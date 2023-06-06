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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Эстудиантес Мерида
0:0
Первый тайм: 27'
Форталеза Сеара
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Ромеро Сильвио
10' Желтая карточка
Devinson Martinez

Ход матча

4'
0:0
Ромеро Сильвио
10'
Devinson Martinez
 
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Мерида
Ничья
Форталеза Сеара
9.22
6.80
11.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Beyker
Velasquez
6
Marcel
Guaramato
4
Alexis
Doldan
10
Jesus
Gomez
II
3
Javier
Marquez
9
Nestor
Canelon
20
Jorge
Paez
14
Aaron
Rodriguez
23
Devinson
Martinez
28
Соррилья
Эрвин
26
Junior
Paredes
1
Joao
Ricardo
II
20
Dudu
V1
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
10
Lucas
Crispim
15
Vinicius3
17
Jose
Welison
27
Calebe
88
Саша
Лукас
18
Ромеро
Сильвио
Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

История личных встреч

Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
6:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Мерида
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Arenas 2 0.4
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.4
Почеттино Томас 2 0.4
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.4
Picachu 2 (2) 0.4
Juan Martin Lucero 1 0.2
Jose Welison 1 0.2
Guilherme dos Santos IX 1 0.2
Moises Vieira 1 0.2
Calebe 1 0.2

Карточки

Эстудиантес Мерида
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junior Paredes 2 1
Edison Penilla 2 1
Jesus Gomez II 2 0
Cristian Flores I 2 0
Luis Arenas 2 0
Anthony Matos 1 0
Nestor Canelon 1 0
Alexis Doldan 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тити 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Эстудиантес Мерида
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
12
Эстудиантес Мерида
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
7
54%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Карабобо - Эстудиантес Мерида 2:0 Эстудиантес Мерида - Минерос де Гуайяна 3:1 Ангостура - Эстудиантес Мерида 2:3
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3

Результаты матчей

Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 5 4 1 0 15 - 3 13
2.
Палестино
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 0:0 5 0 1 4 2 - 13 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Палестино
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Мерида
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
4.
Сан-Лоренсо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Сан-Лоренсо
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Эстудиантес Мерида
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эмелек Кабеса Алехандро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Devinson Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ромеро Сильвио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Мерида
Ничья
Форталеза Сеара
9.22
6.80
11.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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