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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 35. Стадион: .
Волос
0:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
28' Гол
Живкович Андрия
37' Желтая карточка
Мескида Николас
45' Красная карточка
Перес Фелипе
0:2
57' Гол
Брэндон Льямас
90'+4

Ход матча

28'
0:1
Живкович Андрия
(Данташ Тьягу)
37'
Мескида Николас
 
45'
Перес Фелипе
 
57'
0:2
Брэндон Льямас
(Шваб Штефан)
64'
Thanasis Triantafyllou
Ойкономопулос Антониос
 
71'
 
Эль-Каддури Омар
Живкович Андрия
71'
 
Соареш Филипе
Шваб Штефан
76'
Алхо Николай
Карталис Александрос
 
76'
Цоканис Тасос
Мескида Николас
 
79'
 
Stefanos Tzimas
Бисесвар Диего
82'
 
Рикардо Андре
Брэндон Льямас
88'
Луна Антонио
Каче Эргюс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 15
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
68
Panagiotis
Avgerinos
2
Ойкономопулос
Антониос
4
Асланидис
Кириакос
66
Пиринен
Юха
17
Си
Аруна
28
Каче
Эргюс
21
Dimitris
Metaxas
32
Тахатос
Эфстатиос
20
Мескида
Николас
77
Карталис
Александрос
10
Перес
Фелипе
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
14
Живкович
Андрия
21
Бисесвар
Диего
65
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
Волос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

С
4:2
С
0:1
С
3:0
ТМК
3:1
С
0:4
С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
72

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3
ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2
ПАОК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2
ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Перес Фелипе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    45'
    Перес Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Мескида Николас получил желтую карточку от судьи
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