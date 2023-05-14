Тур: 34.
2:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолМаямбела Михлали
2:0
8' ГолШави Уоррен
55' Желтая карточкаВарда Амр
59' Желтая карточкаБенгтссон Лео
63' Желтая карточкаПейбернес Матьё
79' Желтая карточкаШави Уоррен
90' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
90' Желтая карточкаЙоостен Патрик
90' Желтая карточкаДелмиро
90'+9
Ход матча
5'
1:0
8'
2:0
55'
59'
63'
79'
81'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Арис Лимассол
Аполлон
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.22
Среднее время на гол
102
73
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
2.13
Среднее время на гол
67
42
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
1.12
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
54
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|13 (5)
|0.38
|Бенгтссон Лео
|8
|0.24
|Гоми Янник
|8 (1)
|0.24
|Шави Уоррен
|7
|0.21
|Маямбела Михлали
|4
|0.12
|Струски Кароль
|4
|0.12
|Браун Морган
|3
|0.09
|Шполярич Матья
|2
|0.06
|Кажу
|2
|0.06
|Сёке Юлиус
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.06
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|15 (1)
|0.45
|Доньё Годсвей
|3
|0.09
|Варда Амр
|3
|0.09
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.09
|Дигин Николя
|2
|0.06
|Кириаку Хараламбос
|2
|0.06
|Антонио Владимиро
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.06
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|13
|0
|Яго Стив
|9
|1
|Кокорин Александр
|9
|0
|Струски Кароль
|9
|0
|Кажу
|6
|0
|Бенгтссон Лео
|6
|0
|Брорссон Франц
|4
|1
|Пилеас Костас
|4
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Шави Уоррен
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Делмиро
|3
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Шполярич Матья
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|6
|1
|Пейбернес Матьё
|5
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Шахар Идо
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Илиев Илиан
|2
|0
|Доньё Годсвей
|2
|0
|Йоостен Патрик
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Аполлон
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Аполлон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
25
19
Арис Лимассол
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Аполлон
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
31
25
Голы по времени матча
Забито
34
19
16 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
18%
2
11%
1-15
6
18%
1
5%
16-30
4
12%
2
11%
31-45
6
18%
3
16%
46-60
6
18%
5
26%
61-75
6
18%
6
32%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Забито
28
22
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
4
14%
2
9%
1-15
6
21%
5
23%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
8
29%
6
27%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
8
50%
76-90
Забито
62
41
32 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 27
25 Забивали первыми 17
5 Не забивали 9
10
16%
4
10%
1-15
12
19%
6
15%
16-30
10
16%
4
10%
31-45
8
13%
6
15%
46-60
8
13%
9
22%
61-75
14
23%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
23
35
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
2
9%
4
11%
1-15
4
17%
6
17%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
6
26%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 0:0
Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Омония - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2
Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0 Аполлон - Докса Катокопия 1:0
Результаты матчей
Арис Лимассол
Аполлон
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
116
88
413
313
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
98
512
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
267
2014
1320
925
429
232
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|11
|3
|61 - 24
|71
|2.
|34
|19
|11
|4
|46 - 20
|68
|3.
|34
|19
|5
|10
|52 - 36
|62
|4.
|33
|18
|5
|10
|43 - 33
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|34
|15
|4
|15
|43 - 40
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|16
|9
|12
|48 - 40
|57
|2.
|37
|14
|7
|16
|44 - 51
|49
|3.
|37
|13
|8
|16
|36 - 49
|47
|4.
|36
|12
|9
|15
|31 - 36
|45
|5.
|36
|9
|8
|19
|28 - 50
|35
|6.
|37
|9
|7
|21
|35 - 47
|34
|7.
|37
|5
|12
|20
|25 - 55
|27
|8.
|36
|7
|5
|24
|29 - 69
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|6.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|2.
|18
|8
|3
|7
|19 - 19
|27
|3.
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|18
|6
|1
|11
|16 - 30
|19
|6.
|19
|5
|4
|10
|21 - 20
|19
|7.
|18
|4
|4
|10
|9 - 22
|16
|8.
|18
|2
|8
|8
|11 - 20
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|17
|5
|2
|10
|15 - 26
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|18 - 17
|27
|2.
|18
|6
|4
|8
|17 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|4.
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|5.
|18
|4
|6
|8
|12 - 17
|18
|6.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|14
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9