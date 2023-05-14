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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 34.
АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 7'
АЕК Ларнака
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
АЕК Ларнака
1.93
3.60
4.90
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
АЕК Ларнака

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

34 матча

61.8%
38.2%
21 победа 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.2%
47.1%
14.7%
13 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
38.2%
22 победы 13 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

56 матчей

37.5%
35.7%
26.8%
21 победа 20 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.2%
53.6%
23.2%
13 побед 30 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.3%
41.1%
19.6%
22 победы 23 ничьи 11 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.31
1.15

Среднее время на гол

68
78

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.07
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

67
55

Голов в среднем за матч

1.2
0.98

Тотал матчей

2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
35
Больше 63%
Меньше 38%
21
22
Больше 39%
Меньше 61%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

75
91

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (4) 0.21
Квилитая Георгий 6 (1) 0.18
Донис Анастасиос 5 0.15
Эфрем Георгиос 3 0.09
Сушич Матео 3 0.09
Двали Лаша 3 0.09
Креспо Хосе 2 0.06
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Далсью 2 0.06
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 10 (3) 0.3
Альтман Омри 8 (1) 0.24
Дьюрчо Адам 6 (1) 0.18
Лопеш Рафаэл 5 0.15
Фараж Имад 5 0.15
Понс Пере 3 0.09
Ромо Хосе 2 0.06
Ойер Санхурхо 2 0.06
Миличевич Хрвое 2 0.06
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Каро Андреас 4 1
Маркиньос XXIII 5 0
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Сушич Матео 4 0
Вильяфаньес Лукас 4 0
Костадинов Георги 4 0
Квилитая Георгий 4 0
Донис Анастасиос 4 0
Шебаке Иссам 4 0
Феррари Франко 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Двали Лаша 3 0
Македа Федерико 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Сарфо Кингсли 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Rafael Moreira 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 8 1
Гарсия Анхель 6 1
Альтман Омри 6 0
Мамас Рафаил 6 0
Понс Пере 5 0
Густаву Луиш 3 1
Микель Гонсалес 4 0
Росалес Роберто 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Ромо Хосе 2 0
Фараж Имад 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Николич Неманья III 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
АЕК Ларнака
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
4
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
АЕК Ларнака
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

24
29
АПОЭЛ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
АЕК Ларнака
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

26
33

Голы по времени матча

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
1
6%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
5
28%
5
28%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

7
21
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
14%
3
14%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
5
24%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
14%
7
33%
76-90

Забито

25
29
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
3
12%
8
28%
1-15
4
16%
1
3%
16-30
8
32%
7
24%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
7
28%
8
28%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Забито

43
47
21 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
4
9%
10
21%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
11
26%
11
23%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
11
26%
9
19%
76-90

Пропущено

20
38
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
4
20%
5
13%
1-15
3
15%
5
13%
16-30
2
10%
8
21%
31-45
3
15%
7
18%
46-60
2
10%
2
5%
61-75
6
30%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Неа Саламина - АЕК Ларнака 4:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
4
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
9
8
3
13
2.5
5
12
1
15
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
6
9
8
1.5
7
9
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
25
8
14
19
1.5
16
17
4
29
2.5
6
27
1
32
3.5
4
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 33 19 11 3 59 - 24 68
2.
АПОЭЛ
 33 18 11 4 44 - 19 65
3.
АЕК Ларнака
 33 19 5 9 51 - 34 62
4.
Аполлон
 32 18 5 9 43 - 31 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 34 15 4 15 43 - 40 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 37 16 9 12 48 - 40 57
2.
Неа Саламина
 37 14 7 16 44 - 51 49
3.
Кармиотисса
 37 13 8 16 36 - 49 47
4.
АЕЛ Лимаcсол
 36 12 9 15 31 - 36 45
5.
Докса Катокопия
 36 9 8 19 28 - 50 35
6.
Эносис
 37 9 7 21 35 - 47 34
7.
Олимпиакос Никосия
 37 5 12 20 25 - 55 27
8.
Акритас Хлоракас
 36 7 5 24 29 - 69 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 31 - 13 32
3.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
4.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
5.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31
6.
АПОЭЛ
 16 8 6 2 19 - 6 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
2.
АЕЛ Лимаcсол
 18 8 3 7 19 - 19 27
3.
Неа Саламина
 18 8 3 7 24 - 24 27
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 18 6 1 11 16 - 30 19
6.
Эносис
 19 5 4 10 21 - 20 19
7.
Докса Катокопия
 18 4 4 10 9 - 22 16
8.
Олимпиакос Никосия
 18 2 8 8 11 - 20 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 16 8 4 4 20 - 16 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 16 7 1 8 18 - 21 22
6.
Омония
 17 5 2 10 15 - 26 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 18 8 3 7 18 - 17 27
2.
Кармиотисса
 18 6 4 8 17 - 27 22
3.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
4.
Докса Катокопия
 18 5 4 9 19 - 28 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 18 4 6 8 12 - 17 18
6.
Эносис
 18 4 3 11 14 - 27 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 18 1 4 13 13 - 39 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 15
Неа Саламина Diego Dorregaray 14
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
АЕК Ларнака
1.93
3.60
4.90
Все Коэффициенты
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АЕК Ларнака
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