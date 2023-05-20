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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Вальядолид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 41
Вальядолид 4.9% (2)
X 7.3% (3)
Барселона 87.8% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Барселона
4.15
4.10
1.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вальядолид
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

17 матчей

5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед

Первый тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
5:1
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
4:1
П
2:1
П
1:3
П
4:0
П
0:3
П
0:1
П
6:0
ПД
4:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.38
0.44

Среднее время на гол

240
202

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

3.44
1.63

Среднее время на гол

26
55

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 7 (1) 0.2
Леон Серхио 6 (1) 0.17
Мончу Рамон 3 0.09
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 22 0.63
Рафинья Диас 7 0.2
Педри 6 0.17
Дембеле Усман 5 0.14
Фати Ансу 4 0.11
Торрес Ферран 4 0.11
Роберто Серхи 4 0.11
Альба Жорди 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Депай Мемфис 2 0.06
Бальде Алехандро 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бускетс Серхио 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 10 1
Санчес Хавьер 11 0
Мончу Рамон 9 0
Перес Кике 9 0
Онгла Мартин 5 2
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Роза Лукас 3 0
Эль-Ямик Джавад 1 1
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Торрес Давид 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 10 0
Бускетс Серхио 7 1
Рафинья Диас 8 0
Альба Жорди 5 1
Араухо Рональд 5 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Левандовски Роберт 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Роберто Серхи 3 0
Де Йонг Френки 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Кунде Жюль 2 0
Педри 2 0

Результаты матчей

Вальядолид
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Барселона
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
2
Вальядолид
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Барселона
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

33
2

Волевые поражения

8
33
Вальядолид
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Барселона
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)

Сухие победы

13
9

Сухие поражения

6
14

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

15
35

Голы по времени матча

Забито

19
32
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
0
0%
2
6%
1-15
3
16%
6
19%
16-30
4
21%
3
9%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
6
32%
7
22%
61-75
5
26%
9
28%
76-90

Пропущено

23
10
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
5
22%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
11
48%
2
20%
76-90

Забито

12
34
8 В 1-м тайме 22
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 15
26 Не забивали 19
3
25%
5
15%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
3
25%
13
38%
31-45
1
8%
3
9%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
2
17%
5
15%
76-90

Пропущено

38
4
19 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 3
12 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 3
2
5%
1
25%
1-15
11
29%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
3
8%
0
0%
46-60
5
13%
2
50%
61-75
11
29%
1
25%
76-90

Забито

31
66
15 В 1-м тайме 33
16 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 27
16 Не забивали 4
3
10%
7
11%
1-15
5
16%
10
15%
16-30
7
23%
16
24%
31-45
2
6%
8
12%
46-60
7
23%
11
17%
61-75
7
23%
14
21%
76-90

Пропущено

61
14
24 В 1-м тайме 7
37 Во 2-м тайме 7
19 Пропускали первыми 5
28 Не пропускали 9
2
3%
4
29%
1-15
14
23%
2
14%
16-30
8
13%
1
7%
31-45
8
13%
1
7%
46-60
7
11%
3
21%
61-75
22
36%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кадис - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Севилья 0:3 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5
Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2

Результаты матчей

Вальядолид
Барселона

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
3:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
6 раз 35%
0:4
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
4
7 раз 20%
2
5 раз 14%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
9
9
2
15
2.5
6
12
1
16
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
2
2
16
1.5
7
10
1
17
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
31
4
7
28
1.5
16
19
3
32
2.5
11
24
1
34
3.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
14.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.1% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Вальядолид 4.9% (2)
    X 7.3% (3)
    Барселона 87.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Барселона
    4.15
    4.10
    1.88
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид - Барселона

    Исход игры
    Вальядолид
    4.9% (2)
    Ничья
    7.3% (3)
    Барселона
    87.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    34.1% (14)
    0:2 Барселона
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    0:3 Барселона
    7.3% (3)
    0:1 Барселона
    4.9% (2)
    1:3 Барселона
    4.9% (2)
    0:4 Барселона
    4.9% (2)
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