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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Эргрюте
0:1
Конец матча
Ландскруна
0'
58' Желтая карточка
Erik Hedenquist
64' Желтая карточка
Линдман Эмиль
73' Желтая карточка
Азулай Джонатан
0:1
90' Гол
Эдвардссон Давид
90' Желтая карточка
Муянич Амел
90'+7
12
Нилльсон
Маттиас
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
2
Тагессон
Линус
17
Дальквист
Хампус
8
Муянич
Амел
15
Дальквист
Исак
14
Полсон
Дэниел
23
Hady
Saleh
Karim
11
Noah
Christoffersson
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
13
Erik
Hedenquist
7
Ткач
Александр
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Эргрюте
5-3-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Ландскруна

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
4:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Среднее время на гол

78
52

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.36
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
63

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 3 0.27
Дальквист Исак 2 0.18
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.09
Hady Saleh Karim 1 0.09
Erion Sadiku 1 0.09
Christoffer Styffe 1 0.09
Муянич Амел 1 0.09
Свенссон Уильям 1 0.09
Азулай Джонатан 1 (1) 0.09
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 4 0.36
Kofi Fosuhene Asare 2 0.18
Camil Jebara 1 0.09
Melker Widell 1 0.09
Дзабич Робин 1 0.09
Рапп Йохан 1 0.09
Эдвардссон Давид 1 0.09
Erik Hedenquist 1 0.09
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 1
Дротт Джонатан 3 0
Erion Sadiku 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Муянич Амел 1 0
Дальквист Исак 1 0
Дальквист Хампус 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 5 0
Дзабич Робин 4 0
Camil Jebara 2 1
Ousmane Diawara 3 0
Эдвардссон Давид 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Линдман Эмиль 1 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ландскруна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
1
Эргрюте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

1
9
Эргрюте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ландскруна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
3
27%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0
Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1

Результаты матчей

Эргрюте
Ландскруна

Точный счет

2:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
6.
Йёнчёпинг
 11 4 5 2 23 - 19 17
7.
Треллеборг
 11 5 1 5 17 - 18 16
8.
Сундсвалль
 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
9.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Желтая карточка
    73'
    Азулай Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Полсон Дэниел уходит с поля. Азулай Джонатан выходит вместо него
  • 69'
    Ткач Александр уходит с поля. Jesper Strid выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Emil Lindman получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    58'
    Erik Hedenquist получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Kofi Fosuhene Asare уходит с поля. David Edvardsson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Edvin Dahlqvist уходит с поля. Emil Lindman выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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