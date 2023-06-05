Тур: 36.
История личных встреч
Алашкерт
Пюник
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
14 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 9 побед
38 матчей
28.9%
28.9%
42.2%
11 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
15.8%
44.7%
39.5%
6 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.16
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.37
1.21
Среднее время на гол
65
74
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.26
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
71
81
Бомбардиры внутри турнира
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Бладимир
|11
|0.31
|Галвао Тьяго
|9 (1)
|0.26
|Едигарян Артак
|9 (7)
|0.26
|Джеймс
|3
|0.09
|Миранян Артур
|3
|0.09
|Иванов Сергей II
|3
|0.09
|Рейес Кевин
|3
|0.09
|Менса Аннан
|3
|0.09
|Устинов Виталий
|2
|0.06
|Агдон
|2
|0.06
|Мужек Матео
|2
|0.06
|Ronald Cuellar
|2
|0.06
|Yeison Bossa Racines
|2
|0.06
|Восканян Тарон
|1
|0.03
|Пешич Иван
|1
|0.03
|Ненадович Урош
|1
|0.03
|Метоян Саргис
|1
|0.03
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отубаньо Юсуф
|16
|0.46
|Джуричич Лука
|16 (1)
|0.46
|Арутюнян Оганес
|5 (2)
|0.14
|Дашян Артак
|4
|0.11
|Карабальо Хосе
|4
|0.11
|Дезир Жонель
|4
|0.11
|Малакян Эдгар
|4 (2)
|0.11
|Милькович Александр
|2
|0.06
|Гонсалес Александр
|2
|0.06
|Коваленко Михаил Вадимович
|2
|0.06
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Озбилиз Араз
|1
|0.03
|Диоп Дам
|1
|0.03
|Самбрано Ренсо
|1
|0.03
|Давидян Давид
|1
|0.03
|Виллела Лукас
|1
|0.03
|Менсалао Андре
|1
|0.03
|Браво Хуан II
|1
|0.03
Карточки
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс
|1
|1
|Едигарян Артак
|1
|1
|Рудосельский Тимур
|0
|1
|Диас Бладимир
|0
|1
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милькович Александр
|0
|1
Результаты матчей
Алашкерт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Пюник
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
6% (1)
67% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
6
Алашкерт
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Пюник
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
25
37
Алашкерт
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Пюник
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
17% (6)
40% (14)
Сухие победы
10
10
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
29
43
Голы по времени матча
Забито
29
33
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
5
17%
3
9%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
5
17%
9
27%
61-75
9
31%
8
24%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Забито
29
37
14 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 13
20 Не забивали 21
4
14%
3
8%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
5
17%
7
19%
61-75
9
31%
8
22%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
5
21%
5
45%
76-90
Забито
58
70
26 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
9
16%
6
9%
1-15
8
14%
9
13%
16-30
9
16%
15
21%
31-45
4
7%
8
11%
46-60
10
17%
16
23%
61-75
18
31%
16
23%
76-90
Пропущено
34
22
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
1
5%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
8
24%
10
45%
76-90
Результаты последних матчей
Алашкерт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2
Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1 Подбескидзе - Алашкерт 2:1 Алашкерт - Арарат 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 3:2
Пюник
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пюник - Урарту 0:1 ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3
Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1 Ван - Пюник 0:3 Пюник - Оренбург 1:0 Александрия - Пюник 0:1 Балтика - Пюник 2:0
Результаты матчей
Алашкерт
Пюник
Точный счет
0:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
2
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
6 раз 17%
2
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алашкерт
Пюник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
89
117
611
711
116
414
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
152
612
89
414
611
315
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
296
1421
1916
1025
1322
431
629
134
233
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Пюник
|Отубаньо Юсуф
|16
|Пюник
|Джуричич Лука
|16
|Арарат-Армения
|Эза Вильфрид
|13
|Алашкерт
|Диас Бладимир
|11
|Арарат-Армения
|Фирмину Угу
|9
|Арарат
|Мкоян Грайр
|3
|Ван
|Наджарян Геворг
|2
|Ноа Ереван
|Sergey Muradyan
|2
|Алашкерт
|Джеймс
|1 1
|Алашкерт
|Едигарян Артак
|1 1
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