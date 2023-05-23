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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 56
Реал Мадрид 94.6% (53)
X 5.4% (3)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Райо Вальекано
1.73
4.24
4.96
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Райо Вальекано

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

81.3%
6.3%
12.4%
13 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

4.43
1.67

Среднее время на гол

20
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.5
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (6) 0.49
Винисиус Жуниор 10 0.29
Асенсио Марко 9 0.26
Вальверде Федерико 7 0.2
Родриго 6 (1) 0.17
Милитао Эдер 5 0.14
Модрич Лука 4 (1) 0.11
Васкес Лукас 4 0.11
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Себальос Дани 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.23
Камелло Серхио 6 0.17
Гарсия Альваро Ривера 5 0.14
Лежён Флорьян 4 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.09
Комесанья Санти 3 0.09
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Рауль де Томас 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 1
Модрич Лука 7 0
Карвахаль Даниэль 5 1
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Родриго 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 12 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 10 0
Трехо Оскар 9 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 6 0
Комесанья Санти 5 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Райо Вальекано
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
12
Реал Мадрид
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

23
21
Реал Мадрид
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Райо Вальекано
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

27
33

Голы по времени матча

Забито

40
17
20 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
5
13%
3
18%
1-15
4
10%
0
0%
16-30
11
28%
1
6%
31-45
5
13%
4
24%
46-60
6
15%
5
29%
29%
61-75
9
23%
4
24%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
5
33%
5
20%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
5
17%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
17%
7
28%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
10
34%
6
24%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
21%
2
9%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
4
21%
6
27%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

69
42
32 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
10
14%
6
14%
1-15
6
9%
3
7%
16-30
16
23%
8
19%
31-45
7
10%
6
14%
46-60
11
16%
9
21%
61-75
19
28%
10
24%
76-90

Пропущено

34
47
16 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
5
15%
5
11%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
7
21%
12
26%
31-45
5
15%
9
19%
46-60
5
15%
5
11%
61-75
8
24%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
5
12
5
1.5
9
9
7
10
2.5
2
16
4
13
3.5
1
17
1
16
4.5
1
17
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
3
14
3
15
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
26
9
23
12
1.5
12
23
10
25
2.5
2
33
5
30
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Реал Мадрид 94.6% (53)
    X 5.4% (3)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.73
    4.24
    4.96
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.7% (54)
    Ничья
    5.3% (3)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (19)
    Меньше
    66.07% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    23.21% (13)
    Нет
    76.79% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    57.9% (33)
    3:1 Реал Мадрид
    12.3% (7)
    3:0 Реал Мадрид
    8.8% (5)
    2:1 Реал Мадрид
    5.3% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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