигель Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Arnau Martinez наказан за толчок Ларсен Йорген

21' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Габриэль Вейга наказан за толчок Ромеу Ориоль

19' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Коуто Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Жирона

15' Оскар Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

10' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мартин Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фернандес Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Жирона

3' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

3' Фернандес Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Arnau Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля