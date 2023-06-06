Тур: 11.
2:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолСильверхолт Тейлор
49' Желтая карточкаAugust Karlin
1:1
73' ГолРинг Эрик
1:2
80' ГолAugust Karlin
84' Желтая карточкаAmin Al-Hamawi
88' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
89' Желтая карточкаНильссон Александр
2:2
90' ГолРинг Эрик
90'+8
Ход матча
7'
49'
73'
1:1
80'
1:2
84'
88'
90'
2:2
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
28 Victor Blixt
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 David Celic
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Хельсинборг
Йёнчёпинг
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.2
Среднее время на гол
120
450
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
162
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ринг Эрик
|2
|0.18
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.18
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.09
|Amar Muhsin
|1
|0.09
|Benjamin Acquah
|1
|0.09
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pashang Abdulla
|7
|0.64
|Бук Робин
|6
|0.55
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0.27
|August Karlin
|2
|0.18
|Моенза Малкольм
|1
|0.09
|Николич Марко
|1
|0.09
|Flamur Dzelili
|1
|0.09
|Торссон Антон
|1
|0.09
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.09
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|1
|1
|Нильссон Александр
|2
|0
|Маннс Йеспер
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Arvid Eriksson
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Йёнчёпинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
10
Хельсинборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
8
Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Йёнчёпинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
18
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
67%
3
30%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
67%
1
7%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
7
25
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
1
14%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
14%
6
24%
61-75
4
57%
3
12%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1
Результаты матчей
Хельсинборг
Йёнчёпинг
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
29
92
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5