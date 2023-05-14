  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 34.
Арис Лимассол
2:0
Второй тайм: 75'
Аполлон
0'
1:0
5' Гол
Маямбела Михлали
2:0
8' Гол
Шави Уоррен
55' Желтая карточка
Варда Амр
59' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
63' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
Арис Лимассол
Аполлон

История личных встреч

Арис Лимассол
Аполлон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.22

Среднее время на гол

102
73

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
2.13

Среднее время на гол

67
42

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.12
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
54

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 13 (5) 0.38
Бенгтссон Лео 8 0.24
Гоми Янник 8 (1) 0.24
Шави Уоррен 7 0.21
Маямбела Михлали 4 0.12
Струски Кароль 4 0.12
Браун Морган 3 0.09
Шполярич Матья 2 0.06
Кажу 2 0.06
Сёке Юлиус 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.06
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 15 (1) 0.45
Доньё Годсвей 3 0.09
Варда Амр 3 0.09
Жради Бассель 3 (1) 0.09
Дигин Николя 2 0.06
Кириаку Хараламбос 2 0.06
Антонио Владимиро 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Шахар Идо 2 (2) 0.06
Роберж Валентин 1 0.03
Илиев Илиан 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Экполо Годсвилл 1 0.03
Хаммас Амин 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.03

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 13 0
Яго Стив 9 1
Кокорин Александр 9 0
Струски Кароль 9 0
Кажу 6 0
Бенгтссон Лео 6 0
Брорссон Франц 4 1
Пилеас Костас 4 1
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Маямбела Михлали 4 0
Шави Уоррен 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Боакье Эрик 3 0
Браун Морган 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Шполярич Матья 2 0
Делмиро 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 6 1
Пейбернес Матьё 5 1
Хаммас Амин 5 1
Йованович Вукашин 5 0
Коль Исраэль 5 0
Ресио Хосе 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Шахар Идо 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Шполярич Данило 3 0
Илиев Илиан 2 0
Доньё Годсвей 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Харис Мавриас 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Nearchos Zinonos 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Аполлон
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
6
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Аполлон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

25
19
Арис Лимассол
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Аполлон
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

4
10

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

31
25

Голы по времени матча

Забито

32
19
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
13%
2
11%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
19%
3
16%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
6
19%
6
32%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
2
12%
1-15
2
17%
3
18%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

28
22
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
4
14%
2
9%
1-15
6
21%
5
23%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
8
29%
6
27%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
8
50%
76-90

Забито

60
41
30 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 27
24 Забивали первыми 17
5 Не забивали 8
8
13%
4
10%
1-15
12
20%
6
15%
16-30
10
17%
4
10%
31-45
8
13%
6
15%
46-60
8
13%
9
22%
61-75
14
23%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

23
33
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 21
2
9%
2
6%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
4
17%
6
18%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
6
26%
5
15%
61-75
6
26%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Омония - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
Аполлон

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
5
11
5
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
6
19
14
1.5
13
19
9
24
2.5
4
28
2
31
3.5
1
32
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2:0 34 20 11 3 61 - 24 71
2.
АПОЭЛ
 2:1 34 19 11 4 46 - 20 68
3.
АЕК Ларнака
 1:2 34 19 5 10 52 - 36 62
4.
Аполлон
 0:2 33 18 5 10 43 - 33 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 34 15 4 15 43 - 40 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 37 16 9 12 48 - 40 57
2.
Неа Саламина
 37 14 7 16 44 - 51 49
3.
Кармиотисса
 37 13 8 16 36 - 49 47
4.
АЕЛ Лимаcсол
 36 12 9 15 31 - 36 45
5.
Докса Катокопия
 36 9 8 19 28 - 50 35
6.
Эносис
 37 9 7 21 35 - 47 34
7.
Олимпиакос Никосия
 37 5 12 20 25 - 55 27
8.
Акритас Хлоракас
 36 7 5 24 29 - 69 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 1:2 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 2:0 17 10 5 2 33 - 13 35
3.
АПОЭЛ
 2:1 17 9 6 2 21 - 7 33
4.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
5.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
6.
Аполлон
 0:2 16 10 1 5 23 - 15 31

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
2.
АЕЛ Лимаcсол
 18 8 3 7 19 - 19 27
3.
Неа Саламина
 18 8 3 7 24 - 24 27
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 18 6 1 11 16 - 30 19
6.
Эносис
 19 5 4 10 21 - 20 19
7.
Докса Катокопия
 18 4 4 10 9 - 22 16
8.
Олимпиакос Никосия
 18 2 8 8 11 - 20 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 2:0 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 2:1 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 0:2 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 1:2 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 17 5 2 10 15 - 26 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 18 8 3 7 18 - 17 27
2.
Кармиотисса
 18 6 4 8 17 - 27 22
3.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
4.
Докса Катокопия
 18 5 4 9 19 - 28 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 18 4 6 8 12 - 17 18
6.
Эносис
 18 4 3 11 14 - 27 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 18 1 4 13 13 - 39 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 15
Неа Саламина Diego Dorregaray 14
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гоми Янник бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шави Уоррен бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Маямбела Михлали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.20. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.20 ПОСТАВИТЬ
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арис Лимассол
    Ничья
    Аполлон
    3.25
    3.88
    64.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арис Лимассол 2:0 Аполлон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арис Лимассол
    Аполлон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     