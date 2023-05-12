Тур: 37.
3:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаAntonis Katsiaris
30' Желтая карточкаГорупец Тони
38' Желтая карточкаMichalis Christodoulou
1:0
40' ГолAntonis Katsiaris
2:0
50' ГолJulien Lamy
90' Желтая карточкаПехливанис Мариос
3:0
90' ПенальтиДьявара Кандет
90' Желтая карточкаLewis Enoh
90'+5
Ход матча
30'
40'
50'
2:0
90'
3:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
-
47 Горупец ТониЗащитник
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
История личных встреч
Эносис
Олимпиакос Никосия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.22
Среднее время на гол
157
73
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.19
1.31
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
75
68
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|9
|0.24
|Дьявара Кандет
|4 (1)
|0.11
|Фернандеш Виктор
|3
|0.08
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.08
|Antonis Katsiaris
|3
|0.08
|Сильва Луис
|3
|0.08
|Julien Lamy
|3
|0.08
|Мейра Марсиу
|2
|0.05
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|3
|0.08
|Психас Петрос
|3
|0.08
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.08
|Хендрикс Сэм
|2
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.05
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Stefanos Charalambous
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
|Michalis Christodoulou
|1 (1)
|0.03
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вученович Александар
|8
|0
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Demetris Mavroudis
|6
|1
|Adrian Oscar Lucero
|7
|0
|Antonis Katsiaris
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Эхманн Марко
|5
|1
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Константину Константинос
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Andreas Christofi
|5
|0
|Рушиас Онисифорос
|3
|1
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Omer Korsia
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Osman Koroma
|8
|0
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Мучтарис Стефанос
|7
|0
|Барди Пьер
|7
|0
|Нани II
|6
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Альсё Бриан
|6
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Шлогар Мартин
|5
|0
|Досис Николаос
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Эсселинк Берт
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Пехливанис Мариос
|3
|0
|Малл Джоэл
|2
|0
|Якумакис Петрос
|2
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Горупец Тони
|1
|0
|Lewis Enoh
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Thanasis Liasidis
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Олимпиакос Никосия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
11
Эносис
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Олимпиакос Никосия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
10
7
Эносис
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Олимпиакос Никосия
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
25
15
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
28 Не забивали 26
1
5%
3
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
2
10%
6
40%
61-75
7
33%
1
7%
76-90
Пропущено
20
34
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
10%
1
3%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
5
25%
6
18%
31-45
4
20%
6
18%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
3
15%
12
35%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
27 Не забивали 27
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
27
20
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
19%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
9
33%
3
15%
76-90
Забито
35
26
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
4
11%
3
12%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
6
17%
7
27%
61-75
8
23%
4
15%
76-90
Пропущено
47
54
25 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
15%
4
7%
1-15
7
15%
9
17%
16-30
11
23%
11
20%
31-45
6
13%
8
15%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
12
26%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Эносис 0:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Анортосис 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1
Результаты матчей
Эносис
Олимпиакос Никосия
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 53%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 49%
1
11 раз 30%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
5
2 раза 5%
1
17 раз 46%
0
16 раз 43%
2
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эносис
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
108
514
117
316
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
118
315
316
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1918
Больше Меньше
2116
829
433
433
235
235
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|11
|3
|59 - 24
|68
|2.
|33
|18
|11
|4
|44 - 19
|65
|3.
|33
|19
|5
|9
|51 - 34
|62
|4.
|32
|18
|5
|9
|43 - 31
|59
|5.
|33
|16
|11
|6
|57 - 27
|59
|6.
|33
|14
|4
|15
|42 - 40
|46
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|15
|9
|12
|46 - 40
|54
|2.
|1:1
|37
|14
|7
|16
|44 - 51
|49
|3.
|1:1
|37
|13
|8
|16
|36 - 49
|47
|4.
|35
|12
|9
|14
|31 - 34
|45
|5.
|36
|9
|8
|19
|28 - 50
|35
|6.
|37
|9
|7
|21
|35 - 47
|34
|7.
|37
|5
|12
|20
|25 - 55
|27
|8.
|36
|7
|5
|24
|29 - 69
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|16
|9
|5
|2
|34 - 14
|32
|3.
|16
|9
|5
|2
|31 - 13
|32
|4.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|5.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
|6.
|16
|8
|6
|2
|19 - 6
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|19 - 19
|27
|2.
|1:1
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|3.
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|4.
|1:1
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|18
|6
|1
|11
|16 - 30
|19
|6.
|19
|5
|4
|10
|21 - 20
|19
|7.
|18
|4
|4
|10
|9 - 22
|16
|8.
|18
|2
|8
|8
|11 - 20
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|16
|8
|4
|4
|20 - 16
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|16
|7
|1
|8
|18 - 21
|22
|6.
|16
|4
|2
|10
|14 - 26
|14
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|18 - 17
|27
|2.
|1:1
|18
|6
|4
|8
|17 - 27
|22
|3.
|1:1
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|4.
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|5.
|17
|4
|6
|7
|12 - 15
|18
|6.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|14
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9