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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 35. Стадион: .
Олимпиакос
1:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
62' Желтая карточка
Рябчук Олег
1:0
68' Гол
Рябчук Олег
74' Желтая карточка
Самассеку Диади
90' Красная карточка
Рамон
90' Желтая карточка
Эль-Араби Юссеф
90' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
90'+8

Ход матча

46'
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
 
62'
Рябчук Олег
 
63'
Врусаи Мариус
Биэл Пеп
 
66'
 
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
67'
 
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
68'
Рябчук Олег
(Марсело Родиней)
1:0
72'
 
Котсирас Яннис
Санчес Факундо
72'
 
Кляйнхайслер Ласло
Перес Рубен
74'
Самассеку Диади
 
75'
Касами Пайтим
Ин-Бом Хван
 
76'
Рамон
Фортунис Костас
 
78'
 
Пухач Тымотеуш
Хуан Карлос
90'
Рамон
 
90'
Эль-Араби Юссеф
 
90'
 
Магнуссон Хёрдур

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
38
Самассеку
Диади
7
Фортунис
Костас
94
Бакамбу
Седрик
21
Биэл
Пеп
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
Олимпиакос
4-3-3
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Панатинаикос

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

37 матчей

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

27%
54.1%
18.9%
10 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.45
0.94

Среднее время на гол

62
95

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

0.94
0.65

Среднее время на гол

95
138

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

74
114

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3
Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2
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