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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 34.
Пафос
0:1
Конец матча
Омония
0'
0:1
35' Гол
Лекьякс Ян
56' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
72' Желтая карточка
Икоко Джордан
80' Желтая карточка
Кусулос Янис
90'+5
Пафос
Омония

История личных встреч

Пафос
Омония

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

К
3:1
К
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.77

Среднее время на гол

60
117

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.8
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 18 0.53
Танкович Муамер 8 (4) 0.24
Абдураими Бешарт 7 0.21
Валакари Онни 7 (3) 0.21
Семедо Вилли 4 0.12
Наме Мустафа 4 0.12
Кане Мамаду 3 0.09
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Квида Джозев 1 0.03
Jeisson Palacios III 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 8 0.24
Бруно V 8 (2) 0.24
Лойзу Лойзос 4 0.12
Ансарифард Карим 4 (1) 0.12
Безус Роман 3 0.09
Хупер Гэри 2 0.06
Лекьякс Ян 2 0.06
Юсте Эктор 2 0.06
Матавж Тим 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 9 2
Леовижилду 7 1
Квида Джозев 7 0
Байрич Кенан 5 0
Икоко Джордан 5 0
Танкович Муамер 5 0
Jeisson Palacios III 5 0
Драгомир Влад 5 0
Жайро 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Хочко Дени 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Абдураими Бешарт 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 6 0
Ансарифард Карим 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Ланг Адам 3 1
Какулис Андроникос 4 0
Дискеруд Миккел 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Бруно V 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Юсте Эктор 2 0
Милетич Неманья 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

Пафос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Омония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
6
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Омония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

20
25
Пафос
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
38% (13)
18% (6)
Омония
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (8)
26% (9)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

7
14

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

29
31

Голы по времени матча

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
6
17%
0
0%
1-15
4
11%
5
33%
16-30
6
17%
4
27%
31-45
2
6%
1
7%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
11
31%
4
27%
76-90

Пропущено

14
26
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
21%
3
12%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
6
43%
8
31%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
1
7%
6
23%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
5%
2
7%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
6
27%
7
26%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
7
32%
11
41%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Забито

57
42
28 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 17
5 Не забивали 10
7
12%
2
5%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
12
21%
11
26%
31-45
3
5%
5
12%
46-60
8
14%
3
7%
61-75
18
32%
15
36%
76-90

Пропущено

28
40
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
6
21%
3
8%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
7
25%
10
25%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
4
14%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:0 Омония - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония 2:0
Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0

Результаты матчей

Пафос
Омония

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Пафос
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
8
9
6
11
2.5
4
13
3
14
3.5
3
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
24
10
14
20
1.5
11
23
9
25
2.5
5
29
4
30
3.5
3
31
1
33
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 33 19 11 3 59 - 24 68
2.
АПОЭЛ
 33 18 11 4 44 - 19 65
3.
АЕК Ларнака
 33 19 5 9 51 - 34 62
4.
Аполлон
 32 18 5 9 43 - 31 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 34 15 4 15 43 - 40 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 37 16 9 12 48 - 40 57
2.
Неа Саламина
 37 14 7 16 44 - 51 49
3.
Кармиотисса
 37 13 8 16 36 - 49 47
4.
АЕЛ Лимаcсол
 36 12 9 15 31 - 36 45
5.
Докса Катокопия
 36 9 8 19 28 - 50 35
6.
Эносис
 37 9 7 21 35 - 47 34
7.
Олимпиакос Никосия
 37 5 12 20 25 - 55 27
8.
Акритас Хлоракас
 36 7 5 24 29 - 69 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 31 - 13 32
3.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
4.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
5.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31
6.
АПОЭЛ
 16 8 6 2 19 - 6 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
2.
АЕЛ Лимаcсол
 18 8 3 7 19 - 19 27
3.
Неа Саламина
 18 8 3 7 24 - 24 27
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 18 6 1 11 16 - 30 19
6.
Эносис
 19 5 4 10 21 - 20 19
7.
Докса Катокопия
 18 4 4 10 9 - 22 16
8.
Олимпиакос Никосия
 18 2 8 8 11 - 20 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 16 8 4 4 20 - 16 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 16 7 1 8 18 - 21 22
6.
Омония
 17 5 2 10 15 - 26 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 18 8 3 7 18 - 17 27
2.
Кармиотисса
 18 6 4 8 17 - 27 22
3.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
4.
Докса Катокопия
 18 5 4 9 19 - 28 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 18 4 6 8 12 - 17 18
6.
Эносис
 18 4 3 11 14 - 27 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 18 1 4 13 13 - 39 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 15
Неа Саламина Diego Dorregaray 14
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Лекьякс Ян бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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