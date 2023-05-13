Тур: 34.
0'
0:1
35' ГолЛекьякс Ян
56' Желтая карточкаМэтьюз Адам
72' Желтая карточкаИкоко Джордан
80' Желтая карточкаКусулос Янис
90'+5
Ход матча
35'
0:1
56'
72'
80'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Sam Bunch
-
-
Главный тренер: Michel Salgado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Пафос
Омония
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.77
Среднее время на гол
60
117
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
1.8
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|18
|0.53
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.24
|Абдураими Бешарт
|7
|0.21
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.21
|Семедо Вилли
|4
|0.12
|Наме Мустафа
|4
|0.12
|Кане Мамаду
|3
|0.09
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Квида Джозев
|1
|0.03
|Jeisson Palacios III
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|8
|0.24
|Бруно V
|8 (2)
|0.24
|Лойзу Лойзос
|4
|0.12
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.12
|Безус Роман
|3
|0.09
|Хупер Гэри
|2
|0.06
|Лекьякс Ян
|2
|0.06
|Юсте Эктор
|2
|0.06
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|9
|2
|Леовижилду
|7
|1
|Квида Джозев
|7
|0
|Байрич Кенан
|5
|0
|Икоко Джордан
|5
|0
|Танкович Муамер
|5
|0
|Jeisson Palacios III
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Жайро
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Кусулос Янис
|6
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Ланг Адам
|3
|1
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Мэтьюз Адам
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Омония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
6
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Омония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
20
25
Пафос
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
38% (13)
18% (6)
Омония
33.3%
66.7%
10 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (8)
26% (9)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
7
14
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
29
31
Голы по времени матча
Забито
35
15
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
6
17%
0
0%
1-15
4
11%
5
33%
16-30
6
17%
4
27%
31-45
2
6%
1
7%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
11
31%
4
27%
76-90
Пропущено
14
26
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
21%
3
12%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
6
43%
8
31%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
1
7%
6
23%
61-75
1
7%
6
23%
76-90
Забито
22
27
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
1
5%
2
7%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
6
27%
7
26%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
7
32%
11
41%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Забито
57
42
28 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 17
5 Не забивали 10
7
12%
2
5%
1-15
9
16%
6
14%
16-30
12
21%
11
26%
31-45
3
5%
5
12%
46-60
8
14%
3
7%
61-75
18
32%
15
36%
76-90
Пропущено
28
40
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
6
21%
3
8%
1-15
1
4%
4
10%
16-30
7
25%
10
25%
31-45
5
18%
6
15%
46-60
5
18%
7
18%
61-75
4
14%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1 Эносис - Пафос 0:2
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Омония - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:0 Омония - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония 2:0
Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0
Результаты матчей
Пафос
Омония
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Пафос
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
89
89
611
413
314
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
611
314
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2410
1420
1123
925
529
430
331
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|11
|3
|59 - 24
|68
|2.
|33
|18
|11
|4
|44 - 19
|65
|3.
|33
|19
|5
|9
|51 - 34
|62
|4.
|32
|18
|5
|9
|43 - 31
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|34
|15
|4
|15
|43 - 40
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|16
|9
|12
|48 - 40
|57
|2.
|37
|14
|7
|16
|44 - 51
|49
|3.
|37
|13
|8
|16
|36 - 49
|47
|4.
|36
|12
|9
|15
|31 - 36
|45
|5.
|36
|9
|8
|19
|28 - 50
|35
|6.
|37
|9
|7
|21
|35 - 47
|34
|7.
|37
|5
|12
|20
|25 - 55
|27
|8.
|36
|7
|5
|24
|29 - 69
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|16
|9
|5
|2
|31 - 13
|32
|3.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|4.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|5.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
|6.
|16
|8
|6
|2
|19 - 6
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|2.
|18
|8
|3
|7
|19 - 19
|27
|3.
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|18
|6
|1
|11
|16 - 30
|19
|6.
|19
|5
|4
|10
|21 - 20
|19
|7.
|18
|4
|4
|10
|9 - 22
|16
|8.
|18
|2
|8
|8
|11 - 20
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|16
|8
|4
|4
|20 - 16
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|16
|7
|1
|8
|18 - 21
|22
|6.
|17
|5
|2
|10
|15 - 26
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|18 - 17
|27
|2.
|18
|6
|4
|8
|17 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|4.
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|5.
|18
|4
|6
|8
|12 - 17
|18
|6.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|14
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9