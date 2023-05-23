Тур: 36. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Муньис Алехандро
История личных встреч
Осасуна
Атлетик Б
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.46
Среднее время на гол
78
195
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.3
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
101
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.2
|Будимир Анте
|5
|0.14
|Эззалзули Абде
|4
|0.11
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|10 (1)
|0.29
|Сансет Ойян
|9 (2)
|0.26
|Уильямс Нико
|6
|0.17
|Гурусета Горка
|6
|0.17
|Беренгер Алекс
|4
|0.11
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Гарсия Рауль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Будимир Анте
|4
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Пенья Рубен
|2
|1
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Вивиан Даниэль
|5
|1
|Сансет Ойян
|5
|1
|Де Маркос Оскар
|6
|0
|Гарсия Дани
|6
|0
|Эррера Андер
|4
|1
|Весга Микель
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Паредес Айтор
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Атлетик Б
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
3
8
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
10
20
Осасуна
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Атлетик Б
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
13
28
Голы по времени матча
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
6
29%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
7
28%
61-75
8
42%
4
16%
76-90
Забито
12
24
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 26
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
4
17%
16-30
3
25%
7
29%
29%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Забито
33
48
17 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
21%
7
15%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
5
15%
10
21%
31-45
6
18%
6
13%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
6
18%
8
17%
76-90
Пропущено
38
37
14 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
2
5%
6
16%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
9
24%
7
19%
61-75
11
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0
Результаты матчей
Осасуна
Атлетик Б
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 43%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
99
710
711
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
125
216
710
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2015
Больше Меньше
2114
926
1421
332
728
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|44 - 49
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|22 (6)
|Реал Мадрид
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
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|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогнозы на матч Осасуна - Атлетик Б
Исход игры
Осасуна
18.3% (11)
Ничья
45% (27)
Атлетик Б
36.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (19)
Меньше
67.8% (40)
Обе команды забьют
Да
72.88% (43)
Нет
27.12% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (24)
1:2 Атлетик Б
20% (12)
0:1 Атлетик Б
15% (9)
1:0 Осасуна
11.7% (7)
2:1 Осасуна
6.7% (4)
2:2 Ничья
5% (3)
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