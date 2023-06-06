Тур: 11.
0:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолСалихович Дино
0:2
56' ГолСелик Мерван
0:3
66' ГолСелик Мерван
77' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
83' Желтая карточкаLudvig Naavik
90'+4
Ход матча
9'
0:1
56'
0:2
66'
0:3
77'
83'
30
Dusan
Jajic
22
Симба
Мунга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
20 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Сундсвалль
ГАИС
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2.44
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.13
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
42
58
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.33
|Андерссон Эрик
|3
|0.25
|Симба Мунга
|3
|0.25
|Энгблум Понтус
|2
|0.17
|Пичках Пайя
|2
|0.17
|Халлениус Линус
|1
|0.08
|Блумквист Александр
|1
|0.08
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.08
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|0.45
|Селик Мерван
|3
|0.27
|Gustav Lundgren
|2
|0.18
|Фрайди Ричард
|2
|0.18
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.09
|Салихович Дино
|1
|0.09
|Robin Frej
|1
|0.09
|Filip Beckman
|1
|0.09
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|4
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Лундгрен Фредрик
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Норен Аксель
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
ГАИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
Сундсвалль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
8
Сундсвалль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
ГАИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
13
10
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
40%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Пропущено
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
2
10%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2
ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2
ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2
Результаты матчей
Сундсвалль
ГАИС
Точный счет
0:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
43
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
66
65
210
29
111
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5