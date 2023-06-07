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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Либертад
0'
40' Желтая карточка
Matias Espinoza
63' Желтая карточка
Alvaro Campuzano
1:0
72' Гол
Christian Cardoso
87' Желтая карточка
Сантана Алекс
90'+6
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
80
Сантана
Алекс
14
Каноббио
Агустин
10
David
Terans
28
Tomas
Cuello
9
Роке
Витор
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
23
Diego
Gomez
15
Hector
Villalba1
7
Кардосо
Оскар
30
Enso
Gonzalez
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Либертад
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Либертад

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантана Алекс 2 0.4
Christian Cardoso 1 0.2
Romulo Cruz 1 0.2
Роке Витор 1 0.2
David Terans 1 (1) 0.2
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 (1) 0.4
Diego Gomez 1 0.2
Мельгарехо Лоренсо 1 0.2

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 3 1
Pablo I 3 0
Сантана Алекс 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Ivaldo 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Tomas Cuello 1 0
Christian Cardoso 1 0
Bento Krepski 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alvaro Campuzano 3 0
Alexander Barboza 2 0
Diego Gomez 1 0
Сильва Мартин 1 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Пирис Иван 1 0
Alfio Oviedo 1 0
Рамирес Иван 1 0
Matias Espinoza 1 0
Nestor Gimenez 1 0
Lucas Sanabria2 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Либертад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0
Либертад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0
Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Гуаякиль Сити - Либертад 1:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2 Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5 Мушук Руна - Либертад 2:1 Атлетико Минейро - Либертад 0:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Либертад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
3.
Либертад
 5 2 0 3 5 - 6 6
4.
Альянса Лима
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Атлетико Минейро
 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Альянса Лима
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Либертад
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Альянса Лима
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      40'
      Matias Espinoza получил желтую карточку от судьи
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