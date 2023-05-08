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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 35. Стадион: .
Арис Салоники
1:2
Конец матча
АЕК
0'
1:0
17' Пенальти
Грэй Андре
1:1
23' Гол
Ван Веерт Том
1:2
43' Гол
Цубер Стивен
45' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
64' Желтая карточка
Цубер Стивен
72' Желтая карточка
Манталос Петрос
88' Желтая карточка
Дарида Владимир
90' Желтая карточка
Камара Абубакар
90' Желтая карточка
Рота Лазарос
90'+4
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
3
Н'Кулу
Николя
43
Пеерсман
Марвин
18
Мазику
Брэдли
16
Дарида
Владимир
8
Дукуре
Шейк
III
5
Рупп
Лукас
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
7
Христодулопулос
Лазарос
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
10
Цубер
Стивен
9
Ван
Веерт
Том
Арис Салоники
4-3-3
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Арис Салоники
АЕК

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.24
0.89

Среднее время на гол

72
100

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.46
1.17

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
76

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3
АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3
Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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