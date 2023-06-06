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  4. Премьер-лига 2022-2023

Армения: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36.
Алашкерт
 
Позже
Пюник
Прогнозы 105
Алашкерт 23.8% (25)
X 32.4% (34)
Пюник 43.8% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алашкерт
Ничья
Пюник
3.44
3.32
3.35
Все Коэффициенты
Алашкерт
Пюник

История личных встреч

Алашкерт
Пюник

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 9 побед

38 матчей

28.9%
28.9%
42.2%
11 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

15.8%
44.7%
39.5%
6 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:0
К
3:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.16
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.37
1.21

Среднее время на гол

65
74

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.26
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

71
81

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Бладимир 11 0.31
Галвао Тьяго 9 (1) 0.26
Едигарян Артак 9 (7) 0.26
Джеймс 3 0.09
Миранян Артур 3 0.09
Иванов Сергей II 3 0.09
Рейес Кевин 3 0.09
Менса Аннан 3 0.09
Устинов Виталий 2 0.06
Агдон 2 0.06
Мужек Матео 2 0.06
Ronald Cuellar 2 0.06
Yeison Bossa Racines 2 0.06
Восканян Тарон 1 0.03
Пешич Иван 1 0.03
Ненадович Урош 1 0.03
Метоян Саргис 1 0.03
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отубаньо Юсуф 16 0.46
Джуричич Лука 16 (1) 0.46
Арутюнян Оганес 5 (2) 0.14
Дашян Артак 4 0.11
Карабальо Хосе 4 0.11
Дезир Жонель 4 0.11
Малакян Эдгар 4 (2) 0.11
Милькович Александр 2 0.06
Гонсалес Александр 2 0.06
Коваленко Михаил Вадимович 2 0.06
Спировски Стефан 1 0.03
Озбилиз Араз 1 0.03
Диоп Дам 1 0.03
Самбрано Ренсо 1 0.03
Давидян Давид 1 0.03
Виллела Лукас 1 0.03
Менсалао Андре 1 0.03
Браво Хуан II 1 0.03

Карточки

Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс 1 1
Едигарян Артак 1 1
Рудосельский Тимур 0 1
Диас Бладимир 0 1
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милькович Александр 0 1

Результаты матчей

Алашкерт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Пюник
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
6% (1)
67% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
6
Алашкерт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Пюник
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

25
37
Алашкерт
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Пюник
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
17% (6)
40% (14)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

29
43

Голы по времени матча

Забито

29
33
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
17%
3
9%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
5
17%
9
27%
61-75
9
31%
8
24%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Забито

29
37
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
20 Не забивали 21
4
14%
3
8%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
5
17%
7
19%
61-75
9
31%
8
22%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
5
21%
5
45%
76-90

Забито

58
70
26 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
9
16%
6
9%
1-15
8
14%
9
13%
16-30
9
16%
15
21%
31-45
4
7%
8
11%
46-60
10
17%
16
23%
61-75
18
31%
16
23%
76-90

Пропущено

34
22
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
1
5%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
8
24%
10
45%
76-90

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2
Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1 Подбескидзе - Алашкерт 2:1 Алашкерт - Арарат 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 3:2
Пюник
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3
Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1 Ван - Пюник 0:3 Пюник - Оренбург 1:0 Александрия - Пюник 0:1 Балтика - Пюник 2:0

Результаты матчей

Алашкерт
Пюник

Точный счет

0:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
2
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алашкерт
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
8
9
1.5
11
7
6
11
2.5
7
11
1
16
3.5
4
14
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
2
6
12
1.5
8
9
4
14
2.5
6
11
3
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
29
6
14
21
1.5
19
16
10
25
2.5
13
22
4
31
3.5
6
29
1
34
4.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урарту
 35 26 4 5 67 - 24 82
2.
Пюник
 35 24 5 6 70 - 22 77
3.
Арарат-Армения
 36 23 7 6 70 - 27 76
4.
Алашкерт
 35 20 6 9 57 - 35 66
5.
Ван
 36 11 7 18 38 - 59 40
6.
Арарат
 35 10 7 18 28 - 41 37
7.
Ширак
 36 10 6 20 25 - 55 36
8.
Ноа Ереван
 36 8 8 20 34 - 66 32
9.
ЦСКА Ереван
 36 7 11 18 36 - 53 32
10.
Лернаин Арцах
 36 5 7 24 16 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пюник
 18 14 0 4 37 - 11 42
2.
Арарат-Армения
 18 12 4 2 33 - 10 40
3.
Урарту
 17 12 1 4 25 - 15 37
4.
Алашкерт
 17 10 4 3 29 - 10 34
5.
Арарат
 18 5 4 9 13 - 22 19
6.
Ван
 18 5 4 9 21 - 30 19
7.
Ноа Ереван
 18 5 4 9 22 - 33 19
8.
Ширак
 18 4 4 10 10 - 26 16
9.
ЦСКА Ереван
 18 3 5 10 21 - 33 14
10.
Лернаин Арцах
 18 1 4 13 6 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урарту
 18 14 3 1 42 - 9 45
2.
Арарат-Армения
 18 11 3 4 37 - 17 36
3.
Пюник
 17 10 5 2 33 - 11 35
4.
Алашкерт
 18 10 2 6 28 - 25 32
5.
Ван
 18 6 3 9 17 - 29 21
6.
Ширак
 18 6 2 10 15 - 29 20
7.
Арарат
 17 5 3 9 15 - 19 18
8.
ЦСКА Ереван
 18 4 6 8 15 - 20 18
9.
Лернаин Арцах
 18 4 3 11 10 - 25 15
10.
Ноа Ереван
 18 3 4 11 12 - 33 13
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Топ бомбардиров
Пюник Отубаньо Юсуф 16
Пюник Джуричич Лука 16
Арарат-Армения Эза Вильфрид 13
Алашкерт Диас Бладимир 11
Арарат-Армения Фирмину Угу 9
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Топ нарушителей
Арарат Мкоян Грайр 3
Ван Наджарян Геворг 2
Ноа Ереван Sergey Muradyan 2
Алашкерт Джеймс 1 1
Алашкерт Едигарян Артак 1 1
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбол!

    Совсем скоро начнётся матч между командами: "Алашкерт" - "Пюник" в рамках 36-го тура премьер-лиги.
     
    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут яркую и интересную игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2023, осталось считанные секунды.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Алашкерт.
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Прогнозы 105
Алашкерт 23.8% (25)
X 32.4% (34)
Пюник 43.8% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алашкерт
Ничья
Пюник
3.44
3.32
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алашкерт - Пюник онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алашкерт - Пюник

Исход игры
Алашкерт
23.6% (25)
Ничья
33% (35)
Пюник
43.4% (46)
Тотал 2.5
Больше
46.6% (48)
Меньше
53.4% (55)
Обе команды забьют
Да
78.64% (81)
Нет
21.36% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (33)
1:2 Пюник
29.2% (31)
2:1 Алашкерт
12.3% (13)
0:1 Пюник
10.4% (11)
1:0 Алашкерт
7.5% (8)
2:0 Алашкерт
1.9% (2)
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