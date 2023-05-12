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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 37.
Эносис
3:0
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
16' Желтая карточка
Antonis Katsiaris
30' Желтая карточка
Горупец Тони
38' Желтая карточка
Michalis Christodoulou
1:0
40' Гол
Antonis Katsiaris
2:0
50' Гол
Julien Lamy
90' Желтая карточка
Пехливанис Мариос
3:0
90' Пенальти
Дьявара Кандет
90' Желтая карточка
Lewis Enoh
90'+5
Эносис
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Эносис
Олимпиакос Никосия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:1
К
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ВД
0:0
ВД
2:2
К
0:1
ВД
1:4
ПД
2:3
ПД
1:2
ПД
5:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.22

Среднее время на гол

157
73

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.19
1.31

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

75
68

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 9 0.24
Дьявара Кандет 4 (1) 0.11
Фернандеш Виктор 3 0.08
Рушиас Онисифорос 3 0.08
Antonis Katsiaris 3 0.08
Сильва Луис 3 0.08
Julien Lamy 3 0.08
Мейра Марсиу 2 0.05
Дрекса Павел 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.11
Дурмишай Фиорин 3 0.08
Психас Петрос 3 0.08
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.08
Хендрикс Сэм 2 0.05
Fabrice Nkwoh 2 0.05
Халили Абдул 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Stefanos Charalambous 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Досис Николаос 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03
Michalis Christodoulou 1 (1) 0.03

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вученович Александар 8 0
Marko Jevremovic 8 0
Demetris Mavroudis 6 1
Adrian Oscar Lucero 7 0
Antonis Katsiaris 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Эхманн Марко 5 1
Вукчевич Стефан 6 0
Константину Константинос 6 0
Дрекса Павел 5 0
Andreas Christofi 5 0
Рушиас Онисифорос 3 1
Fotis Kotsonis 4 0
Omer Korsia 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Osman Koroma 8 0
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Мучтарис Стефанос 7 0
Барди Пьер 7 0
Нани II 6 0
Янну Томас 6 0
Альсё Бриан 6 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Шлогар Мартин 5 0
Досис Николаос 5 0
Салли Эдгар 4 0
Психас Петрос 4 0
Эсселинк Берт 4 0
Маркович Саша 3 0
Пехливанис Мариос 3 0
Малл Джоэл 2 0
Якумакис Петрос 2 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Халили Абдул 1 0
Горупец Тони 1 0
Lewis Enoh 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Evagoras Charalambous 1 0

Результаты матчей

Эносис
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Олимпиакос Никосия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
11
Эносис
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Олимпиакос Никосия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

10
7
Эносис
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Олимпиакос Никосия
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

25
15

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
28 Не забивали 26
1
5%
3
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
2
10%
6
40%
61-75
7
33%
1
7%
76-90

Пропущено

20
34
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
2
10%
1
3%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
5
25%
6
18%
31-45
4
20%
6
18%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
3
15%
12
35%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
27 Не забивали 27
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
5
36%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Пропущено

27
20
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
19%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
9
33%
3
15%
76-90

Забито

35
26
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
4
11%
3
12%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
6
17%
7
27%
61-75
8
23%
4
15%
76-90

Пропущено

47
54
25 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
15%
4
7%
1-15
7
15%
9
17%
16-30
11
23%
11
20%
31-45
6
13%
8
15%
46-60
4
9%
7
13%
61-75
12
26%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Докса Катокопия - Эносис 0:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Анортосис 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2 Неа Саламина - Эносис 2:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1

Результаты матчей

Эносис
Олимпиакос Никосия

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 49%
1
11 раз 30%
2
4 раза 11%
3
2 раза 5%
5
2 раза 5%
1
17 раз 46%
0
16 раз 43%
2
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эносис
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
10
8
5
14
1.5
1
17
3
16
2.5
2
17
3.5
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
11
8
3
15
1.5
3
16
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
18
0.5
Больше Меньше
21
16
8
29
1.5
4
33
4
33
2.5
2
35
3.5
2
35
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 33 19 11 3 59 - 24 68
2.
АПОЭЛ
 33 18 11 4 44 - 19 65
3.
АЕК Ларнака
 33 19 5 9 51 - 34 62
4.
Аполлон
 32 18 5 9 43 - 31 59
5.
Пафос
 33 16 11 6 57 - 27 59
6.
Омония
 33 14 4 15 42 - 40 46

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 36 15 9 12 46 - 40 54
2.
Неа Саламина
 1:1 37 14 7 16 44 - 51 49
3.
Кармиотисса
 1:1 37 13 8 16 36 - 49 47
4.
АЕЛ Лимаcсол
 35 12 9 14 31 - 34 45
5.
Докса Катокопия
 36 9 8 19 28 - 50 35
6.
Эносис
 37 9 7 21 35 - 47 34
7.
Олимпиакос Никосия
 37 5 12 20 25 - 55 27
8.
Акритас Хлоракас
 36 7 5 24 29 - 69 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Пафос
 16 9 5 2 34 - 14 32
3.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 31 - 13 32
4.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
5.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31
6.
АПОЭЛ
 16 8 6 2 19 - 6 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 18 8 3 7 19 - 19 27
2.
Неа Саламина
 1:1 18 8 3 7 24 - 24 27
3.
Анортосис
 18 7 6 5 28 - 23 27
4.
Кармиотисса
 1:1 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 18 6 1 11 16 - 30 19
6.
Эносис
 19 5 4 10 21 - 20 19
7.
Докса Катокопия
 18 4 4 10 9 - 22 16
8.
Олимпиакос Никосия
 18 2 8 8 11 - 20 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 16 8 4 4 20 - 16 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 16 7 1 8 18 - 21 22
6.
Омония
 16 4 2 10 14 - 26 14

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 18 8 3 7 18 - 17 27
2.
Кармиотисса
 1:1 18 6 4 8 17 - 27 22
3.
Неа Саламина
 1:1 19 6 4 9 20 - 27 22
4.
Докса Катокопия
 18 5 4 9 19 - 28 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 17 4 6 7 12 - 15 18
6.
Эносис
 18 4 3 11 14 - 27 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 18 1 4 13 13 - 39 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 15
Неа Саламина Diego Dorregaray 14
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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