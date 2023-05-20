Тур: 36. Стадион: Хосе Сорилья.
Позже
История личных встреч
Вальядолид
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
17 матчей
5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед
Первый тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.38
0.44
Среднее время на гол
240
202
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
3.44
1.63
Среднее время на гол
26
55
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|7 (1)
|0.2
|Леон Серхио
|6 (1)
|0.17
|Мончу Рамон
|3
|0.09
|Роке Меса
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2
|0.06
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|22
|0.63
|Рафинья Диас
|7
|0.2
|Педри
|6
|0.17
|Дембеле Усман
|5
|0.14
|Фати Ансу
|4
|0.11
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|Роберто Серхи
|4
|0.11
|Альба Жорди
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Депай Мемфис
|2
|0.06
|Бальде Алехандро
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|10
|1
|Санчес Хавьер
|11
|0
|Мончу Рамон
|9
|0
|Перес Кике
|9
|0
|Онгла Мартин
|5
|2
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Роза Лукас
|3
|0
|Эль-Ямик Джавад
|1
|1
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Торрес Давид
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|10
|0
|Бускетс Серхио
|7
|1
|Рафинья Диас
|8
|0
|Альба Жорди
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Левандовски Роберт
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Де Йонг Френки
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Педри
|2
|0
Результаты матчей
Вальядолид
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Барселона
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
2
Вальядолид
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Барселона
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
33
2
Волевые поражения
8
33
Вальядолид
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Барселона
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
6
14
Волевые победы
36
6
Волевые поражения
15
35
Голы по времени матча
Забито
19
32
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
0
0%
2
6%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
4
21%
3
9%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
6
32%
7
22%
61-75
5
26%
9
28%
76-90
Пропущено
23
10
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
11
48%
2
20%
76-90
Забито
12
34
8 В 1-м тайме 22
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 15
26 Не забивали 19
3
25%
5
15%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
3
25%
13
38%
31-45
1
8%
3
9%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
2
17%
5
15%
76-90
Пропущено
38
4
19 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 3
12 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 3
2
5%
1
25%
1-15
11
29%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
13%
2
50%
61-75
11
29%
1
25%
76-90
Забито
31
66
15 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 27
16 Не забивали 4
3
10%
7
11%
1-15
5
16%
10
15%
16-30
7
23%
16
24%
31-45
2
6%
8
12%
46-60
7
23%
11
17%
61-75
7
23%
14
21%
76-90
Пропущено
61
14
24 В 1-м тайме 7
37 Во 2-м тайме 7
19 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 9
2
3%
4
29%
1-15
14
23%
2
14%
16-30
8
13%
1
7%
31-45
8
13%
1
7%
46-60
7
11%
3
21%
61-75
22
36%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5
Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2
Результаты матчей
Вальядолид
Барселона
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
6 раз 35%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 46%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
4
7 раз 20%
2
5 раз 14%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
162
512
99
215
612
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
152
216
710
117
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1916
Больше Меньше
314
728
1619
332
1124
134
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|16.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|22 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогнозы на матч Вальядолид - Барселона
Исход игры
Вальядолид
4.9% (2)
Ничья
7.3% (3)
Барселона
87.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
34.1% (14)
0:2 Барселона
26.8% (11)
1:1 Ничья
7.3% (3)
0:3 Барселона
7.3% (3)
0:1 Барселона
4.9% (2)
1:3 Барселона
4.9% (2)
0:4 Барселона
4.9% (2)
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