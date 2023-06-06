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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Хельсинборг
2:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
7' Гол
Сильверхолт Тейлор
49' Желтая карточка
August Karlin
1:1
73' Гол
Ринг Эрик
1:2
80' Гол
August Karlin
84' Желтая карточка
Amin Al-Hamawi
88' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
89' Желтая карточка
Нильссон Александр
2:2
90' Гол
Ринг Эрик
90'+8
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
14
Стоянович-Фредин
Оливер
11
Ринг
Эрик
15
Amin
Al-Hamawi
41
Lukas
Kjellnaes
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
19
Ламин
Адам
Бен
8
Адриан
Самуэль
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
6
August
Karlin
11
Flamur
Dzelili
10
Бук
Робин
9
Сильверхолт
Тейлор
13
Pashang
Abdulla
Хельсинборг
4-3-3
Йёнчёпинг
4-2-3-1

История личных встреч

Хельсинборг
Йёнчёпинг

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМК
2:1
С
3:0
С
0:0
С
1:3
С
1:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.2

Среднее время на гол

120
450

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
162

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ринг Эрик 2 0.18
Amin Al-Hamawi 2 0.18
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.09
Amar Muhsin 1 0.09
Benjamin Acquah 1 0.09
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 7 0.64
Бук Робин 6 0.55
Сильверхолт Тейлор 3 0.27
August Karlin 2 0.18
Моенза Малкольм 1 0.09
Николич Марко 1 0.09
Flamur Dzelili 1 0.09
Торссон Антон 1 0.09
Страндсатер Даниэль 1 0.09
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Ламин Адам Бен 1 1
Нильссон Александр 2 0
Маннс Йеспер 2 0
Бук Робин 2 0
Arvid Eriksson 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
August Karlin 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Йёнчёпинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
10
Хельсинборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
8
Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Йёнчёпинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
18

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
67%
3
30%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
67%
1
7%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

7
25
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
1
14%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
14%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
14%
6
24%
61-75
4
57%
3
12%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Йёнчёпинг

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
6.
Йёнчёпинг
 11 4 5 2 23 - 19 17
7.
Треллеборг
 11 5 1 5 17 - 18 16
8.
Сундсвалль
 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
9.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Моенза Малкольм сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Сильверхолт Тейлор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 2:2 Йёнчёпинг онлайн

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