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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Мальорка
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 65
Мальорка 10.8% (7)
X 41.5% (27)
Валенсия 47.7% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Валенсия
3.56
3.05
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мальорка
Валенсия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
1:2
П
3:2
П
1:1
П
3:1
П
3:0
ПД
0:3
ПД
0:2

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.65
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

54
69

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 13 (4) 0.37
Кан-Ин Ли 6 0.17
Родригес Даниэль 3 0.09
Маффео Пабло 2 0.06
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 6 (1) 0.17
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.14
Лино Сэмуел 5 0.14
Кастильехо Самуэль 4 0.11
Дьякаби Муктар 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Мари Альберто 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Фулкье Димитри 0 0
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 12 0
Коста Хауме 10 0
Кан-Ин Ли 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Маффео Пабло 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 10 0
Мориба Илайкс 5 2
Дьякаби Муктар 6 1
Кастильехо Самуэль 7 0
Кёмерт Эрай 5 1
Габриэль Паулиста 2 2
Кавани Эдинсон 5 0
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Алмейда Андре IV 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Валенсия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
10
Мальорка
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Валенсия
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (9)
47% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

11
22
Мальорка
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Валенсия
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

27
12

Волевые поражения

16
32

Голы по времени матча

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
0
0%
3
20%
1-15
4
24%
4
27%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
7
41%
4
27%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
23%
2
9%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
15%
8
35%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
4
27%
6
25%
61-75
3
20%
6
25%
76-90

Пропущено

28
18
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
14%
3
17%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
2
7%
7
39%
61-75
6
21%
3
17%
76-90

Забито

32
39
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 12
1
3%
5
13%
1-15
6
19%
6
15%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
9
28%
7
18%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
6
19%
9
23%
76-90

Пропущено

41
41
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 28
19 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
7
17%
5
12%
1-15
4
10%
3
7%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
9
22%
10
24%
46-60
4
10%
9
22%
61-75
9
22%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0 Жирона - Мальорка 2:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1
Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Мальорка
Валенсия

Точный счет

1:0
6 раз 35%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
0
12 раз 34%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
2
15
1.5
6
12
2
15
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
7
4
14
1.5
4
13
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
24
11
6
29
1.5
10
25
3
32
2.5
3
32
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.9% пользователей.
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    • Прогнозы 65
    Мальорка 10.8% (7)
    X 41.5% (27)
    Валенсия 47.7% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Валенсия
    3.56
    3.05
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальорка - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Мальорка - Валенсия

    Исход игры
    Мальорка
    10.6% (7)
    Ничья
    40.9% (27)
    Валенсия
    48.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.94% (23)
    Меньше
    64.06% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (48)
    Нет
    25% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (25)
    1:2 Валенсия
    30.3% (20)
    0:1 Валенсия
    13.6% (9)
    1:0 Мальорка
    7.6% (5)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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