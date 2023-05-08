Тур: 35. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:2
Конец матча
0'
1:0
17' ПенальтиГрэй Андре
1:1
23' ГолВан Веерт Том
1:2
43' ГолЦубер Стивен
45' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
64' Желтая карточкаЦубер Стивен
72' Желтая карточкаМанталос Петрос
88' Желтая карточкаДарида Владимир
90' Желтая карточкаКамара Абубакар
90' Желтая карточкаРота Лазарос
90'+4
Ход матча
17'
1:0
23'
1:1
43'
1:2
64'
72'
84'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Хулиан
Диас
10
Матео
Гарсия
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Арис Салоники
АЕК
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.24
0.89
Среднее время на гол
72
100
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.46
1.17
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
76
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3
АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3
Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0