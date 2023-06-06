Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаErik Hedenquist
64' Желтая карточкаЛиндман Эмиль
73' Желтая карточкаАзулай Джонатан
0:1
90' ГолЭдвардссон Давид
90' Желтая карточкаМуянич Амел
90'+7
Ход матча
58'
64'
73'
90'
0:1
90'
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Sam Hegdal
-
16 Jesper Strid
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Эргрюте
Ландскруна
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Среднее время на гол
78
52
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.36
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
63
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|3
|0.27
|Дальквист Исак
|2
|0.18
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.09
|Hady Saleh Karim
|1
|0.09
|Erion Sadiku
|1
|0.09
|Christoffer Styffe
|1
|0.09
|Муянич Амел
|1
|0.09
|Свенссон Уильям
|1
|0.09
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.09
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|4
|0.36
|Kofi Fosuhene Asare
|2
|0.18
|Camil Jebara
|1
|0.09
|Melker Widell
|1
|0.09
|Дзабич Робин
|1
|0.09
|Рапп Йохан
|1
|0.09
|Эдвардссон Давид
|1
|0.09
|Erik Hedenquist
|1
|0.09
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Дротт Джонатан
|3
|0
|Erion Sadiku
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Муянич Амел
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Дальквист Хампус
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Дзабич Робин
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Ousmane Diawara
|3
|0
|Эдвардссон Давид
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
1
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
1
9
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ландскруна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
2
18%
1
50%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
12
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0
Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1
Результаты матчей
Эргрюте
Ландскруна
Точный счет
2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
38
110
110
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5