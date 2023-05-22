Тур: 36. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Эрнандес Алехандро
История личных встреч
Мальорка
Валенсия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.65
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
54
69
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|13 (4)
|0.37
|Кан-Ин Ли
|6
|0.17
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Маффео Пабло
|2
|0.06
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Дьедью Амат
|2
|0.06
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|6 (1)
|0.17
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.14
|Лино Сэмуел
|5
|0.14
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.11
|Дьякаби Муктар
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Мари Альберто
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|12
|0
|Коста Хауме
|10
|0
|Кан-Ин Ли
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Маффео Пабло
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Ману Морланес
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|10
|0
|Мориба Илайкс
|5
|2
|Дьякаби Муктар
|6
|1
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|1
|Габриэль Паулиста
|2
|2
|Кавани Эдинсон
|5
|0
|Дуро Уго
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Алмейда Андре IV
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Валенсия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
10
Мальорка
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Валенсия
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
11
22
Мальорка
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Валенсия
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
16
32
Голы по времени матча
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
0
0%
3
20%
1-15
4
24%
4
27%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
7
41%
4
27%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
8
35%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
3
20%
6
25%
76-90
Пропущено
28
18
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
14%
3
17%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
2
7%
7
39%
61-75
6
21%
3
17%
76-90
Забито
32
39
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 12
1
3%
5
13%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
9
28%
7
18%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
6
19%
9
23%
76-90
Пропущено
41
41
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
7
17%
5
12%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
9
22%
10
24%
46-60
4
10%
9
22%
61-75
9
22%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1
Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2
Результаты матчей
Мальорка
Валенсия
Точный счет
1:0
6 раз 35%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
0
12 раз 34%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
215
612
215
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
107
414
413
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
2411
629
1025
332
332
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|44 - 49
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогнозы на матч Мальорка - Валенсия
Исход игры
Мальорка
10.6% (7)
Ничья
40.9% (27)
Валенсия
48.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (23)
Меньше
64.06% (41)
Обе команды забьют
Да
75% (48)
Нет
25% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (25)
1:2 Валенсия
30.3% (20)
0:1 Валенсия
13.6% (9)
1:0 Мальорка
7.6% (5)
2:2 Ничья
3% (2)
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