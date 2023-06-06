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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Монагас
1:0
Первый тайм: 25'
Депортиво Перейра
0'
1:0
19' Пенальти
Edanyilber Navas

Ход матча

19'
Edanyilber Navas
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монагас
Ничья
Депортиво Перейра
3.63
4.00
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Москера
Орландо
2
Ruben
Dario
Ramirez2
31
Каммингс
Харольд
14
Cristopher
Rodriguez
27
Андерсон
Иван
19
Гонсалес
Оскар
II
51
Ривас
Кристиан
6
Aldo
Quinonez
34
Кастильо
Эдсон
10
Edanyilber
Navas
9
Арройо
Абдиэль
1
Кинтана
Альдаир
14
Juan
Quintero
II
25
Jhonny
Vasquez
26
Yeison
Suarez
16
Eber
Moreno
27
Jimer
Fory
13
Juan
Zuluaga
20
Yilmar
Velasquez
18
Maicol
Medina
30
Родригес
Арлей
9
Angelo
Rodriguez
Монагас
3-4-1-2
Депортиво Перейра
3-4-1-2

История личных встреч

Монагас
Депортиво Перейра

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Монагас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruben Dario Ramirez2 1 0.2
David Morales 1 0.2
Депортиво Перейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jimer Fory 2 0.4
Angelo Rodriguez 1 0.2
Родригес Арлей 1 0.2
Carlos Ramirez I 1 (1) 0.2

Карточки

Монагас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Romero 3 0
Кастильо Эдсон 2 0
Каммингс Харольд 2 0
Ruben Dario Ramirez2 2 0
Гонсалес Оскар II 1 0
David Morales 1 0
Fernando Basante 1 0
Депортиво Перейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maicol Medina 2 1
Angelo Rodriguez 2 0
Carlos Ramirez I 2 0
Johan Bocanegra 2 0
Jhonny Vasquez 1 0
Родригес Арлей 1 0
Juan Quintero II 1 0
Juan Zuluaga 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Larry Angulo 1 0
Кинтана Альдаир 1 0
Jimer Fory 1 0

Результаты матчей

Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Монагас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Монагас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Депортиво Перейра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Монагас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монагас - Коло-Коло 1:1 Монагас - Каракас 0:2 Райо Зулиано - Монагас 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2
Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2
Депортиво Перейра
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Депортиво Перейра - Альянса Петролера 2:1 Хуниор - Депортиво Перейра 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1
Депортиво Перейра - Монагас 2:1 Ла Экидад - Депортиво Перейра 2:0 Депортиво Перейра - Энвигадо 0:0 Америка де Кали - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Унион Магдалена - Депортиво Перейра 0:3 Депортиво Перейра - Атлетико Букараманга 1:1 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Депортиво Пасто - Депортиво Перейра 0:0 Онсе Кальдас - Депортиво Перейра 1:1 Депортиво Перейра - Атлетико Насьональ II 0:2 Агилас Дорадас - Депортиво Перейра 2:1 Депортиво Перейра - Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали - Депортиво Перейра 0:1 Ягуарес де Кордова - Депортиво Перейра 2:0

Результаты матчей

Монагас
Депортиво Перейра

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монагас
Депортиво Перейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 4 2 1 1 4 - 2 7
2.
Депортиво Перейра
 0:1 5 2 1 2 5 - 5 7
3.
Коло-Коло
 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Монагас
 1:0 5 1 2 2 3 - 4 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 0:1 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Монагас
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Коло-Коло
 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Монагас
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Депортиво Перейра
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Edanyilber Navas из команды Монагас забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монагас
Ничья
Депортиво Перейра
3.63
4.00
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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