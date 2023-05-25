Рядом друг с другом располагаются в турнирной таблице "Мальорка" и "Валенсия", во второй её половине, но не в зоне вылета.

Хосе Копете прямо перед своей штрафной площадью схватил за руку Диего Лопеса, и получили в своё пользование перспективный штрафной гости.

Удобный для "Мальорки" рикошет случился после штрафного удара "Валенсии", и мяч в своей штрафной уверенно забрал Предраг Райкович.

Не лучшие времена, конечно, переживает "Валенсия". В начале нулевых годов "летучие мыши" залетали в финалы Лиги чемпионов - не то что сейчас.

Аут заработала "Валенсия" в атаке на левом фланге, а когда вбросила, то Хосе Гайя сам отправил мяч за боковую.

Газон не самого хорошего качества. Почти лето уже в Северном полушарии, но конец сезона, поэтому, наверное, вытоптали поле многочисленные футболисты.

В плане голевых моментов скупятся пока команды. Был таковой один у "Валенсии", да и всё на этом к данной минуте.

13' Если на самом старте матча атаковала только "Валенсия", то теперь и "Мальорка" кое-что пробует в нападении. Пока без моментов у ворот "летучих мышей".

12' Кан-Ин Ли выполнил подачу штрафного с левого края, опасности не возникло, а потом он же получил жёлтую карточку примерно там же, ударив по ноге Сэмуела Лино.

11' Хосе Копете осуществлял проход по левому флангу и наткнулся на совершившего против него фол Тьерри Корреа.

10' И по центру провела свою акцию в нападении "Валенсия", однако неудачно получилось, мяч небыстро покатился в штрафную, где его забрал Предраг Райкович.

9' Правым флангом атаковала только что "Мальорка", но мяч уже в середине поля, и теряют его футболисты хозяев.

8' Жёлтая карточка достаётся Тино Кадевере, который на линии чужой штрафной площади наступил на ногу Габриэлю Паулисте.

7' ОСТРО! Вот это уже голевая возможность от "Валенсии". Примерно с правого угла вратарской пробивал низом игрок гостей, и мяч прокатился рядом с дальней штангой.