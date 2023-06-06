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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Пеньяроль
0:0
Первый тайм: 26'
Дефенса и Хустисия
0'
Лучшие коэффициенты
Пеньяроль
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.19
3.50
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардосо
Тьяго
13
Агиррегарай
Матиас
3
Hernan
Menose
2
Leo
Coelho
22
Рамос
Хуан
6
Саравия
Родриго
5
Кристофоро
Себастьян
7
Карлос
Санчес
II
8
Sebastian
Rodriguez
10
Мендес
Кевин
19
Аресо
Матиас
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Пеньяроль
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

Пеньяроль
Дефенса и Хустисия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Rodriguez 1 0.2
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0.2
Аресо Матиас 1 (1) 0.2
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.6
Agustin Sant'Anna 2 0.4
Julian Alejo Lopez 2 0.4
Nicolas Fernandez I 1 0.2
Сото Алексис 1 0.2

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Rodriguez 2 0
Hernan Menose 1 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Кристофоро Себастьян 1 0
Мендес Кевин 1 0
Leo Coelho 1 0
Lucas Francois II 1 0
Саравия Родриго 1 0
Аресо Матиас 1 0
Pedro Milans 1 0
Хоменченко Сантьяго 1 0
Bruno Betancor 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Сото Алексис 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Facundo Gutierrez 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Пеньяроль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

0
6
Пеньяроль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ла Лус - Пеньяроль 3:2 Мильонариос - Пеньяроль 3:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 0:2
Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Пеньяроль
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

4:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Америка Минейро
 4 1 1 2 8 - 7 4
4.
Пеньяроль
 0:0 5 0 1 4 3 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Америка Минейро
 2 1 0 1 6 - 4 3
4.
Пеньяроль
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
2.
Мильонариос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Америка Минейро
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Пеньяроль
 0:0 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эмелек Кабеса Алехандро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пеньяроль
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.19
3.50
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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