Тур: 34.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
43 David Djamas
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
34 матча
61.8%
38.2%
21 победа 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.2%
47.1%
14.7%
13 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
38.2%
22 победы 13 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
56 матчей
37.5%
35.7%
26.8%
21 победа 20 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.2%
53.6%
23.2%
13 побед 30 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.3%
41.1%
19.6%
22 победы 23 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.31
1.15
Среднее время на гол
68
78
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.07
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
67
55
Голов в среднем за матч
1.2
0.98
Тотал матчей
2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
35
Больше 63%
Меньше 38%
21
22
Больше 39%
Меньше 61%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
75
91
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (4)
|0.21
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.18
|Донис Анастасиос
|5
|0.15
|Эфрем Георгиос
|3
|0.09
|Сушич Матео
|3
|0.09
|Двали Лаша
|3
|0.09
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Далсью
|2
|0.06
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|10 (3)
|0.3
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.24
|Дьюрчо Адам
|6 (1)
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.15
|Фараж Имад
|5
|0.15
|Понс Пере
|3
|0.09
|Ромо Хосе
|2
|0.06
|Ойер Санхурхо
|2
|0.06
|Миличевич Хрвое
|2
|0.06
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Каро Андреас
|4
|1
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Сушич Матео
|4
|0
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Донис Анастасиос
|4
|0
|Шебаке Иссам
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Двали Лаша
|3
|0
|Македа Федерико
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сарфо Кингсли
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|8
|1
|Гарсия Анхель
|6
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Мамас Рафаил
|6
|0
|Понс Пере
|5
|0
|Густаву Луиш
|3
|1
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Росалес Роберто
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Николич Неманья III
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
АЕК Ларнака
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
4
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
АЕК Ларнака
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
24
29
АПОЭЛ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
26
33
Голы по времени матча
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
5
28%
5
28%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
7
21
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
14%
3
14%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
7
33%
76-90
Забито
25
29
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
3
12%
8
28%
1-15
4
16%
1
3%
16-30
8
32%
7
24%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
7
28%
8
28%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
24%
76-90
Забито
43
47
21 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
4
9%
10
21%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
11
26%
11
23%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
11
26%
9
19%
76-90
Пропущено
20
38
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
4
20%
5
13%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
2
10%
8
21%
31-45
3
15%
7
18%
46-60
2
10%
2
5%
61-75
6
30%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
511
98
313
512
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
106
98
79
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
258
1419
1617
429
627
132
429
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|11
|3
|59 - 24
|68
|2.
|33
|18
|11
|4
|44 - 19
|65
|3.
|33
|19
|5
|9
|51 - 34
|62
|4.
|32
|18
|5
|9
|43 - 31
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|34
|15
|4
|15
|43 - 40
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|16
|9
|12
|48 - 40
|57
|2.
|37
|14
|7
|16
|44 - 51
|49
|3.
|37
|13
|8
|16
|36 - 49
|47
|4.
|36
|12
|9
|15
|31 - 36
|45
|5.
|36
|9
|8
|19
|28 - 50
|35
|6.
|37
|9
|7
|21
|35 - 47
|34
|7.
|37
|5
|12
|20
|25 - 55
|27
|8.
|36
|7
|5
|24
|29 - 69
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|16
|9
|5
|2
|31 - 13
|32
|3.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|4.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|5.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
|6.
|16
|8
|6
|2
|19 - 6
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|2.
|18
|8
|3
|7
|19 - 19
|27
|3.
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|18
|6
|1
|11
|16 - 30
|19
|6.
|19
|5
|4
|10
|21 - 20
|19
|7.
|18
|4
|4
|10
|9 - 22
|16
|8.
|18
|2
|8
|8
|11 - 20
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|16
|8
|4
|4
|20 - 16
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|16
|7
|1
|8
|18 - 21
|22
|6.
|17
|5
|2
|10
|15 - 26
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|18 - 17
|27
|2.
|18
|6
|4
|8
|17 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|4.
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|5.
|18
|4
|6
|8
|12 - 17
|18
|6.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|14
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9