Беренгер один в один по левому краю, Алекс "стреляет" в центр, нет замыкания.

Уильямс продемонстрировал свой дриблинг на правом краю штрафной, дальше в центр, не опасно.

"Атлетик" наращивает давление, но пока не хватает завершения атакам команды Вальверде.

Заброс на Уильямса, один в один он борется с Давидом Гарсией, удалось защитнику оттеснить нападающего

Беренгеру желтая за фол на Аймаре в центре поля.

Сфолили футболисты Бильбао около штрафной, а точнее рядом с углом штрафной. Опасно будет.

Пенья уронил Иньяки Уильямса в своей штрафной, фола здесь нет, так считает и арбитр.

Эззалзули сбил Муньяина. Почти в самом центре поля штрафной удар.

Передача в полукруг "Осасуны", защита подсуетилась, не дали пробить или обострить.

Классный ромб разыграли хозяева у правой бровки, подача на Барху, Агирресабала забирает мяч.

Передача на Иньяки в штрафную. Уильямс - Муньяину, удар с левой, защитник блокирует в последний момент!

Желтая карточка Будемиру за фол в центре поля. Анте пропустит следующую игру

Догнал Уильямс мяч у лицевой, подача, в штрафной-то и адресата толком нет.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Будимир!!! Аут с правого края, вторым касанием Монкайола подал точно на голову Будимира, Анте пробил под перекладину, Агирресабала коснулся мяча, но не выручил!

Удалось теперь "Осасуне" свое преимущество на старте преобразовать в гол, Бильбао заберет мяч, конечно, но вот дойдет ли до гола... Не ясно.

Впрочем, пока и владение остается за командой Аррасате. Аут они заработали, не спешно его вбрасывают.

Накручивает оппонентов справа Барха, дальше налево, в центр, удар Торры, блокируется "выстрел".

Осмелела "Осасуна" и вообще с позиции силы стала играть. Есть шанс у "Атлетика" на контратаку по такой ситуации, но можно и второй пустить.

Фол Бильбао на своей половине. Еще минутку осасунцы съедят подготовкой к стандарту.

Подача, мяч на левом фланге, оттуда еще один навес, сфера в руках Агирресабалы.

Опасно! На встречном курсе Весга вошел в штрафную и пробил в створ, Фернандес отбил.

Вместо Зарраги и Нико Уильямса Вальверде выпустил Гурусета и Сансета.

Второй угловой "Осасуны". Монкайола на Барху, тот в касание метров с 13 пробил. Выше цели.

Вновь начинает тайм лучше команда хозяев, интересно, отчего такая любопытная разница сегодня. В последствии вновь "Атлетик" заберет мяч себе?

А тут хороший пас в разрез, Вивиан упустил форварда, но голкипер опередил соперника.

Первый тайм

— Ничего не добавил арбитр. Перерыв.

44' Пятый угловой у Бильбао. Сильная подача в зону 11-метровой, махнул мимо мяча Нико Уильямс, контратаки тоже не удалось, Вивиан отобрал.

43' Опасно! Перехват, тут же пас вперед на Иньяки Уильямса, нападающий ушел от защитника, пробил в створ, Фернандес потащил!

42' Санчес вбрасывает аут слева, назад приходится отыгрывать, впереди все закрыто "Атлетиком".

41' 4:1 по ударам к концовке первого тайма. Не густо, конечно, но борьбы много сегодня, этим сегодняшнее баскское дерби захватывает.

40' Отобрали мяч у Нико Уильямса, который одного защитника прошел, а вот у второго сам пытался отобрать, но нарушил правила.

39' Классный выход хозяев еще и на высокой скорости, но арбитр заприметил офсайд у Бархи.

38' Угловой удар "Атлетика". Подача в самый центр, контратака "Осасуны" будет...

37' Де Маркос в защите сработал, как надо и не пустил мяч в опасную зону в своей штрафной.

35' Иньяки еле догнал мяч у лицевой, но защита помешала. Аут все же будет у "Атлетико".

34' Бильбао на Де Маркоса направо, Оскар чуть промедлил с ситуацией, потеря.

33' Не самый удачный корнер, навес, борьба, удар мог быть и посильнее.

32' Подача в самую толпу, удара нет, но угловой будет.

31' Желтая Лукасу Торро за фол метрах в 40 от ворот. Далековато, конечно.

30' Не прошел пас на Нико Уильямса, классно оборона прочитала ситуацию и перехватила.

29' Классный заброс по левому флангу, в штрафной Иньяки, даже удар состоялся, Фернандес с защитником справились!

28' Грузит "Атлетик" во вратарскую, там Юри Берчиче борется за мяч, защитник не пускает.

27' Барха вбрасывает аут, "Осасуна" с мячом у правой бровки, подачи не состоялось.

25' Уильямс сфолил на Торро, Иньяки который, важное уточнение.

24' Быстро мяч покинул штрафную после подачи с угла поля. Подбор все еще за "Осасуной".

23' Санчеса не пустили в штрафную, зато угловой будет. Шанс.

22' Эззалзули подал с левого края в штрафную, там чистый офсайд Будимира.

21' Контрвыпад осасунцев, подача с правого края штрафной, слишком сильно получилось

20' Левым флангом атакуют гости, Беренгер подал в штрафную, верх защита снимает.

19' "Атлетик" сильно перевернул игру с первых минут, теперь они диктуют темп игры.

18' Перевод слева направо на де Маркоса, подача, удар не очень удачный.

17' Угловой удар гостей. Подача во вратарскую, мяч вылетел в опорку, быстрый удар. Выше цели.

15' Сильная диагональ на Нико, у Уильямса принять мяч не получилось. Аут.

14' Отложенная желтая Оскару де Маркосу за фол на чужой половине.

13' На Нико Уильямса пас, он в штрафной, чуть сместился вправо и пробил в ближний. Попал в сетку, но только с внешней стороны.

12' Ловко Бильбао проходит справа, пас на Иньяки Уильямса, форварду не удается пробить, позиция сложная была.

10' Не получилось у игрока "Атлетика" закрутить в штрафную с подачи. Мяч четко за лицевую приземлился.

9' Фолят осасунцы на правом фланге. Точка для подачи отличная.

8' Заброс неглядя от Вивиана, впрочем от "слепой" передачи хорошей точности ожидать и не стоило. Потеря.

7' Удалось "Атлетику" довести мяч до штрафной соперника, но при этом момента создать не удалось. Фернандес забрал сферу.

6' Агирресабала вышел на мяч после навеса в штрафную, абсолютно уверенно сыграл голкипер.

5' Эрнесто Вальверде нам показывают, активно тренер жестикулирует, пытаясь помочь своим выйти из-под стартового натиска.

4' Заброс по левому краю, там Вивиан отрабатывает и не пускает соперника в собственную штрафную.

3' Не отдают хозяева мяч своему оппоненту, спокойно владея в центре поля.

2' "Осасуна" с первых минут идет вперед, подача с правого края штрафной, без удара.