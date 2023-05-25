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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Осасуна
2:0
Второй тайм: 78'
Атлетик Б
0'
15' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
31' Желтая карточка
Торро Лукас
1:0
50' Гол
Будимир Анте
67' Желтая карточка
Будимир Анте
75' Желтая карточка
Беренгер Алекс
76' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
2:0
77' Гол

Ход матча

15'
 
Де Маркос Оскар
31'
Торро Лукас
 
50'
Будимир Анте
(Монкайола Хон)
1:0
57'
 
Гурусета Горка
Уильямс Нико
57'
 
Сансет Ойян
Саррага Ойер
67'
Будимир Анте
 
69'
Гарсия Рубен
Барха Энрике
 
75'
 
Беренгер Алекс
76'
 
Вивиан Даниэль
77'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 220 Количество передач 192
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 130
Осасуна 21.5% (28)
X 49.2% (64)
Атлетик Б 29.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетик Б
3.38
3.70
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
20
Санчес
Мануэль
11
Барха
Энрике
22
Орос
Аймар
12
Эззалзули
Абде
17
Будимир
Анте
13
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
31
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
19
Саррага
Ойер
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Осасуна
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Атлетик Б

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

КК
1:1
КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.46

Среднее время на гол

78
195

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.3
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
101

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.19
Будимир Анте 6 0.17
Эззалзули Абде 4 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.08
Гомес Мойсес 3 0.08
Гарсия Рубен 2 0.06
Гарсия Давид III 2 0.06
Кике Гарсия 2 (1) 0.06
Барха Энрике 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 10 (1) 0.28
Сансет Ойян 9 (2) 0.25
Уильямс Нико 6 0.17
Гурусета Горка 6 0.17
Беренгер Алекс 4 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.08
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 10 0
Гарсия Давид III 8 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Орос Аймар 6 0
Эззалзули Абде 2 2
Брашанац Дарко 5 0
Будимир Анте 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Видаль Начо 4 0
Пенья Рубен 2 1
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Де Маркос Оскар 7 0
Вивиан Даниэль 5 1
Сансет Ойян 5 1
Гарсия Дани 6 0
Эррера Андер 4 1
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Паредес Айтор 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Осасуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Атлетик Б
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

3
8
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

10
20
Осасуна
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Атлетик Б
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

13
28

Голы по времени матча

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
6
29%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
7
28%
61-75
8
42%
4
16%
76-90

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 26
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
4
17%
16-30
3
25%
7
29%
29%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Забито

33
48
17 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
21%
7
15%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
5
15%
10
21%
31-45
6
18%
6
13%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
6
18%
8
17%
76-90

Пропущено

38
37
14 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
2
5%
6
16%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
9
24%
7
19%
61-75
11
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Атлетик Б

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 43%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
9
7
10
1.5
7
11
2
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
5
2
16
1.5
7
10
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
15
0.5
Больше Меньше
21
14
9
26
1.5
14
21
3
32
2.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 36 23 5 8 72 - 34 74
3.
Атлетико М
 Заявка 36 22 7 7 66 - 30 73
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 36 16 8 12 43 - 39 56
7.
Осасуна
 1:0 Заявка 36 14 8 14 33 - 39 50
8.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 36 14 8 14 46 - 40 50
9.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
10.
Севилья
 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
11.
Мальорка
 Заявка 36 13 8 15 34 - 40 47
12.
Райо Вальекано
 Заявка 36 12 10 14 43 - 49 46
13.
Валенсия
 Заявка 36 11 7 18 39 - 42 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
17.
Хетафе
 Заявка 36 9 11 16 32 - 44 38
18.
Кадис
 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
19.
Эспаньол
 Заявка 36 8 11 17 47 - 64 35
20.
Эльче
 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 10 1 7 21 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
12.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
13.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 18 6 5 7 24 - 26 23
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
18.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    76'
    Сфолили футболисты Бильбао около штрафной, а точнее рядом с углом штрафной. Опасно будет.
  • Желтая карточка
    75'
    Беренгеру желтая за фол на Аймаре в центре поля.
  • 73'
    Заброс на Уильямса, один в один он борется с Давидом Гарсией, удалось защитнику оттеснить нападающего
  • 72'
    "Атлетик" наращивает давление, но пока не хватает завершения атакам команды Вальверде.
  • 71'
    Уильямс продемонстрировал свой дриблинг на правом краю штрафной, дальше в центр, не опасно.
  • Замена
    70'
    Вместо Бархи вышел Рубен Гарсия у "Осасуны".
  • 69'
    Беренгер один в один по левому краю, Алекс "стреляет" в центр, нет замыкания.
  • 68'
    Догнал Уильямс мяч у лицевой, подача, в штрафной-то и адресата толком нет.
  • Желтая карточка
    67'
    Желтая карточка Будемиру за фол в центре поля. Анте пропустит следующую игру
  • 66'
    Передача на Иньяки в штрафную. Уильямс - Муньяину, удар с левой, защитник блокирует в последний момент!
  • 65'
    Беренгер воспользовался пространством слева, подал в штрафную, Санчес выбил
  • 64'
    Классный ромб разыграли хозяева у правой бровки, подача на Барху, Агирресабала забирает мяч.
  • 62'
    Передача в полукруг "Осасуны", защита подсуетилась, не дали пробить или обострить.
  • Фол, нарушение
    61'
    Эззалзули сбил Муньяина. Почти в самом центре поля штрафной удар.
  • 60'
    Пенья уронил Иньяки Уильямса в своей штрафной, фола здесь нет, так считает и арбитр.
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    • 59'
      Удар Де Маркоса, Оскар классно приложился с левой ноги, Фернандес достал.
    • Замена
      58'
      Вместо Зарраги и Нико Уильямса Вальверде выпустил Гурусета и Сансета.
    • Опасный момент
      57'
      Опасно! На встречном курсе Весга вошел в штрафную и пробил в створ, Фернандес отбил. 
    • 56'
      Подача, мяч на левом фланге, оттуда еще один навес, сфера в руках Агирресабалы.
    • Фол, нарушение
      55'
      Фол Бильбао на своей половине. Еще минутку осасунцы съедят подготовкой к стандарту.
    • 54'
      Осмелела "Осасуна" и вообще с позиции силы стала играть. Есть шанс у "Атлетика" на контратаку по такой ситуации, но можно и второй пустить.
    • 53'
      Накручивает оппонентов справа Барха, дальше налево, в центр, удар Торры, блокируется "выстрел".
    • 52'
      Впрочем, пока и владение остается за командой Аррасате. Аут они заработали, не спешно его вбрасывают.
    • 51'
      Удалось теперь "Осасуне" свое преимущество на старте преобразовать в гол, Бильбао заберет мяч, конечно, но вот дойдет ли до гола... Не ясно.
    • Описание гола
      50'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Будимир!!! Аут с правого края, вторым касанием Монкайола подал точно на голову Будимира, Анте пробил под перекладину, Агирресабала коснулся мяча, но не выручил!
    • 49'
      А тут хороший пас в разрез, Вивиан упустил форварда, но голкипер опередил соперника.
    • 48'
      Вновь начинает тайм лучше команда хозяев, интересно, отчего такая любопытная разница сегодня. В последствии вновь "Атлетик" заберет мяч себе?
    • Угловой
      47'
      Второй угловой "Осасуны". Монкайола на Барху, тот в касание метров с 13 пробил. Выше цели.
    • Второй тайм начался
      Начинаем второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не добавил арбитр. Перерыв.
    • Угловой
      44'
      Пятый угловой у Бильбао. Сильная подача в зону 11-метровой, махнул мимо мяча Нико Уильямс, контратаки тоже не удалось, Вивиан отобрал.
    • Опасный момент
      43'
      Опасно! Перехват, тут же пас вперед на Иньяки Уильямса, нападающий ушел от защитника, пробил в створ, Фернандес потащил!
    • 42'
      Санчес вбрасывает аут слева, назад приходится отыгрывать, впереди все закрыто "Атлетиком".
    • 41'
      4:1 по ударам к концовке первого тайма. Не густо, конечно, но борьбы много сегодня, этим сегодняшнее баскское дерби захватывает.
    • Фол, нарушение
      40'
      Отобрали мяч у Нико Уильямса, который одного защитника прошел, а вот у второго сам пытался отобрать, но нарушил правила.
    • Офсайд
      39'
      Классный выход хозяев еще и на высокой скорости, но арбитр заприметил офсайд у Бархи.
    • Угловой
      38'
      Угловой удар "Атлетика". Подача в самый центр, контратака "Осасуны" будет...
    • 37'
      Де Маркос в защите сработал, как надо и не пустил мяч в опасную зону в своей штрафной.
    • 35'
      Иньяки еле догнал мяч у лицевой, но защита помешала. Аут все же будет у "Атлетико".
    • 34'
      Бильбао на Де Маркоса направо, Оскар чуть промедлил с ситуацией, потеря.
    • Угловой
      33'
      Не самый удачный корнер, навес, борьба, удар мог быть и посильнее.
    • 32'
      Подача в самую толпу, удара нет, но угловой будет.
    • Желтая карточка
      31'
      Желтая Лукасу Торро за фол метрах в 40 от ворот. Далековато, конечно.
    • 30'
      Не прошел пас на Нико Уильямса, классно оборона прочитала ситуацию и перехватила.
    • Опасный момент
      29'
      Классный заброс по левому флангу, в штрафной Иньяки, даже удар состоялся, Фернандес с защитником справились!
    • 28'
      Грузит "Атлетик" во вратарскую, там Юри Берчиче борется за мяч, защитник не пускает.
    • 27'
      Барха вбрасывает аут, "Осасуна" с мячом у правой бровки, подачи не состоялось.
    • Фол, нарушение
      25'
      Уильямс сфолил на Торро, Иньяки который, важное уточнение.
    • Угловой
      24'
      Быстро мяч покинул штрафную после подачи с угла поля. Подбор все еще за "Осасуной".
    • 23'
      Санчеса не пустили в штрафную, зато угловой будет. Шанс.
    • Офсайд
      22'
      Эззалзули подал с левого края в штрафную, там чистый офсайд Будимира.
    • 21'
      Контрвыпад осасунцев, подача с правого края штрафной, слишком сильно получилось
    • 20'
      Левым флангом атакуют гости, Беренгер подал в штрафную, верх защита снимает.
    • 19'
      "Атлетик" сильно перевернул игру с первых минут, теперь они диктуют темп игры.
    • 18'
      Перевод слева направо на де Маркоса, подача, удар не очень удачный.
    • Угловой
      17'
      Угловой удар гостей. Подача во вратарскую, мяч вылетел в опорку, быстрый удар. Выше цели.
    • 15'
      Сильная диагональ на Нико, у Уильямса принять мяч не получилось. Аут.
    • Желтая карточка
      14'
      Отложенная желтая Оскару де Маркосу за фол на чужой половине.
    • 13'
      На Нико Уильямса пас, он в штрафной, чуть сместился вправо и пробил в ближний. Попал в сетку, но только с внешней стороны.
    • 12'
      Ловко Бильбао проходит справа, пас на Иньяки Уильямса, форварду не удается пробить, позиция сложная была.
    • 10'
      Не получилось у игрока "Атлетика" закрутить в штрафную с подачи. Мяч четко за лицевую приземлился.
    • Фол, нарушение
      9'
      Фолят осасунцы на правом фланге. Точка для подачи отличная.
    • 8'
      Заброс неглядя от Вивиана, впрочем от "слепой" передачи хорошей точности ожидать и не стоило. Потеря.
    • 7'
      Удалось "Атлетику" довести мяч до штрафной соперника, но при этом момента создать не удалось. Фернандес забрал сферу.
    • 6'
      Агирресабала вышел на мяч после навеса в штрафную, абсолютно уверенно сыграл голкипер.
    • 5'
      Эрнесто Вальверде нам показывают, активно тренер жестикулирует, пытаясь помочь своим выйти из-под стартового натиска.
    • 4'
      Заброс по левому краю, там Вивиан отрабатывает и не пускает соперника в собственную штрафную.
    • 3'
      Не отдают хозяева мяч своему оппоненту, спокойно владея в центре поля.
    • 2'
      "Осасуна" с первых минут идет вперед, подача с правого края штрафной, без удара.
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Осасуна
    21.5% (28)
    Ничья
    49.2% (64)
    Атлетик Б
    29.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.05% (33)
    Меньше
    72.95% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    72.95% (89)
    Нет
    27.05% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (56)
    1:2 Атлетик Б
    13.1% (17)
    0:1 Атлетик Б
    12.3% (16)
    1:0 Осасуна
    10.8% (14)
    2:1 Осасуна
    7.7% (10)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Атлетик Б
    1.5% (2)
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    Осасуна
    Атлетик Б
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