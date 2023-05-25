Тур: 36. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Муньис Алехандро
0'
15' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
31' Желтая карточкаТорро Лукас
1:0
50' ГолБудимир Анте
67' Желтая карточкаБудимир Анте
75' Желтая карточкаБеренгер Алекс
76' Желтая карточкаВивиан Даниэль
Ход матча
15'
31'
50'
1:0
67'
75'
76'
77'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
220 Количество передач 192
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
11
Барха
Энрике
22
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
17
Юри
Берчиче
19
Саррага
Ойер
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
33 Junior Bita
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Атлетик Б
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.46
Среднее время на гол
78
195
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.3
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
101
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.19
|Будимир Анте
|6
|0.17
|Эззалзули Абде
|4
|0.11
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.08
|Гомес Мойсес
|3
|0.08
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|10 (1)
|0.28
|Сансет Ойян
|9 (2)
|0.25
|Уильямс Нико
|6
|0.17
|Гурусета Горка
|6
|0.17
|Беренгер Алекс
|4
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.08
|Гарсия Рауль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|10
|0
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Будимир Анте
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Пенья Рубен
|2
|1
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Де Маркос Оскар
|7
|0
|Вивиан Даниэль
|5
|1
|Сансет Ойян
|5
|1
|Гарсия Дани
|6
|0
|Эррера Андер
|4
|1
|Весга Микель
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Паредес Айтор
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Атлетик Б
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
3
8
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
10
20
Осасуна
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Атлетик Б
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
13
28
Голы по времени матча
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
6
29%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
7
28%
61-75
8
42%
4
16%
76-90
Забито
12
24
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 26
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
4
17%
16-30
3
25%
7
29%
29%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Забито
33
48
17 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
21%
7
15%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
5
15%
10
21%
31-45
6
18%
6
13%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
6
18%
8
17%
76-90
Пропущено
38
37
14 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
2
5%
6
16%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
9
24%
7
19%
61-75
11
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0
Результаты матчей
Осасуна
Атлетик Б
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 43%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
99
710
711
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
125
216
710
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2015
Больше Меньше
2114
926
1421
332
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|72 - 34
|74
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 30
|73
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|43 - 39
|56
|7.
|1:0 Заявка
|36
|14
|8
|14
|33 - 39
|50
|8.
|0:1 Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 40
|50
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|10.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|11.
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|34 - 40
|47
|12.
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|43 - 49
|46
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|39 - 42
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|32 - 44
|38
|18.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|19.
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|47 - 64
|35
|20.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|21 - 20
|31
|11.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|12.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|13.
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 26
|23
|9.
|1:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Эспаньол
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|Мальорка
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|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Атлетик Б
Исход игры
Осасуна
21.5% (28)
Ничья
49.2% (64)
Атлетик Б
29.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
27.05% (33)
Меньше
72.95% (89)
Обе команды забьют
Да
72.95% (89)
Нет
27.05% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (56)
1:2 Атлетик Б
13.1% (17)
0:1 Атлетик Б
12.3% (16)
1:0 Осасуна
10.8% (14)
2:1 Осасуна
7.7% (10)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Атлетик Б
1.5% (2)
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