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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Осасуна
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 59
Осасуна 18.6% (11)
X 45.8% (27)
Атлетик Б 35.6% (21)
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Осасуна
Ничья
Атлетик Б
3.15
3.50
3.10
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История личных встреч

Осасуна
Атлетик Б

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

КК
1:1
КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.46

Среднее время на гол

78
195

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.3
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
101

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.2
Будимир Анте 5 0.14
Эззалзули Абде 4 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Гарсия Рубен 2 0.06
Гарсия Давид III 2 0.06
Кике Гарсия 2 (1) 0.06
Барха Энрике 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 10 (1) 0.29
Сансет Ойян 9 (2) 0.26
Уильямс Нико 6 0.17
Гурусета Горка 6 0.17
Беренгер Алекс 4 0.11
Весга Микель 3 (2) 0.09
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Орос Аймар 6 0
Эззалзули Абде 2 2
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Будимир Анте 4 0
Видаль Начо 4 0
Пенья Рубен 2 1
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Вивиан Даниэль 5 1
Сансет Ойян 5 1
Де Маркос Оскар 6 0
Гарсия Дани 6 0
Эррера Андер 4 1
Весга Микель 5 0
Саррага Ойер 5 0
Гарсия Рауль 4 0
Паредес Айтор 3 0
Уильямс Нико 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Осасуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Атлетик Б
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

3
8
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Атлетик Б
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

10
20
Осасуна
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Атлетик Б
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

13
28

Голы по времени матча

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
6
29%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
7
28%
61-75
8
42%
4
16%
76-90

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 26
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
4
17%
16-30
3
25%
7
29%
29%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Забито

33
48
17 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
7
21%
7
15%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
5
15%
10
21%
31-45
6
18%
6
13%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
6
18%
8
17%
76-90

Пропущено

38
37
14 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
2
5%
6
16%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
7
18%
3
8%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
9
24%
7
19%
61-75
11
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 2:1 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Мальорка - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Атлетик Б

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 43%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
7 раз 20%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
9
7
10
1.5
7
11
2
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
5
2
16
1.5
7
10
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
15
0.5
Больше Меньше
21
14
9
26
1.5
14
21
3
32
2.5
7
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 9 минут.

    Главный судья: Муньис Алехандро

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    • Прогнозы 59
    Осасуна 18.6% (11)
    X 45.8% (27)
    Атлетик Б 35.6% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Атлетик Б
    3.15
    3.50
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна - Атлетик Б онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Атлетик Б

    Исход игры
    Осасуна
    18.3% (11)
    Ничья
    45% (27)
    Атлетик Б
    36.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (19)
    Меньше
    67.8% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (43)
    Нет
    27.12% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (24)
    1:2 Атлетик Б
    20% (12)
    0:1 Атлетик Б
    15% (9)
    1:0 Осасуна
    11.7% (7)
    2:1 Осасуна
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    5% (3)
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    Атлетик Б
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