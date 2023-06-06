  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Сундсвалль
0:3
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
9' Гол
Салихович Дино
0:2
56' Гол
Селик Мерван
0:3
66' Гол
Селик Мерван
77' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
83' Желтая карточка
Ludvig Naavik
90'+4
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
19
Стенсхаген
Теодор
3
Лундгрен
Фредрик
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
30
Dusan
Jajic
22
Симба
Мунга
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
11
Карстрем
Йеспер
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
5
Андерсен
Никлас
II
16
Салихович
Дино
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Сундсвалль
4-3-3
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
ГАИС

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
ТМК
3:5
С
4:0
С
1:0
С
3:3
С
4:4
А
2:0
А
1:2
ШК
2:2
ШК
1:2
А
0:2
А
1:1

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2.44
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.13
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

42
58

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 4 0.33
Андерссон Эрик 3 0.25
Симба Мунга 3 0.25
Энгблум Понтус 2 0.17
Пичках Пайя 2 0.17
Халлениус Линус 1 0.08
Блумквист Александр 1 0.08
Стенсхаген Теодор 1 0.08
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 5 (1) 0.45
Селик Мерван 3 0.27
Gustav Lundgren 2 0.18
Фрайди Ричард 2 0.18
Хольмстрём Александр Аль 1 0.09
Салихович Дино 1 0.09
Robin Frej 1 0.09
Filip Beckman 1 0.09
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Симба Мунга 1 1
Лундгрен Фредрик 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 3 1
Бинаку Эгзон 3 0
Норен Аксель 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Салихович Дино 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
ГАИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
Сундсвалль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
8
Сундсвалль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
ГАИС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

13
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
40%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
29%
29%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
2
10%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2
ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2
ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2 ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2

Результаты матчей

Сундсвалль
ГАИС

Точный счет

0:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
6
5
2
10
2.5
2
9
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 11 6 3 2 16 - 8 21
4.
ГАИС
 11 6 2 3 16 - 8 20
5.
Ландскруна
 11 5 2 4 12 - 13 17
6.
Йёнчёпинг
 11 4 5 2 23 - 19 17
7.
Треллеборг
 11 5 1 5 17 - 18 16
8.
Сундсвалль
 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Браге
 11 4 2 5 11 - 16 14
10.
Эргрюте
 11 3 5 3 12 - 12 14
11.
Эстерсунд
 11 3 4 4 14 - 13 13
12.
Эребру
 11 3 4 4 11 - 12 13
13.
Гефле
 11 3 2 6 11 - 17 11
14.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 5 4 8 - 14 11
15.
Хельсинборг
 11 1 4 6 7 - 12 7
16.
Сковде АИК
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Треллеборг
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
6.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
7.
Вестерос
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
9.
Эребру
 6 2 3 1 6 - 3 9
10.
Эргрюте
 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Гефле
 5 2 1 2 7 - 8 7
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 9 - 14 7
13.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Сковде АИК
 5 1 2 2 7 - 8 5
15.
Эстерсунд
 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Хельсинборг
 6 1 2 3 4 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Вестерос
 6 4 0 2 11 - 7 12
4.
ГАИС
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Эстерсунд
 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 5 1 4 0 11 - 10 7
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 5 - 11 5
10.
Эребру
 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Ландскруна
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
13.
Гефле
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Браге
 6 1 1 4 4 - 12 4
15.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сундсвалль 0:3 ГАИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     