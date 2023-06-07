Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаMatias Espinoza
63' Желтая карточкаAlvaro Campuzano
1:0
72' ГолChristian Cardoso
87' Желтая карточкаСантана Алекс
90'+6
Ход матча
40'
63'
72'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
26
Erick2
10
David
Terans
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
2 Khellven
-
35 Romulo Cruz
-
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Diego GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантана Алекс
|2
|0.4
|Christian Cardoso
|1
|0.2
|Romulo Cruz
|1
|0.2
|Роке Витор
|1
|0.2
|David Terans
|1 (1)
|0.2
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2 (1)
|0.4
|Diego Gomez
|1
|0.2
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.2
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alvaro Campuzano
|3
|0
|Alexander Barboza
|2
|0
|Diego Gomez
|1
|0
|Сильва Мартин
|1
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Alfio Oviedo
|1
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Matias Espinoza
|1
|0
|Nestor Gimenez
|1
|0
|Lucas Sanabria2
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
0
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Либертад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0
Либертад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0
Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Гуаякиль Сити - Либертад 1:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2 Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5 Мушук Руна - Либертад 2:1 Атлетико Минейро - Либертад 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Либертад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|4.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2