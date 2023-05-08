Тур: 35. Стадион: Караискакис.
1:0
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаРябчук Олег
1:0
68' ГолРябчук Олег
74' Желтая карточкаСамассеку Диади
90' Красная карточкаРамон
90' Желтая карточкаЭль-Араби Юссеф
90' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
90'+8
Ход матча
62'
68'
1:0
74'
76'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Биэл ПепНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Олимпиакос
Панатинаикос
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
37 матчей
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
27%
54.1%
18.9%
10 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.7%
54.1%
16.2%
11 побед 20 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.45
0.94
Среднее время на гол
62
95
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
0.94
0.65
Среднее время на гол
95
138
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
74
114
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3
Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2