Тур: 35. Стадион: Пантессалико.
0'
0:1
28' ГолЖивкович Андрия
37' Желтая карточкаМескида Николас
45' Красная карточкаПерес Фелипе
0:2
57' ГолБрэндон Льямас
90'+4
Ход матча
28'
0:1
37'
45'
57'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 15
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
66
Пиринен
Юха
17
Си
Аруна
28
Каче
Эргюс
10
Перес
Фелипе
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
17 Си АрунаЗащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Луна АнтониоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Волос
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Среднее время на гол
32
51
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
72
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3
ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2
ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3